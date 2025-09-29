Германия, Франция и Полша към Русия: прекратете враждебните действия срещу НАТО

Германия, Франция и Полша отправиха съвместно настояване към Русия да прекрати „враждебните действия“ срещу съюзниците от НАТО, предупреждавайки, че нарушенията на въздушното пространство от руски сили могат да доведат до опасна ескалация.

Министрите на външните работи Йохан Вадепул (Германия), Жан-Ноел Баро (Франция) и Радослав Сикорски (Полша) – в рамките на формата Ваймарската тройка – публикуваха изявлението след срещата си във Варшава.

„Потвърждаваме нашето единство и непоколебима решимост да защитаваме европейския мир, сигурност и общите ни фундаментални ценности срещу продължаващата руска война на агресия,“ заявиха министрите.

Те определиха нарушенията на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония като „безразсъдни, враждебни актове и неприемлива ескалация, която застрашава регионалната и европейската стабилност“.

В декларацията трите държави подчертават, че ще поемат по-голяма отговорност за европейската сигурност, като заедно с партньорите в НАТО ще засилят:

защитата на въздушното пространство,

капацитета за противовъздушна и противоракетна отбрана ,

, сигурността по източния фланг на Алианса.

„Руските враждебни набези няма да ни сплашат. Те само засилват нашата решимост. Колективната отбрана на НАТО, сигурността на нашите граждани и неприкосновеността на нашите граници са неизменни,“ се казва още в изявлението.

В заключение министрите заявяват, че справедливият и траен мир в Европа остава върховна цел. До постигането му, трите държави ще продължат военната, хуманитарната и финансовата подкрепа за Украйна, определена като „член на европейското семейство и жертва на имперските амбиции на Москва“.