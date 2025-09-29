НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Гърция с революционни мерки срещу достъпа на деца до социални мрежи от октомври

          1
          60
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          От октомври Гърция се готви да стане първата страна в Европейския съюз, която въвежда строги ограничения за използването на социални мрежи от непълнолетни. Според правителствения план, деца до 15-годишна възраст вече няма да имат достъп до платформи като Facebook, Instagram, TikTok и X. Достъпът ще бъде автоматично блокиран чрез приложението Kids Wallet — дигитален инструмент за родителски контрол, свързан с държавния регистър.

          - Реклама -

          За младежите до 18 години ще бъде ограничен достъпът до:

          • онлайн платформи за продажба на алкохол и тютюн,
          • уебсайтове с порнографско съдържание,
          • приложения за запознанства като Tinder.

          Kids Wallet ще играе ключова роля в прилагането на новите правила. Всички непълнолетни ще бъдат регистрирани в него, така че мобилните им устройства автоматично да активират необходимите филтри и ограничения.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          В реч пред Общото събрание на ООН, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи използването на социални мрежи от деца като „най-големия неконтролиран експеримент с техните умове“. Той подчерта, че:

          „Гърция е готова да направи следващата стъпка и да установи праг на дигитална зрялост“.

          Решението за социалната спирачка се основава на поредица от проучвания, които категорично показват, че неконтролираното използване на социални мрежи от деца и тийнейджъри води до редица сериозни рискове: пристрастяване, дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), повишени нива на тревожност и депресия, както и тежки нарушения на съня.

          Особено тревожен е феноменът „doomscrolling“ – обсесивното и продължително преглеждане на видеоклипове и публикации, което според експерти има силно негативен ефект върху развиващия се мозък на децата.

          Въпросът дали и как ще бъдат въведени ограниченията вече е в ръцете на политиците. Всичко обаче подсказва, че Гърция е на път да влезе в историята като първата страна в Европейския съюз, която слага край на неконтролирания достъп на непълнолетни до социалните мрежи.

          От октомври Гърция се готви да стане първата страна в Европейския съюз, която въвежда строги ограничения за използването на социални мрежи от непълнолетни. Според правителствения план, деца до 15-годишна възраст вече няма да имат достъп до платформи като Facebook, Instagram, TikTok и X. Достъпът ще бъде автоматично блокиран чрез приложението Kids Wallet — дигитален инструмент за родителски контрол, свързан с държавния регистър.

          - Реклама -

          За младежите до 18 години ще бъде ограничен достъпът до:

          • онлайн платформи за продажба на алкохол и тютюн,
          • уебсайтове с порнографско съдържание,
          • приложения за запознанства като Tinder.

          Kids Wallet ще играе ключова роля в прилагането на новите правила. Всички непълнолетни ще бъдат регистрирани в него, така че мобилните им устройства автоматично да активират необходимите филтри и ограничения.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          В реч пред Общото събрание на ООН, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи използването на социални мрежи от деца като „най-големия неконтролиран експеримент с техните умове“. Той подчерта, че:

          „Гърция е готова да направи следващата стъпка и да установи праг на дигитална зрялост“.

          Решението за социалната спирачка се основава на поредица от проучвания, които категорично показват, че неконтролираното използване на социални мрежи от деца и тийнейджъри води до редица сериозни рискове: пристрастяване, дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), повишени нива на тревожност и депресия, както и тежки нарушения на съня.

          Особено тревожен е феноменът „doomscrolling“ – обсесивното и продължително преглеждане на видеоклипове и публикации, което според експерти има силно негативен ефект върху развиващия се мозък на децата.

          Въпросът дали и как ще бъдат въведени ограниченията вече е в ръцете на политиците. Всичко обаче подсказва, че Гърция е на път да влезе в историята като първата страна в Европейския съюз, която слага край на неконтролирания достъп на непълнолетни до социалните мрежи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева -
          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени...
          Политика

          Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

          Никола Павлов -
          Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков. Резултати от работата на Лавров в ООНКремъл оценява...
          Правосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          Новинарски Екип -
          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

          1 коментар

          1. Сякаш ходят на място да проверяват възрастта .Децата отдавна си правят профили с невярна дата и година на раждане .Дори някои деца правят с данните на родителите си и имейл им.Родителите въобще са абдикирали, даже им съдействат при направата на профили.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions