Гуцанов: Трябва да насочим бюджета за следващата година към младите семейства

Трябва да насочим бюджета за следващата година към младите семейства. Търсим начин, в добри взаимоотношения с Министерството на финансите, как да стане година на младите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Интервюто“ на БНТ.

- Реклама -

Той обясни, че екипът на Министерството на труда и социалната политика работи в няколко направления. Първо – за вдигане на помощите за раждане на дете.

Второ – за увеличаване на обхвата на помощта за ученици. „В момента успяхме да подпомогнем всички ученици от 1. до 4. и в 8. клас. Не е много голяма – 300 лева, но е помощ. Сега искаме да стане за всички от 1. до 8. клас“, обясни Гуцанов.

Третото голямо направление, в което се работи, е за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година.

„В момента през втората година от майчинството жените получават 780 лева. Моето предложение е сумата да бъде вдигната до 1100 – 1200 лева. В момента се взимат 50 на сто от тези 780 лева, ако майката се върне на работа. Нашето виждане е, че трябва процентът да бъде увеличен на 75 на сто от тези 1100“, каза Гуцанов.

Според министъра така едновременно ще се стимулират майките да се върнат на работа, за да не се деквалифицират, и ще се подпомогне раждаемостта.

„Смятам, че това е нещо, което ще допринесе за справяне с демографския проблем”, допълни той.

Начин за осигуряване на средства за тези разходи министър Гуцанов вижда в по-доброто менажиране на средствата и запушване на дупки.