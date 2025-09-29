НА ЖИВО
          Фен зона за почитателите на Ботев Пловдив преди дербито с Левски

          Отложеният двубой от шестия кръг на Първа лига е утре, 30 септември от 17:30 часа

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv?locale=bg_BG
          Ботев Пд организира фен зона и за мача с Левски. Отложеният двубой от шестия кръг на Първа лига е утре, 30 септември от 17:30 часа.

          Ето какво написаха „канарчетата“:

          „Ботев Пловдив приема Левски София в отложен мач от 6-ия кръг на Първа лига. Дербито е във вторник от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

          За привържениците е предвидена фен зона, която се намира в непосредствена близост до фен магазина откъм ул. „Богомил“.

          В нея „жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

          Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

          в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион „Христо Ботев“

          в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. „Богомил“

          в 15:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 20лв.)

          в 15:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

          в 15:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

          в 15:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

          Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион „Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

          Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. „Източен“.

          Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. „Богомил“.“.

