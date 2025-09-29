Германия: Русия се превръща във все по-голяма заплаха

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в Полша. Изказването му дойде на конференция за сигурността във Варшава, предаде ДПА.
Русия „тества НАТО“
Писториус предупреди, че Москва „тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно“.
По думите му НАТО е реагирало „с яснота, единство, решителност и благоразумие“.
Варшава: „Тази война е и наша“
Полският премиер Доналд Туск заяви, че войната в Украйна е част от политически проект за подчинение на народи:
Общ фронт срещу хибридни атаки
Германският външен министър Йохан Вадефул, който също е във Варшава, подчерта:
Той нарече нарушенията на въздушното пространство на НАТО от Русия „умишлени атаки в сивата зона“, част от хибридната агресия на Путин:
На съвместна пресконференция с колегите си от Полша и Франция Вадефул увери, че НАТО ще „защити всеки сантиметър от територията на съюза“.
Германско присъствие в Литва
След Полша Писториус ще посети Литва, където Германия разполага бригада от около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Подразделението бе активирано през май и се очаква да достигне пълни оперативни способности до 2027 г.
Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене ще предаде на Писториус управлението на логистичен център в Рукла, а утре във Вилнюс официално ще бъде открито и германско училище.
