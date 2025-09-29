Чужденец вилня по бул. „Мария Луиза“, счупи витрини на седем обекта

Чужденец е задържан, след като е нанесъл щети по витрините на седем търговски обекта и хотели на столичния булевард „Мария Луиза“. Инцидентът е станал в неделя вечерта, малко след 21:00 ч., съобщава NOVA.
Сред засегнатите обекти са магазини и хотели в централната част на София. При задържането на извършителя, в раницата му е открито паве, за което се предполага, че е използвано за нанасяне на щетите.
Мъжът е отведен в Трето районно управление. Към момента самоличността му все още не е напълно установена. Полицията е започнала разпити на собствениците на обектите с цел установяване размера на нанесените материални щети.
Разследването продължава.
от къде е чужденеца? или тез дето ги събираме са без паспорти /незаконно е и са нарушители!/ и могат да кажат каквото си искат? /ако някой ги разбере на какъв език/
Dimas Wolf а значи западноевропейци не са сподобни на подобно деяние … не ств ги виждал пияни