„Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков защо все още не функционира информационният портал за цените на хранителните продукти – kolkostruva.bg, който трябваше да осигурява прозрачност за потребителите.
- Реклама -
В писмо до министър-председателя съпредседателя Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото, според който ежедневно трябва да се публикуват индивидуални цени на интернет страницата на КЗП.
От партията настояват премиерът да представи ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, КЗП, НСИ, Министерство на електронното управление и „Информационно обслужване“ са предприели и предстои да предприемат.
„Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков защо все още не функционира информационният портал за цените на хранителните продукти – kolkostruva.bg, който трябваше да осигурява прозрачност за потребителите.
- Реклама -
В писмо до министър-председателя съпредседателя Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото, според който ежедневно трябва да се публикуват индивидуални цени на интернет страницата на КЗП.
От партията настояват премиерът да представи ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, КЗП, НСИ, Министерство на електронното управление и „Информационно обслужване“ са предприели и предстои да предприемат.
Чувал съм, че било на мода осъденият да пита палача дали брадвата е остра.
Никоя друга мафия не може да бъде като българската
Не Ви ли стана ясно, че през изминалите години, управляващите(нямат цвят) не ни броят вече и за овце…а за тор. Оставям изводите на вас. Прав се оказа само за едно Царя…дефектни са ни „чиповете“. „Софтуера“ , които ни „набиват“ в главата ежедневно виждате, до къде ни доведе…лъжи..манипулирай….разделяй….владей…мачкай….Това Ви чака ↓, ако не се „вземете в ръце“ 😭😭😭😭😭, а може би и при 😇…Не дай Боже….
Веригите и всички след тях, все още методично и прогресивно вдигат цените по метода на отстъпките от по-високи цени. Когато приключат с вдигането, ще дадат знак и сайтът ще заработи. Споко!
Оставка ,хотел ,снимка,ако беше кмета на Варна до сега да са го обесили
Бойко не го е научал как се строи хотел без никой да не разбере
Владимир Георгиев Бойко го е научил да краде безнаказано и спокойно.
Спешна оставка на помияра.
Не уважаеми а ОСТАВКА!!!.
В представителната е така – предизборно даваш едни обещания, а после 4 години си недосегаем и си правиш каквото си поискаш.
Временна комисия доминирана от опозицията да се създаде, поне да се чуят истините, защото с тази мафия повече няма накъде!
Пламен Спасов Имали комисия всичко е заметено под масата и парите усвоени
Хотелиерът с фонтан и премиер на мафията.
Всичко емисия да телъжем
Всичко е „мижи да те лАжа“.
По му е важно да се снима с восъчни статуи. 😉😂😂😂😂
Славчо Златков Всички са милионерски циркажии, и един прост, неграмотен народ, който им вярва, и разбира се, не всички, които не гласуват, а дали ще има ефект от гласуването, това е под въпрос. У нас всичко е под въпрос, за това сме най бедни, и с най много милионери.
Защото всичко е цирк
А ще даде ли отговор?
Radka Todorova Той няма какво да отговори!
Dolen prestapnik zatvor na tozi prestapnik boklyk mrasen kradec dolen