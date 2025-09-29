Хамас: все още не сме получили плана на Доналд Тръмп за Газа

Висш представител на Хамас заяви пред АФП в понеделник, че групировката все още не е получила мирния план за Газа, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
Изявлението идва на фона на активните дипломатически усилия на Вашингтон и срещата на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху, на която беше представен 20-точков план за прекратяване на войната и бъдещото управление на Газа.
Това не е план за мир.
Това е присвояване.