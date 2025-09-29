Германия, Франция и Полша към Русия: прекратете враждебните действия срещу НАТО

Германия, Франция и Полша отправиха съвместно настояване към Русия да прекрати „враждебните действия“ срещу съюзниците от НАТО, предупреждавайки, че нарушенията на въздушното пространство от руски сили могат да доведат до опасна ескалация.
Министрите на външните работи Йохан Вадепул (Германия), Жан-Ноел Баро (Франция) и Радослав Сикорски (Полша) – в рамките на формата Ваймарската тройка – публикуваха изявлението след срещата си във Варшава.
Те определиха нарушенията на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония като „безразсъдни, враждебни актове и неприемлива ескалация, която застрашава регионалната и европейската стабилност“.
В декларацията трите държави подчертават, че ще поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност, като заедно с партньорите в НАТО ще засилят:
защитата на въздушното пространство,
капацитета за противовъздушна и противоракетна отбрана,
сигурността по източния фланг на Алианса.
В заключение министрите заявяват, че справедливият и траен мир в Европа остава върховна цел. До постигането му, трите държави ще продължат военната, хуманитарната и финансовата подкрепа за Украйна, определена като „член на европейското семейство и жертва на имперските амбиции на Москва“.
Ненормалници,нали сте се втурнали да оградите Русия с ваши бази,те какво да правят,гащите ли да си свалят,при конфликт Русия ще ви победи с помощта на САЩ,който имат интерес Европа да фалира,и САЩ да и предложи нов план ,, Маршал,,..
Абе…..
Че Русия коя държава на НАТО е нападнала по скоро вие ги пробвате
ТОЧНО ОБРАТНОТО Е. НАТО СЕ МЕСИ ВЪВ ВОЙНАТА И ПРОВОКИРА РУСИЯ. СТИГА НАГЛОСТ. ИСКАТЕ ТРЕТА СВЕТОВНА, НО ВИЕ ЩЕ СИ ИЗПАТИТЕ НАЙ МНОГО. ЗА ЖАЛОСТ И БЪЛГАРИЯ
Айде, айде, не се занимавайте с глупости, ами си оправяйте държавите и икономиките, че USA още преди 12 г ви намаза ските!
Не става с приказки. Това е проблема да водиш де-факто война, докато претендираш, че не го правиш, никой не ти слуша приказките.
Или ще се ангажираме да изпратим войска да марширува към Москва, рискувайки да изядем ядрена бомба в лицето, или ще седнем на масата на преговори и ще уточним за кой какво ще остане, според споделено разбиране за ресурсите, с които всяка страна разполага и е готова да похарчи.
Тая работа да убиваме руснаци отдалеч, докато бленуваме публично как ще разпарчетоваме Русия, прави приказките доста безмислени. Руснаците вече са демонстирали, че няма да се претърколят без бой, отдавна сме на фаза убийства на руснаци на бойното поле, съответно – напълно разбираемо – те ще си водят войната както считат за максимално ефективно.
Това горе е, по същество, безсмислено ПР мероприятие за местна консумация, да бъде игнорирано от Русия. Sticks and stones…
Нямаме никакъв кредит към Русия, Русия не ни дължи нищо, и не е реалистично да очакваме каквото и да било от Русия.
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Георги Чанков какво ще кажеш да ни изтъргуват на Турция? Дали Русия, дали Америка, резултата ще е същия. Европа вече не е фактор, нито технологично, нито икономически, нито културно, да не говорим исторически 🤣🤣🤣
Долни измамници!!!!
Проблемът не е във враждебните действия на Русия срещу НАТО, защото такива има някъде около нула, а е в хилядите враждебни действия и провокации на НАТО срещу Русия.
Егати и порнографските политици. нато въоръжава усрайна от 2014 г, , Русия ги провокирала. Безмозъчни нацистки същества.
Какви са тея враждебни действия?
Точно обратното
Ще прекратят, когато се изтеглите. Простичко е.
Престанете с лъжите и всичко ще се оправи нещасници.
Докажете че е Русия?
Група нищожни мишки..жадни за отмъщение срещу Русия..До вчера ползваха всичко ефтино от нея..Сега от американския пазар на върховни цени..
Само за отмъщение мислят и кой какви по унищожителни оръжия да измислят…Това са демони срещу света..😈😡
Гьоринг го е казал – никой не може да накара народ да води война, освен ако не го наплаши… Тези очевидно карат по тази лайсна с наплашването. 🤔
Lubomir Parvanov Вярно е и е бил прав.Повтаря се това от фашистка Германия преди ВСВ.
