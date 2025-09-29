НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Избраха главния съдия на Ботев Пловдив – Левски

          Срещата на "Колежа" е насрочена за утре, 30 септември от 17:30 часа

          Снимка: БГНЕС
          Валентин Железов получи наряд за отложения двубой от шестия кръг на Първа лига между Ботев Пд и Левски. Срещата на „Колежа“ е утре, 30 септември от 17:30 часа.

          Помощници на Железов ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов, а четвърти арбитър е Любослав Любомиров.

          На ВАР ще оперират Никола Попов с асистент Станимир Тренчев, докато съдийски наблюдател е Цветан Георгиев.

          Припомняме, че мачът трябваше да се изиграе преди няколко седмици, но той не се състоя, поради участието на „сините“ в европейските клубни турнири.

