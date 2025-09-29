НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Богомил Николов: Хората в „Дружба" 2 са прави, че протестират

          „Хората в „Дружба“ 2 са прави, че протестират.“

          Това каза председателят на Българска национална асоциация „Асоциация активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Николов заяви, че в момента можем само да гадаем защо „Топлофикация-София“ извършва ремонта точно сега, а не през лятото. Според него тези отговори следва да бъдат дадени от дружеството.

          Председателят на Българска национална асоциация „Асоциация активни потребители“ коментира и договорите, които сключваме, както и рисковете, които те крият.

          „Непоисканите услуги са така умело скрити, че потребителите не ги забелязват“, обясни още гостът.

          Експертът обясни, че на потребителите в днешно време им е много трудно, защото най-добрите юристи в света работят за компании, чиято цел е да подлъжат ползвателите на дадена услуга.

          - Реклама -

          СГС оправда прокурор Сулев, обвинен във връзка с делото срещу Петьо Еврото

          Антония Лазарова -
          Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с
          Политика

          Гуцанов: Вместо да внасяме кадри от чужбина, да работим за връщането на българите

          Антония Лазарова -
          Над 1200 заявления за около десет дни са постъпили по проекта „Избирам България“, който цели да подпомогне връщането на сънародниците ни от
          Общество

          Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

          Камелия Григорова -
          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по...

