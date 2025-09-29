НА ЖИВО
          „Да, България" поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „Да, България“ поиска спешно обяснение от премиера Росен Желязков защо все още не функционира информационният портал за цените на хранителните продукти – kolkostruva.bg, който трябваше да осигурява прозрачност за потребителите.

          В писмо до министър-председателя съпредседателя Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за въвеждане на еврото, според който ежедневно трябва да се публикуват индивидуални цени на интернет страницата на КЗП.

          „Към настоящия момент, два месеца след влизането в сила на закона, сайтът все още не функционира“, заявяват Божанов и Мирчев.

          От партията настояват премиерът да представи ясен график със срокове за действията, които Министерският съвет, КЗП, НСИ, Министерство на електронното управление и „Информационно обслужване“ са предприели и предстои да предприемат.

          „Прозрачността на цените, възможността за сравнение и наблюдаване на тенденции е ключова преди и след въвеждането на еврото, за да се ограничат спекулациите и ръста на цените“, подчертават от „Да, България“.

          20 КОМЕНТАРА

          3. Не Ви ли стана ясно, че през изминалите години, управляващите(нямат цвят) не ни броят вече и за овце…а за тор. Оставям изводите на вас. Прав се оказа само за едно Царя…дефектни са ни „чиповете“. „Софтуера“ , които ни „набиват“ в главата ежедневно виждате, до къде ни доведе…лъжи..манипулирай….разделяй….владей…мачкай….Това Ви чака ↓, ако не се „вземете в ръце“ 😭😭😭😭😭, а може би и при 😇…Не дай Боже….

          4. Веригите и всички след тях, все още методично и прогресивно вдигат цените по метода на отстъпките от по-високи цени. Когато приключат с вдигането, ще дадат знак и сайтът ще заработи. Споко!

          9. В представителната е така – предизборно даваш едни обещания, а после 4 години си недосегаем и си правиш каквото си поискаш.

          10. Временна комисия доминирана от опозицията да се създаде, поне да се чуят истините, защото с тази мафия повече няма накъде!

            • Славчо Златков Всички са милионерски циркажии, и един прост, неграмотен народ, който им вярва, и разбира се, не всички, които не гласуват, а дали ще има ефект от гласуването, това е под въпрос. У нас всичко е под въпрос, за това сме най бедни, и с най много милионери.

