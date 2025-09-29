НА ЖИВО
          - Реклама -
          Гуцанов: Трябва да насочим бюджета за следващата година към младите семейства

          СНИМКА: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Трябва да насочим бюджета за следващата година към младите семейства. Търсим начин, в добри взаимоотношения с Министерството на финансите, как да стане година на младите. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Интервюто“ на БНТ.

          Той обясни, че екипът на Министерството на труда и социалната политика работи в няколко направления. Първо – за вдигане на помощите за раждане на дете.

          Второ – за увеличаване на обхвата на помощта за ученици. „В момента успяхме да подпомогнем всички ученици от 1. до 4. и в 8. клас. Не е много голяма – 300 лева, но е помощ. Сега искаме да стане за всички от 1. до 8. клас“, обясни Гуцанов.

          Третото голямо направление, в което се работи, е за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година.

          „В момента през втората година от майчинството жените получават 780 лева. Моето предложение е сумата да бъде вдигната до 1100 – 1200 лева. В момента се взимат 50 на сто от тези 780 лева, ако майката се върне на работа. Нашето виждане е, че трябва процентът да бъде увеличен на 75 на сто от тези 1100“, каза Гуцанов.

          Според министъра така едновременно ще се стимулират майките да се върнат на работа, за да не се деквалифицират, и ще се подпомогне раждаемостта.

          „Смятам, че това е нещо, което ще допринесе за справяне с демографския проблем”, допълни той.

          Начин за осигуряване на средства за тези разходи министър Гуцанов вижда в по-доброто менажиране на средствата и запушване на дупки.

          „Ние имаме 800 000 българи с решения от ТЕЛК, което буди доста въпросителни“, обясни социалният министър. Той сподели, че вече е провел разговори с доцент Силви Кирилов – министъра на здравеопазването, за предприемане на мерки за подобряване на системата. Именно Министерството на здравеопазването отговаря за експертните лекарски комисии, които издават тези решения.

          36 КОМЕНТАРА

          3. Хайде насочите бюджета.към.младите семейства които са на минимална заплата ,с кредит ,на свободен наем . Всички Вие по министерствата 40 хрантутника и тези 240 хрантутника които не работите и никога не сте работили за българите си гласувайте ведна и сега .минималната. заплата за страната и без превилегиите които ползвате . Искате охрана ще си платите от джоба . Всичките имате луксозни коли идвайте с тях . Спрете да ползвате служебните коли с лични шофьори. Да напуснат всичките жилищата тези които не са от София и да излизат на свободен наем стига са точили бюджета. Хайде сега и веднага да напускат всички депутати пенсионери и всичките пенсионери по министерствата. И всички депутати ппедпенсиона възрастната да напускат веднага и сега Да се разчисти парламента от ти старци катили . Населението в България е под 6 милиона българи и парламента и по министерствата не трябва да сте повече от 80 и то депутати политици,образовани ,с опит в всички области .. И ти Гуцанов неграмотен и некомпетентен както всички министри . Пенсионерката крадлата Теминушка която няма пристава от финанси тя ли ще гласи бюджета . Оставка на незаконното правителство Всички ще бъдете изправени на съдебната скамейка съдени и осъдени с затвор. Конфискация на огромните Ви имоти по България,Европа и по целия свят. Гуцанов, кога и до кога ще издържаме наглите и мързеливи хиляди украйнци по хотелите. Как не разбрахте до сега ,че почти половината са баровци с луксозни и не са от бягащите от войната защото в техните райони по Украйна е спокойно. А другите и тези 600 деца които ги прибрахме защо не ги насочила по Южна Украйна да ги издържат техните сънародници. Най бедната и корумпира Европейска държава България ще издържа хиляди украйнци и мигратни които ги гонят от другите държави…..

            • Kalinka Staykova Така е ,но тия ,всичките са оперирани от морал, срам ,чест и отговорност…,за да предприемат и извършат нещо от това ,което е задължително за дневния ред на обществото …,защото е обещано и е в задължението им ,като законодателна и управляваща власт…!?😡👈

          4. Ами даааа, ама младите няма да работят за минималните ви заплати! Глупави хора вече няма!

