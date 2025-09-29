Гроздан Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Министерството на транспорта е оказало пълно съдействие на органите на МВР при операцията за задържане на двамата служители на Автомобилна администрация, уличени в корупция.

Това заяви пред bTV ресорният министър Гроздан Караджов.

По думите му става въпрос за дългогодишни инспектори, които работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство, а след това са били окончателно уволнени.

„Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, заяви Караджов.

Скандалът избухна след сигнал на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Двамата инспектори бяха задържани при съвместна акция на СДВР и прокуратурата.