Хамас: все още не сме получили плана на Доналд Тръмп за Газа

Висш представител на Хамас заяви пред АФП в понеделник, че групировката все още не е получила мирния план за Газа, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

„Не сме получили предложението на Тръмп. Ще го проучим и ще отговорим, след като го получим," каза служителят, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да коментира въпроса публично.

Изявлението идва на фона на активните дипломатически усилия на Вашингтон и срещата на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху, на която беше представен 20-точков план за прекратяване на войната и бъдещото управление на Газа.