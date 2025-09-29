НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

          6
          248
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Министерството на транспорта е оказало пълно съдействие на органите на МВР при операцията за задържане на двамата служители на Автомобилна администрация, уличени в корупция.

          - Реклама -

          Това заяви пред bTV ресорният министър Гроздан Караджов.

          Концертът на Роби Уилямс белязан от корупционен скандал в София Концертът на Роби Уилямс белязан от корупционен скандал в София

          По думите му става въпрос за дългогодишни инспектори, които работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство, а след това са били окончателно уволнени.

          „Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, заяви Караджов.

          Скандалът избухна след сигнал на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

          Двамата инспектори бяха задържани при съвместна акция на СДВР и прокуратурата.

          Министерството на транспорта е оказало пълно съдействие на органите на МВР при операцията за задържане на двамата служители на Автомобилна администрация, уличени в корупция.

          - Реклама -

          Това заяви пред bTV ресорният министър Гроздан Караджов.

          Концертът на Роби Уилямс белязан от корупционен скандал в София Концертът на Роби Уилямс белязан от корупционен скандал в София

          По думите му става въпрос за дългогодишни инспектори, които работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство, а след това са били окончателно уволнени.

          „Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, заяви Караджов.

          Скандалът избухна след сигнал на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

          Двамата инспектори бяха задържани при съвместна акция на СДВР и прокуратурата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          СГС оправда прокурор Сулев, обвинен във връзка с делото срещу Петьо Еврото

          Антония Лазарова -
          Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с
          Политика

          Гуцанов: Вместо да внасяме кадри от чужбина, да работим за връщането на българите

          Антония Лазарова -
          Над 1200 заявления за около десет дни са постъпили по проекта „Избирам България“, който цели да подпомогне връщането на сънародниците ни от
          Общество

          Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

          Камелия Григорова -
          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по...

          6 КОМЕНТАРА

          2. Проверка на доходите и материалното им състояние за 10г. назад, да се види дали няма имущество придобито по незаконен начин, за което нямат доходи 🙂

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions