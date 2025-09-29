НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Ига Швьонтек не даде гейм на съперничката си и продължава напред след един изигран сет

          В спор за място на 1/4-финалите полякинята ще играе с 16-та в схемата американка Ема Наваро.

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ига Швьонтек се класира за осминафиналната фаза на силния тенис турнир в Пекин. Поставената под номер 1 в основната схема не даде гейм на Камила Осорио от Колумбия в откриващия сет, преди южноамериканката да се откаже.

          - Реклама -

          В спор за място на 1/4-финалите Швьонтек ще играе с 16-та в схемата американка Ема Наваро.

          Вече са ясни още няколко осминафинални двойки, като в по-любопитните от тях Каролина Мухова играе с Аманда Анисимова, а Белинда Бенчич се изправя срещу втората поставена и шампионка от миналата година Коко Гоф.

          Ига Швьонтек се класира за осминафиналната фаза на силния тенис турнир в Пекин. Поставената под номер 1 в основната схема не даде гейм на Камила Осорио от Колумбия в откриващия сет, преди южноамериканката да се откаже.

          - Реклама -

          В спор за място на 1/4-финалите Швьонтек ще играе с 16-та в схемата американка Ема Наваро.

          Вече са ясни още няколко осминафинални двойки, като в по-любопитните от тях Каролина Мухова играе с Аманда Анисимова, а Белинда Бенчич се изправя срещу втората поставена и шампионка от миналата година Коко Гоф.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Любо Ганев: В момента, в който победихме Германия, бях сигурен, че ще стигнем поне до полуфинал

          Николай Минчев -
          Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев застана пред медиите след завръщането на героите ни от Филипините. На Световното първенство в азиатската държава...
          Волейбол

          Ето каква премия получиха „лъвовете“ от държавата

          Антония Лазарова -
          Българският национален отбор по волейбол за мъже беше тържествено посрещнат на летище „Васил Левски“ след историческия си успех
          Волейбол

          Джанлоренцо Бленджини: Още преди година разбрах, че разполагам с много специална група от играчи

          Николай Минчев -
          Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини застана пред медиите след завръщането на момчетата от Световното първенство във Филипините. "Лъвовете" запалиха отново...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions