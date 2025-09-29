Ивелин Михайлов: Неудобен съм, защото казвам скритата истина

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов заяви в интервю за БНР, че формацията му ще подкрепи вота на недоверие на „Възраждане“ срещу правителството. По думите му, когато партията на Костадин Костадинов събере 70 подписа, „Величие“ ще осигури още 10 за внасянето му.

„Да организираме среща пред Народното събрание, за да може хората да говорят с депутатите. Те са народни представители и трябва да дават отчет всеки ден. Никой няма да им ходи пред къщите“, призова Михайлов. - Реклама -

Заплахи и обвинения

Михайлов разкри, че през уикенда е получил заплахи, които според него идват след кампания в публичното пространство. Той посочи имена на влогъри и журналисти, които според него действат в интерес на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

„Когато се наслоява омраза и лъжи, винаги има хора със слаби нерви, които могат да търсят саморазправа. Аз съм неудобен, защото казвам скритата истина“, заяви той.

Според лидера на „Величие“, формацията му е публикувала видео, в което депутатът Марио Ангелов от АПС твърди, че е бил заплашван от Пеевски.

„Той признава, че половината депутати на ГЕРБ са на Делян Пеевски. Това е злоупотреба с власт и държавна измяна. ДАНС трябва да реагира незабавно“, подчерта Михайлов.

Решение за водната криза в Плевен

Михайлов се предложи и за решаването на водната криза в Плевен.

„С Павел Стоименов за 10 млн. лева можем да прекараме вода до Плевен за два месеца. Правителството няма да го направи дори за половин милиард“, заяви той.

Лидерът на „Величие“ е категоричен, че партията му има по-голяма подкрепа от тази, която отчитат социологическите агенции.