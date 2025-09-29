Ивелин Михайлов: Неудобен съм, защото казвам скритата истина

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов заяви в интервю за БНР, че формацията му ще подкрепи вота на недоверие на „Възраждане“ срещу правителството. По думите му, когато партията на Костадин Костадинов събере 70 подписа, „Величие“ ще осигури още 10 за внасянето му.
Заплахи и обвинения
Михайлов разкри, че през уикенда е получил заплахи, които според него идват след кампания в публичното пространство. Той посочи имена на влогъри и журналисти, които според него действат в интерес на Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Според лидера на „Величие“, формацията му е публикувала видео, в което депутатът Марио Ангелов от АПС твърди, че е бил заплашван от Пеевски.
Решение за водната криза в Плевен
Михайлов се предложи и за решаването на водната криза в Плевен.
Лидерът на „Величие“ е категоричен, че партията му има по-голяма подкрепа от тази, която отчитат социологическите агенции.
