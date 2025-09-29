Есенна вълна: Русия мобилизира 135 000 войници, ще ги изпрати ли на фронта?

Руският президент Владимир Путин подписа указ за есенната кампания за призоваване на наборници през 2025 г., съобщи Франс прес. Според документа, целта е 135 000 военнослужещи на възраст между 18 и 30 години да бъдат призовани между 1 октомври и 31 декември за задължителна едногодишна военна служба.

Кампании два пъти годишно

В Русия наборът на войници се извършва два пъти годишно – пролет и есен.

През пролетта на 2025 г. целта бе да се призоват 160 000 новобранци .

целта бе да се призоват . През есента на 2024 г. – 133 000 души.

Разлика с мобилизацията

Наборниците се разграничават от над 300 000 резервисти, мобилизирани от есента на 2022 г. за участие във войната в Украйна. Те вече са преминали военна служба и са призовани за бойни действия.

Руската армия официално твърди, че новобранците не се изпращат на фронта, а изпълняват второстепенни задачи в страната. Въпреки това има документирани случаи на тяхно участие в бойни операции.

През август 2024 г. Киев съобщи, че е пленил новобранци по време на изненадваща офанзива в руската Курска област.

Чувствителна тема за обществото

Разполагането на наборници на фронта е силно чувствителен въпрос в Русия, припомня АФП.

По време на Първата чеченска война (1994–1996 г.) хиляди млади войници, отбиващи военна служба, бяха изпратени в Чечения, като мнозина от тях загинаха или бяха тежко ранени. Това предизвика бурни обществени реакции.

Законодателни промени

През 2023 г. Русия прие закон, който увеличи горната възрастова граница за наборна служба от 27 на 30 години, влязъл в сила от 1 януари 2024 г.