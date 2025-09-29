НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Ивелин Михайлов: Неудобен съм, защото казвам скритата истина

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов заяви в интервю за БНР, че формацията му ще подкрепи вота на недоверие на „Възраждане“ срещу правителството. По думите му, когато партията на Костадин Костадинов събере 70 подписа, „Величие“ ще осигури още 10 за внасянето му.

          „Да организираме среща пред Народното събрание, за да може хората да говорят с депутатите. Те са народни представители и трябва да дават отчет всеки ден. Никой няма да им ходи пред къщите“, призова Михайлов.

          Заплахи и обвинения

          Михайлов разкри, че през уикенда е получил заплахи, които според него идват след кампания в публичното пространство. Той посочи имена на влогъри и журналисти, които според него действат в интерес на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

          „Когато се наслоява омраза и лъжи, винаги има хора със слаби нерви, които могат да търсят саморазправа. Аз съм неудобен, защото казвам скритата истина“, заяви той.

          Според лидера на „Величие“, формацията му е публикувала видео, в което депутатът Марио Ангелов от АПС твърди, че е бил заплашван от Пеевски.

          „Той признава, че половината депутати на ГЕРБ са на Делян Пеевски. Това е злоупотреба с власт и държавна измяна. ДАНС трябва да реагира незабавно“, подчерта Михайлов.

          Решение за водната криза в Плевен

          Михайлов се предложи и за решаването на водната криза в Плевен.

          „С Павел Стоименов за 10 млн. лева можем да прекараме вода до Плевен за два месеца. Правителството няма да го направи дори за половин милиард“, заяви той.

          Лидерът на „Величие“ е категоричен, че партията му има по-голяма подкрепа от тази, която отчитат социологическите агенции.

          „Аз не ходя с охрана. Навсякъде ме поздравяват като звезда. Борисов и Пеевски, ако тръгнат без охрана, ще видят реакцията на хората“, завърши Михайлов.

          37 КОМЕНТАРА

          3. Абе Мошенико Нагъл ,Докажи с Какви Пари си Направил Това в Неофит Рилски!!!!!!!!!Ти си Голям Шмекер ,Който Обвинява Други (Бойко Борисов,Пеевски и Филанкишията)за Пирамидата?????????!!!!!!!!!!!!

          7. Коя истина казваш ,защото аз не чувам да си говорил за това как мамиш наивниците !

            • Даринка Георгиева Като е мамил хората,защо не е в затвора ,а е в парламента или трябва да плюете само

            • Даринка Георгиева И кой каза че е мамил Боко и Пеевски ли И чул ли си някой измамен да се оплаква или жалва Измамения си ти

          9. Айде по бързо на някой да не му издържи нервната с-ма, аман от измамници, ти ли ще осигуриш вода, ти можеш само да крадеш пари тая“ скрита“истина я знаеме всички, затова ли те подгониха от НАП и ти блокираха сметките?

          11. Като говориш за истината, кажи нещо за фараона от историчекия парк величаво Мунчово гюбре.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

