      вторник, 30.09.25
          Тенис

          Яник Синер е на полуфинал в Пекин

          За италианеца предстои полуфинал с третия поставен Алекс де Минор

          Снимка: БГНЕС
          Яник Синер достигна полуфиналите на тенис турнира в Пекин. Водачът в схемата победи Фабиан Марожан от Унгария с 6-1, 7-5 за около час и 20 минути игра.

          Световният номер 2, финалист от миналата година, изигра почти перфектен първи сет, в който даде само един гейм на съперника. Вторият беше далеч по-равностоен и Марожан можеше да се добере до трета решителна част. Унгарецът дръпна с пробив при 5-4, но след това се пропука на собствен сервис. Синер впоследствие избегна и тайбрек, печелейки със 7-5.

          За италианеца предстои интригуващ полуфинал с третия поставен Алекс де Минор. Австралиецът отказа представителя на Чехия Якуб Меншик след 4-1 в първия сет.

          Другият 1/2-финал ще бъде определен от мачовете Лърнър Тиен – Лоренцо Музети (4) и Даниил Медведев – Александър Зверев (2). 

