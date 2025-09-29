Есенна вълна: Русия мобилизира 135 000 войници, ще ги изпрати ли на фронта?

Руският президент Владимир Путин подписа указ за есенната кампания за призоваване на наборници през 2025 г., съобщи Франс прес. Според документа, целта е 135 000 военнослужещи на възраст между 18 и 30 години да бъдат призовани между 1 октомври и 31 декември за задължителна едногодишна военна служба.
Кампании два пъти годишно
В Русия наборът на войници се извършва два пъти годишно – пролет и есен.
През пролетта на 2025 г. целта бе да се призоват 160 000 новобранци.
През есента на 2024 г. – 133 000 души.
Разлика с мобилизацията
Наборниците се разграничават от над 300 000 резервисти, мобилизирани от есента на 2022 г. за участие във войната в Украйна. Те вече са преминали военна служба и са призовани за бойни действия.
Руската армия официално твърди, че новобранците не се изпращат на фронта, а изпълняват второстепенни задачи в страната. Въпреки това има документирани случаи на тяхно участие в бойни операции.
През август 2024 г. Киев съобщи, че е пленил новобранци по време на изненадваща офанзива в руската Курска област.
Чувствителна тема за обществото
Разполагането на наборници на фронта е силно чувствителен въпрос в Русия, припомня АФП. По време на Първата чеченска война (1994–1996 г.) хиляди млади войници, отбиващи военна служба, бяха изпратени в Чечения, като мнозина от тях загинаха или бяха тежко ранени. Това предизвика бурни обществени реакции.
Законодателни промени
През 2023 г. Русия прие закон, който увеличи горната възрастова граница за наборна служба от 27 на 30 години, влязъл в сила от 1 януари 2024 г.
Чета и се смея. Повечето от коментиращите тук мъже не знаят какво е наборна армия и че редовният набор се прави два пъти в годината. Не се нарича мобилизация. Едно време изпращахме тържествено момчетата в казармата. От там те се връщаха мъже. Женеха се, създаваха деца. Знаеха, че са мъже и не мислеха да си сменят пола.
15 % допълнителен Груз 200
Веднага, щом им намерят онези 1,2 млн. изчезнали униформи, и пачистят от ръждата автоматите, произведени малко след ВСВ. И разконсервират „Катюшите“ останали от ВСВ, по заповед на Путин.
Беки свършиха северно корейците 😂
Не бе.Ще подготвят екскурзианти
…Париж бил интересен според дядовците им, а Берлин скучен.
Подготвя се операция Багратион.
Tsenko Tonchev Ко рече 😂
не!
ще им разказва приказки.
Свежа тор за украинските слънчогледи.
So Hi Няма нужда. Украинците сами си ги наториха достатъчно.
Явно това е редовния набор от срочно служещи войници.
Сензацията която целите на фона на ОТВЛИЧАНЕТО на украински мъже е смешно.
ЧЕРНИ ЧУВАЛИ ЩЕ ИМА ЗА ВСИЧКИ ОТ СЪРЦЕ !
Zhelyaz Zhelezchev За себе си мисли. Ако можеш.
А, в Украйна колко хиляди?😂🤣О, вярно -те там не ги броят и не си искат мъртъвците, защото трябва да изплащат на семействата.😲
Онези от пролетта вече привършиха, сега тези я изкарат до Коледа, я не! И Януари пак ще мобилизират! Докато не им дойде акъла в главата, ей тъй ще ги курдисват украинците!
Крайно време е за победа над фашизма и нацизма я УССР и връщането и руската орбита! След това целия бивш източен блок !
Лъжа!В Русия няма мобилизация!
Pepa Shikova Това е редовен набор, но кой да знае. У нас отдавна няма армия.
Тази телевизия и тя се провали много и стана както фалшивите .Майната й на нея .
Tsenko Tonchev Дреме ти, докато не затъркаш нара.
в усраина без мобилизация ги пращат! и в европа ще е така! Русия си има наборници но заради многото доброволци и ветерани не всички могат да видят бой дори и да искат
Dimas Wolf, има забрана наборници да участват в СВО. Мисирките ни просто си запълват сайта с малоумия.
Павлина Джарова има забрана другия път ,събират даже когото хванат на улицата ,чужди граждани ,емигранти дори и ученици патко. гледай руските канали офца !
