НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Германия: Русия се превръща във все по-голяма заплаха

          112
          253
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в Полша. Изказването му дойде на конференция за сигурността във Варшава, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Русия „тества НАТО“

          Писториус предупреди, че Москва „тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно“.

          „Руският президент Владимир Путин умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските страни. Той иска да провокира страни членки на НАТО. Той иска да разкрие уязвимостите в нашия съюз“, каза германският министър.

          По думите му НАТО е реагирало „с яснота, единство, решителност и благоразумие“.

          „Няма да бъдем примамени в капана на Путин за постоянна ескалация. Запазваме хладнокръвие и оставаме непоколебими и решителни“, добави Писториус.

          Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират

          Варшава: „Тази война е и наша“

          Полският премиер Доналд Туск заяви, че войната в Украйна е част от политически проект за подчинение на народи:

          „Тази война е и наша. Ако загубим тази война, последиците ще засегнат не само нашето поколение, но и следващото – в Полша, Европа, САЩ и по света“.

          Общ фронт срещу хибридни атаки

          Германският външен министър Йохан Вадефул, който също е във Варшава, подчерта:

          „Ние сме единни, запазваме хладнокръвие и не си позволяваме да бъдем въвлечени в ескалация. В същото време не оставяме съмнение, че сме решени и готови да отблъснем заедно всяка заплаха“.

          Той нарече нарушенията на въздушното пространство на НАТО от Русия „умишлени атаки в сивата зона“, част от хибридната агресия на Путин:

          „Подобни провокации са изключително опасни и имат само една цел – да проверят нашата решимост.“

          На съвместна пресконференция с колегите си от Полша и Франция Вадефул увери, че НАТО ще „защити всеки сантиметър от територията на съюза“.

          Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна (ВИДЕО) Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна (ВИДЕО)

          Германско присъствие в Литва

          След Полша Писториус ще посети Литва, където Германия разполага бригада от около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Подразделението бе активирано през май и се очаква да достигне пълни оперативни способности до 2027 г.

          Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене ще предаде на Писториус управлението на логистичен център в Рукла, а утре във Вилнюс официално ще бъде открито и германско училище.

          Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в Полша. Изказването му дойде на конференция за сигурността във Варшава, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Русия „тества НАТО“

          Писториус предупреди, че Москва „тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно“.

          „Руският президент Владимир Путин умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските страни. Той иска да провокира страни членки на НАТО. Той иска да разкрие уязвимостите в нашия съюз“, каза германският министър.

          По думите му НАТО е реагирало „с яснота, единство, решителност и благоразумие“.

          „Няма да бъдем примамени в капана на Путин за постоянна ескалация. Запазваме хладнокръвие и оставаме непоколебими и решителни“, добави Писториус.

          Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират

          Варшава: „Тази война е и наша“

          Полският премиер Доналд Туск заяви, че войната в Украйна е част от политически проект за подчинение на народи:

          „Тази война е и наша. Ако загубим тази война, последиците ще засегнат не само нашето поколение, но и следващото – в Полша, Европа, САЩ и по света“.

          Общ фронт срещу хибридни атаки

          Германският външен министър Йохан Вадефул, който също е във Варшава, подчерта:

          „Ние сме единни, запазваме хладнокръвие и не си позволяваме да бъдем въвлечени в ескалация. В същото време не оставяме съмнение, че сме решени и готови да отблъснем заедно всяка заплаха“.

          Той нарече нарушенията на въздушното пространство на НАТО от Русия „умишлени атаки в сивата зона“, част от хибридната агресия на Путин:

          „Подобни провокации са изключително опасни и имат само една цел – да проверят нашата решимост.“

          На съвместна пресконференция с колегите си от Полша и Франция Вадефул увери, че НАТО ще „защити всеки сантиметър от територията на съюза“.

          Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна (ВИДЕО) Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна (ВИДЕО)

          Германско присъствие в Литва

          След Полша Писториус ще посети Литва, където Германия разполага бригада от около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Подразделението бе активирано през май и се очаква да достигне пълни оперативни способности до 2027 г.

          Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене ще предаде на Писториус управлението на логистичен център в Рукла, а утре във Вилнюс официално ще бъде открито и германско училище.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

          Марияна Стойчева -
          Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията...
          Политика

          Чехия ограничава достъпа на руски дипломати до страната

          Антония Лазарова -
          Като член на ЕС и НАТО, Чехия е сред най-активните поддръжници на Киев. Страната с население от 10,9 млн. души предоставя както военна, така и
          Война

          Цяло семейство загина при руска дрон атака в Украйна (СНИМКИ)

          Новинарски Екип -
          Съпрузи и двете им малки деца – момчета на 4 и 6 години – са били убити при руска нощна атака с дрон в украинската област Суми, съобщиха местните власти.

          112 КОМЕНТАРА

          2. Тия не си научиха урока ! Добре! Но заради невежеството им и слаба памет , аз отказвам да съм участник и съучастник в тяхното безумие !

          5. запари ви!!!
            няма евтин газ, евтини суровини и стана заплаха за Европа.
            Руска мечка хапе само веднъж, но кардинално!!!

          8. Тоя път не Райхстаг ами самия Берлин ще ви изгорят мръсни шваби! Който си го търси си го намира!

          11. Много ми е кеф да гледам как тия сами си надуват балона на параноята !
            Абе, ей, тюфлеци, преди да си легнете, проверявате ли под леглото си да не се е скрил Путин ?

          17. Е нали нямат чипове бе.Не свършиха ли тия перални в Украйна бе, да ви еВа в недоразуменията🖕🖕🖕

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions