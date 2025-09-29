НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Германия, Франция и Полша към Русия: прекратете враждебните действия срещу НАТО

          59
          606
          Снимка: REUTERS
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германия, Франция и Полша отправиха съвместно настояване към Русия да прекрати „враждебните действия“ срещу съюзниците от НАТО, предупреждавайки, че нарушенията на въздушното пространство от руски сили могат да доведат до опасна ескалация.

          - Реклама -

          Министрите на външните работи Йохан Вадепул (Германия), Жан-Ноел Баро (Франция) и Радослав Сикорски (Полша) – в рамките на формата Ваймарската тройка – публикуваха изявлението след срещата си във Варшава.

          „Потвърждаваме нашето единство и непоколебима решимост да защитаваме европейския мир, сигурност и общите ни фундаментални ценности срещу продължаващата руска война на агресия,“ заявиха министрите.

          Те определиха нарушенията на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония като „безразсъдни, враждебни актове и неприемлива ескалация, която застрашава регионалната и европейската стабилност“.

          В декларацията трите държави подчертават, че ще поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност, като заедно с партньорите в НАТО ще засилят:

          • защитата на въздушното пространство,
          • капацитета за противовъздушна и противоракетна отбрана,
          • сигурността по източния фланг на Алианса.

          „Руските враждебни набези няма да ни сплашат. Те само засилват нашата решимост. Колективната отбрана на НАТО, сигурността на нашите граждани и неприкосновеността на нашите граници са неизменни,“ се казва още в изявлението.

          В заключение министрите заявяват, че справедливият и траен мир в Европа остава върховна цел. До постигането му, трите държави ще продължат военната, хуманитарната и финансовата подкрепа за Украйна, определена като „член на европейското семейство и жертва на имперските амбиции на Москва“.

          Германия, Франция и Полша отправиха съвместно настояване към Русия да прекрати „враждебните действия“ срещу съюзниците от НАТО, предупреждавайки, че нарушенията на въздушното пространство от руски сили могат да доведат до опасна ескалация.

          - Реклама -

          Министрите на външните работи Йохан Вадепул (Германия), Жан-Ноел Баро (Франция) и Радослав Сикорски (Полша) – в рамките на формата Ваймарската тройка – публикуваха изявлението след срещата си във Варшава.

          „Потвърждаваме нашето единство и непоколебима решимост да защитаваме европейския мир, сигурност и общите ни фундаментални ценности срещу продължаващата руска война на агресия,“ заявиха министрите.

          Те определиха нарушенията на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония като „безразсъдни, враждебни актове и неприемлива ескалация, която застрашава регионалната и европейската стабилност“.

          В декларацията трите държави подчертават, че ще поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност, като заедно с партньорите в НАТО ще засилят:

          • защитата на въздушното пространство,
          • капацитета за противовъздушна и противоракетна отбрана,
          • сигурността по източния фланг на Алианса.

          „Руските враждебни набези няма да ни сплашат. Те само засилват нашата решимост. Колективната отбрана на НАТО, сигурността на нашите граждани и неприкосновеността на нашите граници са неизменни,“ се казва още в изявлението.

          В заключение министрите заявяват, че справедливият и траен мир в Европа остава върховна цел. До постигането му, трите държави ще продължат военната, хуманитарната и финансовата подкрепа за Украйна, определена като „член на европейското семейство и жертва на имперските амбиции на Москва“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ибиса и Форментера пострадаха от най-влажния ден от 1952 г. насам, но избегнаха сериозни щети

          Красимир Попов -
          Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти. Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
          Политика

          Мелони призова флотилията с хуманитарна помощ за Газа да спре, за да не застраши плана на Тръмп

          Красимир Попов -
          Италианският премиер Джорджа Мелони, близък идеологически съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, призова флотилията Global Sumud да прекрати опита си да пробие израелската...
          Политика

          Тирана ще е домакин на инвестиционен форум ЕС–Западни Балкани

          Красимир Попов -
          Инвестиционният форум ЕС–Западни Балкани, организиран от Албания, ще се проведе на 13–14 октомври в Тирана с цел привличане на частни инвеститори и укрепване на...

          59 КОМЕНТАРА

          1. Ненормалници,нали сте се втурнали да оградите Русия с ваши бази,те какво да правят,гащите ли да си свалят,при конфликт Русия ще ви победи с помощта на САЩ,който имат интерес Европа да фалира,и САЩ да и предложи нов план ,, Маршал,,..

          4. ТОЧНО ОБРАТНОТО Е. НАТО СЕ МЕСИ ВЪВ ВОЙНАТА И ПРОВОКИРА РУСИЯ. СТИГА НАГЛОСТ. ИСКАТЕ ТРЕТА СВЕТОВНА, НО ВИЕ ЩЕ СИ ИЗПАТИТЕ НАЙ МНОГО. ЗА ЖАЛОСТ И БЪЛГАРИЯ

          5. Айде, айде, не се занимавайте с глупости, ами си оправяйте държавите и икономиките, че USA още преди 12 г ви намаза ските!