Солаков Радо, ами гледай ти, мушмул. Къде видя руснаците да хващат когото и да било от улицата, за да воюва?
Павлина Джарова не е смешно трагично е !
Павлина Джарова по руските канали бе пачавро проста ,неука и залупена !
Dimas Wolf Наивен сте или глупав?! Направо тичат към смъртта!
Dimas Wolf Горят от желание за фронта в Покровск и Добропиле🤣🤣🤣
Пишете глупости колкото да се намирате на работа ли?
Е и колко е като процент от нормалният набор за годината като процент.Само Москва е 20 милиона.
Цанко Василев Обраха вече регионите, сега и на МаZква ѝ идва реда, а кой ще бачка в тила не е ясно!
Цанко Василев Изключително неудобен въпрос задавате 😉
Цанко Василев , проблемът не е в недостига на месо, а в липсата на пари за обков.😂
Ще ходят на концерт на Йосиф Кобзон ! Другите вече са при него, повечето !
Фашистки български медии. Руснаците си правят ротация.
Владимир Василев Ротация,кой ватник да пукне първи !
Mihal Baltič Никой не те пита украинецо, стой си в Словакия и не се обаждай!
Ники Минчев Да ядеш на Путлер л@йната русоробе смотан!
Владимир Василев тия от чувалите ги сменят с ходещи.
Joro Peichev за тебе бащати черпил за момче пък ти,не знаеш от кой пол си🤣съединител
Joro Peichev украинците правят така
Велятин Сали е нали те ги оправят за чували.
Владимир Василев Тъй де ротация! Пращат ги живи, връщат се с билети за концерта на Кобзон!😅😂🤣
Владимир Василев правят си харакири офчо !
Украйна не е спирала вече три години мобилизира или по точно отвлича хората по улиците за да ги прати на фронта,защо не показвате украинската мобилизация.
Велятин Сали Те самите украйнци почнаха лична война срещу групировките който ги отвличат или украйнците масово дезартират това са думи на Наркомански..Никой украйнец не иска да загива за фашиския режим ..
Велятин Сали ти бил ли си в казарма?
Отказ от мобилизацията е нарушение на закона-прибира военна полиция, нормално. Това е в конституцията на всички държави! Мобилизацията не е пожелателен акт, а задължителен.
Nikolay Petkov Щом и украйнците не искат да воюват и загиват за Наркомански режим думите са излишни..
Дени Валя е какви са в Русия , 3 години с един “наркомански режим да не могат да се оправят”? 🙂
Не ви ли омръзна да пишете глупости 🙂
Nikolay Petkov Путин и руснаците бавно и постепенно се справят с фашиския режим на Наркомана това е целта на военната операция на Путин а не украйнците ако бяха те одавна Украйна да е заприличала на Газа..
Nikolay Petkov бил съм в казарма но между Украйна и Русия няма обявена война,така че тази насилствена мобилизация е малко незаконна.
Nikolay Petkov вие пишете глупости,не е един наркоман ски режим,а натовски режим,но и натовските държави ги обезоражиха май😅 разчитат само на САЩ.
Велятин Сали значи, ако ни нападне друга държава, но без да обявява война, то ние ако обявим мобилизация ще е незаконно????!!!!
Велятин Сали значи хем режима Натовски, но натовските държави ги обезоръжили??
Nikolay Petkov ти съединител, като си ходил в казарма май си бил в КЕЧА да копаш канали?! Путин ако не пазеше цивилните, Украйна щеше да е приключила за 2 седмици с милиони цивилни жертви🐑За 3,6 годийи 13000 цивилни жертви, в Газа за 1 година 100 000 цивилни жетви 25000 деца🐑правиш ли разликата, преди да почнеш да ми обесняваш как не пазел цивилните, съединител! И други 54 държави който пращат оръжие и пари, налагат санкции 3 години не могат да се оправят с една държава!!!
Valeri Vilhemov
Как пази цивилни, като всяка вечер има бомбардирани цивилни блокове??
Има ударени над 509 болници
– градовете в превзетите твритории са изтрити от земята.
Тия 13000 хиляди жертви – нали Путин внимаваше да няма жертви?
Само са ти напомня , че не първите две седмици, а първия месец нямаше помощ за Украйна. Те се ооравяха сами
И е жалко, че опеавдаваш диктатор – агресор
Nikolay Petkov абе съединител 13000 за 3.6 г. В Газа 80 000 за една година😂25000 деца са убити в Газа в Газа има 4 милиона жители и убити 80000 в Украйна 🐑има 44 милиона за 3.6 г Русия ако действаше като Израел до сега трябваше да има 4 милиона цивилни бе🐑
Велятин Сали Защото явно ти я знаеш, ( украинската ) видял си и ще ни разкажеш!
Александър Даскалов всички я знаят скоро и български гражданин бяха отвлекли.
Александър Даскалов да знам я и не само аз а всички които следят социалните мрежи гледат и на живо и заснети на видео клипове.
Велятин Сали е нали САЩ спряха военната помощ за 4 месеца.
Сега Сащ не пращат помощ, а продават?
Та как НАТОвски режим?
Nikolay Petkov дали продават или пращат не е ли все едно
Велятин Сали а за руската мобилизация ? задържат чужди граждани и ги пращат на фронта с бой и принуда и заплахи карат хора да подписват договори за фронта с обещания за пари ,как е а ?
Солаков Радо пак си гледал украинския филм с отвлечения български гражданин.
Солаков Радо незнам защо си мислите че Русия не може да мобилизира три милиона набързо и да приключи с Украйна за две седмици,даже аз се чудя защо не го прави.
Велятин Сали защото знаем на какъв хал е .Амуджа ти гледай руската телевизия и ще разбереш ,защо не може хабер си нямаш какво се слупва там .Тя нито гориво има нито гас храната е на свършване войници няма бягат ог казармите боеприпаси няма, защото украйна им взриви рафинврии заводи фабрики ,силози със запаси от зърно ,взривени са и администрации и администрации цялата икономика е нарушена и Путин е в шах .Сега и Тръмп дава на Украйна Томахоук и после Москва няма да я има .Еврьога. е орарил последен модел ракети на Латвия ,всички страни около нея са въоръжени до съби с последен модел оръжия .Путин освен да плаши друго не може и го разбраха всички .Просто е в шах .Това го говорят о икновени руснаци и депутати по руските канали !
Солаков Радо да прав си Русия фалира до две седмици😅губи войната защото няма какво да ядат и за танковете няма гориво и най важното за ракетите няма платки защото украинските перални свършиха😅
Солаков Радо така се отговаря като нямаш аргументи,а чобанин е баща ти че е създал такова малко неадекватно гаменче.
Велятин Сали тия клиширани фрази сельо на някой друг не на мен.Личи си че си правен в гъз с обратната страна на хуя ,личи ти по суратя, чобанин с чобанина .Айде сиктир да пасеш коюните че умреха от глад !
Солаков Радо колко трябва да си тъп? Че да не можеш да разбереш че си тъп,ти си нагледен пример.
Велятин Сали ми не. Ако нямаш пари не получаваш.
И щом продаваш, значи не си точно съюзник, или “скрит ръководител” на държавата.
В такъв случай.Можем ли да кажем, че русия се управлява от Иран и Северна Корея- те продават оръжие на Русия?
Велятин Сали да та ева в геврека аз тебе токмак !🤣
МНОГО ЛЪЖЕТЕ
Готвят ги за Европа
Нужно е още мясо, че 1 милион не стигна да вземат Киев за 3 дни.
Неутрино Тъп гьон
Евгени Гетовски тъй, тъй.. кат не ти изнася другите са ти виновни..
Неутрино е украинците 1 700 000 хиляди а Европа бавно и сигурно потъва
Защото несе чудеше когато англичани и американци разсипаха Ирак Либия Сирия Сърбия Авганистан цяла латинска Америка къде беше бе говедо
Nasko Dimitrov Atanasov те ингилизите ги избиваха демократично
Те имат армия се влиза в армията всяка есен. Но дронове и дронове и ракети и всеки ден да ни радвате че са засадени на украинска територия.
Да създаваш изкуствено война и пращаш хора да умират ,това не го разбирам ,чудя се къде им е акъла на руснаците и не се вдигат срещу болния мозък капутин ,този долен фашист
Радослав Павлов Руснаците не са продажници като теб.
Не няма да ги изпрати 😂😂😂
Kross Kambyrov изобщо, само ще пият по водка.
Rusi Bogdanov Който е влезнал с оръжие в Украина излиза в чувал но не вярват русофил четата 👍
На смърт