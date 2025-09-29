Ига Швьонтек не даде гейм на съперничката си и продължава напред след един изигран сет

Ига Швьонтек се класира за осминафиналната фаза на силния тенис турнир в Пекин. Поставената под номер 1 в основната схема не даде гейм на Камила Осорио от Колумбия в откриващия сет, преди южноамериканката да се откаже.

В спор за място на 1/4-финалите Швьонтек ще играе с 16-та в схемата американка Ема Наваро.

Вече са ясни още няколко осминафинални двойки, като в по-любопитните от тях Каролина Мухова играе с Аманда Анисимова, а Белинда Бенчич се изправя срещу втората поставена и шампионка от миналата година Коко Гоф.