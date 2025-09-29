Гърция с революционни мерки срещу достъпа на деца до социални мрежи от октомври

От октомври Гърция се готви да стане първата страна в Европейския съюз, която въвежда строги ограничения за използването на социални мрежи от непълнолетни. Според правителствения план, деца до 15-годишна възраст вече няма да имат достъп до платформи като Facebook, Instagram, TikTok и X. Достъпът ще бъде автоматично блокиран чрез приложението Kids Wallet — дигитален инструмент за родителски контрол, свързан с държавния регистър.

За младежите до 18 години ще бъде ограничен достъпът до:

онлайн платформи за продажба на алкохол и тютюн,

уебсайтове с порнографско съдържание,

приложения за запознанства като Tinder.

Kids Wallet ще играе ключова роля в прилагането на новите правила. Всички непълнолетни ще бъдат регистрирани в него, така че мобилните им устройства автоматично да активират необходимите филтри и ограничения.

В реч пред Общото събрание на ООН, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи използването на социални мрежи от деца като „най-големия неконтролиран експеримент с техните умове“. Той подчерта, че:

„Гърция е готова да направи следващата стъпка и да установи праг на дигитална зрялост“.

Решението за социалната спирачка се основава на поредица от проучвания, които категорично показват, че неконтролираното използване на социални мрежи от деца и тийнейджъри води до редица сериозни рискове: пристрастяване, дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), повишени нива на тревожност и депресия, както и тежки нарушения на съня.

Особено тревожен е феноменът „doomscrolling“ – обсесивното и продължително преглеждане на видеоклипове и публикации, което според експерти има силно негативен ефект върху развиващия се мозък на децата.

Въпросът дали и как ще бъдат въведени ограниченията вече е в ръцете на политиците. Всичко обаче подсказва, че Гърция е на път да влезе в историята като първата страна в Европейския съюз, която слага край на неконтролирания достъп на непълнолетни до социалните мрежи.