„Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков защо все още не функционира информационният портал за цените на хранителните продукти – kolkostruva.bg, който трябваше да осигурява прозрачност за потребителите.

В писмо до министър-председателя съпредседателя Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото, според който ежедневно трябва да се публикуват индивидуални цени на интернет страницата на КЗП.

„Към настоящия момент, два месеца след влизането в сила на закона, сайтът все още не функционира“, заявяват Божанов и Мирчев.

От партията настояват премиерът да представи ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, КЗП, НСИ, Министерство на електронното управление и „Информационно обслужване“ са предприели и предстои да предприемат.