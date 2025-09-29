Германия: Русия се превръща във все по-голяма заплаха

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в Полша. Изказването му дойде на конференция за сигурността във Варшава, предаде ДПА.

- Реклама -

Русия „тества НАТО“

Писториус предупреди, че Москва „тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно“.

„Руският президент Владимир Путин умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските страни. Той иска да провокира страни членки на НАТО. Той иска да разкрие уязвимостите в нашия съюз“, каза германският министър.

По думите му НАТО е реагирало „с яснота, единство, решителност и благоразумие“.

„Няма да бъдем примамени в капана на Путин за постоянна ескалация. Запазваме хладнокръвие и оставаме непоколебими и решителни“, добави Писториус.

Варшава: „Тази война е и наша“

Полският премиер Доналд Туск заяви, че войната в Украйна е част от политически проект за подчинение на народи:

„Тази война е и наша. Ако загубим тази война, последиците ще засегнат не само нашето поколение, но и следващото – в Полша, Европа, САЩ и по света“.

Общ фронт срещу хибридни атаки

Германският външен министър Йохан Вадефул, който също е във Варшава, подчерта:

„Ние сме единни, запазваме хладнокръвие и не си позволяваме да бъдем въвлечени в ескалация. В същото време не оставяме съмнение, че сме решени и готови да отблъснем заедно всяка заплаха“.

Той нарече нарушенията на въздушното пространство на НАТО от Русия „умишлени атаки в сивата зона“, част от хибридната агресия на Путин:

„Подобни провокации са изключително опасни и имат само една цел – да проверят нашата решимост.“

На съвместна пресконференция с колегите си от Полша и Франция Вадефул увери, че НАТО ще „защити всеки сантиметър от територията на съюза“.

Германско присъствие в Литва

След Полша Писториус ще посети Литва, където Германия разполага бригада от около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Подразделението бе активирано през май и се очаква да достигне пълни оперативни способности до 2027 г.

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене ще предаде на Писториус управлението на логистичен център в Рукла, а утре във Вилнюс официално ще бъде открито и германско училище.