          6. Не става с приказки. Това е проблема да водиш де-факто война, докато претендираш, че не го правиш, никой не ти слуша приказките.

            Или ще се ангажираме да изпратим войска да марширува към Москва, рискувайки да изядем ядрена бомба в лицето, или ще седнем на масата на преговори и ще уточним за кой какво ще остане, според споделено разбиране за ресурсите, с които всяка страна разполага и е готова да похарчи.

            Тая работа да убиваме руснаци отдалеч, докато бленуваме публично как ще разпарчетоваме Русия, прави приказките доста безмислени. Руснаците вече са демонстирали, че няма да се претърколят без бой, отдавна сме на фаза убийства на руснаци на бойното поле, съответно – напълно разбираемо – те ще си водят войната както считат за максимално ефективно.

            Това горе е, по същество, безсмислено ПР мероприятие за местна консумация, да бъде игнорирано от Русия. Sticks and stones…

            Нямаме никакъв кредит към Русия, Русия не ни дължи нищо, и не е реалистично да очакваме каквото и да било от Русия.
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

            • Георги Чанков какво ще кажеш да ни изтъргуват на Турция? Дали Русия, дали Америка, резултата ще е същия. Европа вече не е фактор, нито технологично, нито икономически, нито културно, да не говорим исторически 🤣🤣🤣

          8. Проблемът не е във враждебните действия на Русия срещу НАТО, защото такива има някъде около нула, а е в хилядите враждебни действия и провокации на НАТО срещу Русия.

          9. Егати и порнографските политици. нато въоръжава усрайна от 2014 г, , Русия ги провокирала. Безмозъчни нацистки същества.

          15. Група нищожни мишки..жадни за отмъщение срещу Русия..До вчера ползваха всичко ефтино от нея..Сега от американския пазар на върховни цени..
            Само за отмъщение мислят и кой какви по унищожителни оръжия да измислят…Това са демони срещу света..😈😡

          16. Гьоринг го е казал – никой не може да накара народ да води война, освен ако не го наплаши… Тези очевидно карат по тази лайсна с наплашването. 🤔

          18. Дърпате лъва за опашката ,а после защо ви захапа. Всичките сте избягали от психодиспансер и върнете се и си пийте хаповете.

          21. Германия , Франция , Полша , Англия – прекратете провокациите срещу Русия. Няма кого да заблудите . Търсите противопоставяне с Русия. Солено ще ви излезе .

          23. Тези психично болни олигофрени , които са узурпирали властта в Западна Европа, са ясни и са трагични, но още по-трагични са редовите олигофрени тук, които са им зомбита и слуги!

          25. А да си свали ли и гащите? Сигурно и вазелин да ви предостави? Може би и банели, че сте нефела?

          26. Виж ти,Украйна била от европейското семейство,а къде е Сърбия че я бомбардирахте,а Кипър,който пък е към НАТО?! Нещо стандартите ви са доста гъвкави,а?!

          28. Тия клоуни ми приличат като стар виц от соца: Германецът, французинът и поляка казали на руснакът….

          29. Европейците много ги обичам. И как точно става „номера“, Франция с Наполеон и Германия с Адолф отиват в пределите на Русите …. , после Русите отиват там , пада Берлинската стена и пак Русите са виновни за глада в Африка…

              • Татяна Вълчева то като нашите . Няма да взимаме Руска газ ама ще е Руска ама чрез посредници. Няма да има оправия в тази държава нещата стават по зле но не и да имаме напредък

            • Valeri Stefanov Как не ти изтриха коментара разрез с законите на общността 😂😀 що моя бе заличен за насоките на общността за германците ,с доказателство че фюрера е бил жив в Аржентина , справка с самолет каца в столицата даже и посещава местния театър ,коментар на американски журналист по Diskavary Word.

          41. ПОСЛАНИЕ НА ПУТИН КЪМ БЕДНИЯ ЧОВЕК!
            Путин: Има план за създаване на Хаос в Европа! Ние провалихме плана на СЗО! Вашите медии няма да кажат истината! Истината за плана за намеление на населението с 3 милиарда човека! Това е истината! Днес НАТО атакува Европа с 100 000 мигранти, това не са мигранти, а обучени войници! Целта е да има хаос!
            Другото е умишлената инфлация! Храните ще скочат с над 1000 процента! Използват Русия и моето име за да създават репресии над вас малките! Заклевам се да водя тази война за вас бедните! За вас немощните!
            Вашите политици слугуват на глобалистите! На САЩ! Тях не ги интересува вашия живот! Тях не ги интересува Украйна! Те искат НОВ СВЕТОВЕН РЕД и дигитално робство! Поклон пред малкия човек! Русия се Бори За Вашата свобода!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions