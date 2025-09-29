Богомил Николов: Хората в „Дружба“ 2 са прави, че протестират

„Хората в „Дружба“ 2 са прави, че протестират.“

Това каза председателят на Българска национална асоциация „Асоциация активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Николов заяви, че в момента можем само да гадаем защо „Топлофикация-София“ извършва ремонта точно сега, а не през лятото. Според него тези отговори следва да бъдат дадени от дружеството.

Председателят на Българска национална асоциация „Асоциация активни потребители“ коментира и договорите, които сключваме, както и рисковете, които те крият.

„Непоисканите услуги са така умело скрити, че потребителите не ги забелязват“, обясни още гостът.

Експертът обясни, че на потребителите в днешно време им е много трудно, защото най-добрите юристи в света работят за компании, чиято цел е да подлъжат ползвателите на дадена услуга.