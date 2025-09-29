Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Министерството на транспорта е оказало пълно съдействие на органите на МВР при операцията за задържане на двамата служители на Автомобилна администрация, уличени в корупция.
- Реклама -
Това заяви пред bTV ресорният министър Гроздан Караджов.
По думите му става въпрос за дългогодишни инспектори, които работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство, а след това са били окончателно уволнени.
Скандалът избухна след сигнал на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.
Двамата инспектори бяха задържани при съвместна акция на СДВР и прокуратурата.
Министерството на транспорта е оказало пълно съдействие на органите на МВР при операцията за задържане на двамата служители на Автомобилна администрация, уличени в корупция.
- Реклама -
Това заяви пред bTV ресорният министър Гроздан Караджов.
По думите му става въпрос за дългогодишни инспектори, които работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство, а след това са били окончателно уволнени.
Скандалът избухна след сигнал на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.
Двамата инспектори бяха задържани при съвместна акция на СДВР и прокуратурата.
Уволнение, това е наказание. След 2-3 месеца ще ги върнат някъде на служба.
Проверка на доходите и материалното им състояние за 10г. назад, да се види дали няма имущество придобито по незаконен начин, за което нямат доходи 🙂
Само толкова? А съд за корупция?
Браво на ченгетата , яко подкупи да има
Изненадани сме какви недобросъвестни служители е имало, но вече всичко е наред.
Гроздан Караджов да подава оставка!