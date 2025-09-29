Ботев Пловдив срещу Левски в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига

Днес от 17:30 ч. на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив местният Ботев приема Левски в отложен двубой от шестия кръг на елитното футболно първенство.

Въпреки поражението в последния кръг от другия пловдивски тим, „сините“ влизат като фаворити, тъй като разполагат с по-класен състав и са в по-добро моментно състояние. Целта на тима на Хулио Веласкес е задължителна победа, която би върнала отбора на върха в класирането.

Ботев Пловдив обаче продължава да е неузнаваем у дома. Тимът все още няма победа на свой терен този сезон, като след равенството срещу ЦСКА (1:1) „жълто-черните“ записаха четири поредни загуби – от Арда (0:5), Локомотив София (0:1), Монтана (0:1) и ЦСКА 1948 (1:2). Последната загуба доведе до раздяла с треньора Николай Киров, а мачът с Левски ще бъде воден от временен наставник. Проблеми има и в защитата – контузии оставят извън строя Габриел Нога и Симеон Петров.

Левски също има колебания като гост – от четири визити тимът записа две победи, едно равенство и една загуба. И в двата успеха „сините“ стигнаха до обрата в заключителните минути – срещу Септември (2:1) и срещу Локомотив София (2:1) с гол на Марин Петков в добавеното време.

Историята на директните сблъсъци показва, че Левски няма победа в последните три срещи с Ботев в efbet Лига – две равенства с по 1:1 у дома и загуба с 0:1 в Пловдив. Последният успех на столичани датира отпреди две години – 3:1 като гост.