Наглостта им няма граници!
Дърпате лъва за опашката ,а после защо ви захапа. Всичките сте избягали от психодиспансер и върнете се и си пийте хаповете.
Аре чл.5 за да приключи колебливата ви политическа кариера, скапани еврогейци
А Нато???
Германия , Франция , Полша , Англия – прекратете провокациите срещу Русия. Няма кого да заблудите . Търсите противопоставяне с Русия. Солено ще ви излезе .
Йордан Йорданов браво на ПЕЩЕРНОТО КОМУНЕ ! още ли ви има ? Какво става с естественият подбор ???
Elena Top, каквото с еврогейовете и демонократите! Всички сме на едно дередже!😀😪😀
Elena Top понеже си много красива,умна и възпитана и много млада та си позволяваш да се държиш като гамен от улицата.
Elena Top Добре че оредяха боклуците със синьо жълти парцали!😂
Нагли до безобразие!
Тези психично болни олигофрени , които са узурпирали властта в Западна Европа, са ясни и са трагични, но още по-трагични са редовите олигофрени тук, които са им зомбита и слуги!
Тея смешници,развеселяват редовно аудиторията,никой не ги взима иначе на сериозно 😉
А да си свали ли и гащите? Сигурно и вазелин да ви предостави? Може би и банели, че сте нефела?
Виж ти,Украйна била от европейското семейство,а къде е Сърбия че я бомбардирахте,а Кипър,който пък е към НАТО?! Нещо стандартите ви са доста гъвкави,а?!
Тия джендърски карикатури обаче продължават да къртят тъпомерите … 🙄😂
Тия клоуни ми приличат като стар виц от соца: Германецът, французинът и поляка казали на руснакът….
Европейците много ги обичам. И как точно става „номера“, Франция с Наполеон и Германия с Адолф отиват в пределите на Русите …. , после Русите отиват там , пада Берлинската стена и пак Русите са виновни за глада в Африка…
Глуппсти
Сами си търсят боя
Абе аз ако съм на Путин спирам газта на Европа и да се спасяват.
Zhivko Kolev Pavlov що да се хаби! Европейците сами си я спряха!
Татяна Вълчева то като нашите . Няма да взимаме Руска газ ама ще е Руска ама чрез посредници. Няма да има оправия в тази държава нещата стават по зле но не и да имаме напредък
Татяна Вълчева спряли са я в главата ти
Какво прави нато в Украйна, нямате представа какво ще се случи с Европа
Богомил Тошев какво НАТО в Украйна бе, циг@нин?
Georgi Atanasov никакво, бе, говн&0! Само натовски оръжия и натовски наемници!
Татяна Вълчева много приятели имаш бе, ТРОЛ. Цели 86 броя. Анонимността ти дава смелост ли? Нали знаеш, че в нета никой не е анонимен!?
ЕС с всички сили и средтсва се бори за война! ЕС е фашистка организация!
Valeri Stefanov Как не ти изтриха коментара разрез с законите на общността 😂😀 що моя бе заличен за насоките на общността за германците ,с доказателство че фюрера е бил жив в Аржентина , справка с самолет каца в столицата даже и посещава местния театър ,коментар на американски журналист по Diskavary Word.
Да истина имаше специално изказване за този случай .
То е обратното, но кой както разбира нещата
Смешници! Сърби ги кожата за бой!
От месеци народите на тези загубеняци стачкуват това дайте.
мамини златни как нагло лъжете и създавате провокации
Швабистан ,Францистан …..и Евреия 2….не случайно онзи с мустачките се е захванал с тях.
А нато чии го дири в украйна като там е война.
ПОСЛАНИЕ НА ПУТИН КЪМ БЕДНИЯ ЧОВЕК!
Путин: Има план за създаване на Хаос в Европа! Ние провалихме плана на СЗО! Вашите медии няма да кажат истината! Истината за плана за намеление на населението с 3 милиарда човека! Това е истината! Днес НАТО атакува Европа с 100 000 мигранти, това не са мигранти, а обучени войници! Целта е да има хаос!
Другото е умишлената инфлация! Храните ще скочат с над 1000 процента! Използват Русия и моето име за да създават репресии над вас малките! Заклевам се да водя тази война за вас бедните! За вас немощните!
Вашите политици слугуват на глобалистите! На САЩ! Тях не ги интересува вашия живот! Тях не ги интересува Украйна! Те искат НОВ СВЕТОВЕН РЕД и дигитално робство! Поклон пред малкия човек! Русия се Бори За Вашата свобода!