          6. От кога на личните ви офшорни сметки се казва ,,младите семейства“ Бюджета? Само за първите 6 месеца на тази година 18 милиарда нов дълг?! Престъпни и нелигитимни шайки, всъщност какво по точно управлявате през дългове? Освен грабежа и геноцида на който сте ни подложили? Дали ще сте съгласни да заложим личното ви имущество – да изтеглим един кредит, който кредит ние да окрадем, а вие дълги години да го връщате на банката? И това без да ни е интересно вашето мнение и желания? Една шайка от престъпни вождове решават еднолично как да живеят всички останали? Що е то? Насилие, ф@шизъм, тоталитаризъм, тероризъм /от терор/, диктатура, мракобесие, р0бство? Все криминални понятия, освен Върховно престъпление! И следва лично да бъдете съдени за НАСИЛИЕ! Може да управлявате нещо на което сте собственици, имате вещни права – например личния ви дом, личното ви МПС, трактор, муле, нива, мутреса и т.н. Ние не сме ничия собственост, а още по малко сме ваша ! За да следва от някъде си, някой си, да ни управлява. Дали не ви приличаме на МПС-та, които търсят водачи да ги управляват? Неодушевени предмети?
            Някой сеща ли се за една единствена причина изобщо за съществуването на тези уж институции – освен за личното облагодетелстване на престъпниците в тях?

            Представете си го по друг начин : избирате Домоуправител на Общо събрание на етажната собственост. На втория ден Домоуправителя започва да разпродава общите части, да дава под наем каквото реши от активите на етажната собственост – на който той реши, сам да определя колко да плащате за ток, вода, асансьор, хигиенистка, да тегли кредити от името на етажната собственост колкото той реши и както реши, да прави ремонти каквито той реши, и за цена каквато той еднолично реши – и всичко това без решение на Общото събрание – собствениците? Без да му е интересно тяхното мнение и желания. И за всичко това да му плащате месечни такси- данъци. И ако изпаднете в забава, да ви ги събира принудително през ЧСИ.

            Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство? Защо? На кой е нужно? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!

            РЕШЕНИЕТО : Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/ , а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!

            Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба “ ,,служа “ ,,слуга “ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд “ ,,управник “ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество “ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува! Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото „?

            Държава “ от ,,държа“, в самата дума е заложено. Та какво държим ние от общите ни активи след като някой си вожд еднолично се разпорежда с тях? Държим дълговете и задълженията с които са ни загробили!

            Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация.

            • Ние сме си виновни ,че не си търсим и отстояваме правата .пред управляващите ,както в цивилизованите страни ..на Европа ..!?🥲

          9. с демографската криза си плакнете устата от 20 години, до сега не сме видели да направите нищо, даже напротив правите всичко възможно, за да я задълбочите и да изгоните колкото може повече българи

          11. Каквото и да плюете Гуцанов си върши работата! другите дето толкова милеят за брюксел Зеленски и чужди интереси са безполезни за България

            • Dimas Wolf Тя работата се върши когато е подсигурена от бюджета с плащания .Добрите намерения и идей на министъра без финансово покритие си остават само добри намерения.Ако имаше пари за социални грижи бъдете сигурна че Гуцанов нямаше да е министър щеше да е човек на Герб.Всичките от БСП углавяват министерства с орязани бюджети.

          12. Нима се сетихте, че има млади семейства на една минимална заплата ?Семейства,които нямат постоянен дом и работа, които не смеят да раждат.
            По важни са малцинствата, защото са електорат, по важни са актуализация та на заплатите на властващите.
            На какво основание си актуализираха заплатите, след лятната“ваканция“?
            Няма инфлация, цените са нормални.
            Безочливи и крадливи,нагли,безсрамни,излизате по медиите,спокойно говорите.
            Незабравяйте, че сте земни.

            • Снежа Георгиева Сещат се предизборно ,или когато усетят ,че заради гафове и партньорство с мафията , ще си изгубят електората ..!? 😡👈

          15. Като начало, това нелегитимно правителство трябва да се разпусне, да се разследва и крадците от Народното събрание да бъдат вкарани в затвора с ефективни присъди.

          16. Ще вдигне раждаемостта като връщат майките по бързо на работа, глупости
            По време на социализма се раждаха деца, тогава майките не бързаха да се връщат на работа

          18. Населението се увеличава, когато хората живеят добре, но наистина (не статистически и декларативно) добре!

          21. Хайде майките наистина да са спокойни и да си гледат децата. И да не се пенсионират на 65!!!

          23. Към кой млади семейства бе дупудавецо ? Към укрофашистките ли , защото български вече няма , на двайсет съжителства , едно е с брак .

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

