Избраха главния съдия на Ботев Пловдив – Левски

Валентин Железов получи наряд за отложения двубой от шестия кръг на Първа лига между Ботев Пд и Левски. Срещата на „Колежа“ е утре, 30 септември от 17:30 часа.

Помощници на Железов ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов, а четвърти арбитър е Любослав Любомиров.

На ВАР ще оперират Никола Попов с асистент Станимир Тренчев, докато съдийски наблюдател е Цветан Георгиев.

Припомняме, че мачът трябваше да се изиграе преди няколко седмици, но той не се състоя, поради участието на „сините“ в европейските клубни турнири.