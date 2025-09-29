Цените на потребителската кошница остават без промяна спрямо миналата седмица

Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, стойността на потребителската кошница остава стабилна — 97 лева. Няма промяна в цените спрямо миналата седмица.
Наблюдава се леко понижение в цените на едро на някои млечни продукти, както и на олиото.
Председателят на комисията Владимир Иванов коментира, че пазарът е „нормален и спокоен“.
Лъжата я нямате за нищо!🤣
коя медия ще има куража да направи сравнение на потребителската кошница по цени на дредбно – в търговската мрежа?
И да сравним реално потребителя дали плаща 97лв за продуктите или 197? Уж потребителска кошница, а се смятат по цени за търговците. Може би трябва да я наречем търговска кошница…..