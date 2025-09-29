НА ЖИВО
          
          
          
          Гол на Десподов не стигна на ПАОК за победа

          Срещата с Астерас Триполис завърши при резултат 3:3

          Снимка: БГНЕС
          Кирил Десподов реализира от дузпа за ПАОК в срещата от петия кръг на гръцката Суперлига с Астерас Триполис, но мачът завърши 3:3. Капитанът на националния отбор изравни от бялата точка в 21-та минута, след като преди това бившият нападател на Манчестър Юнайтед Федерико Македа беше извел домакините напред в резултата.

          Янис Константелиас оформи пълния обрат за гостите от Солун малко след попадението на Десподов, преди Фьодор Чалов да направи резултата 3:1 отново от бялата точка.

          Астерас обаче върна един гол до почивката чрез Димитриос Емануилидис. Около четвърт час преди края на редовното време резултатът беше изравнен чрез резервата Николас Джоакини. В края домакините останаха в намален състав след изгонването на Константинос Помонис, но това не се оказа фатално за крайния изход.

          По този начин ПАОК изостана на две точки от лидерите Олимпиакос и АЕК Атина, като е трети с 11 пункта. Астерас е предпоследен с две точки. В следващия кръг тимът от Триполис гостува на Пансерайкос, докато Десподов и компания първо гостуват на Селта в Лига Европа, а след това са домакини на Олимпиакос в Суперлигата.

          

          
          
          

