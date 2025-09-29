НА ЖИВО
          Изненадваща среща: Патриарх Даниил разговаря с Вселенския патриарх Вартоломей

          Снимка: Фейсбук/БПЦ
          Българският патриарх Даниил проведе среща с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун, съобщиха от Българската патриаршия.

          Духовни връзки и междуправославен диалог

          По време на разговора двамата патриарси обсъдиха вековните духовни връзки между Константинополската патриаршия и православния български народ, както и актуални въпроси от междуправославен характер.

          Бяха подчер­tани добрите отношения между Българската православна църква – Българска Патриаршия и Вселенската патриаршия.

          Акцент върху богословското образование

          Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей се обединиха около значението на богословското образование в съвременната епоха.

          Българският патриарх изрази надежда за повторно откриване на Халкинската богословска школа, която е затворена вече 54 години.

          Срещата продължи повече от час и премина в дух на братолюбие и сърдечност. Двамата патриарси си размениха символични подаръци.

          Участие в международна конференция

          По покана на Атинския архиепископ Йероном II патриарх Даниил участва във Втората международна научна конференция, посветена на стогодишнината на списание „Теология“.

          Той ще изнесе доклад за модерните технологии, изкуствения интелект и тяхното влияние върху човешкия живот.

          Културна програма в Солун

          Форумът започва днес в 13:00 ч. с официално откриване на фотографска изложба „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите“, експонирана в концертната зала „Мегаро Мусикис“. Изложбата ще продължи до 20 октомври с вход свободен.

          По-рано през деня патриарх Даниил се срещна и с декана и ръководителите на двата департамента на Богословския факултет към Солунския университет „Аристотел“.

          - Реклама -

          Желязков и патриарх Вартоломей: Мирът и солидарността са основа за глобалното сътрудничество (ВИДЕО)

          Вселенският патриарх Вартоломей на официално посещение в САЩ – среща с Тръмп и наградата „Темплтън"

