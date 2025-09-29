ЮНЕСКО откри виртуален музей с откраднати артефакти, за да привлече вниманието към незаконния трафик

Културната агенция на ООН ЮНЕСКО стартира виртуален музей, в който са изложени стотици откраднати артефакти, с цел да се повиши осведомеността за трафика на културни ценности.
Сред близо 250 експоната на новата интерактивна платформа са ритуална маска от Замбия, медальон от древния сирийски град Палмира и картина на шведския художник Андерс Зорн. Това е само малка част от приблизително 57 000 предмета, за които Интерпол съобщава, че са в обращение и са част от престъпна търговия.
Онлайн пространството е проектирано от известния архитект Дибедо Франсис Кере от Буркина Фасо. То позволява на посетителите да разгледат артефактите и да проследят техния произход и предназначение чрез истории, свидетелства и снимки.
Колекцията ще се разширява с нови 3D модели на артефакти. В дългосрочен план ЮНЕСКО се надява музеят да бъде закрит – защото предметите ще бъдат върнати в страните и общностите, от които произхождат, и ще намерят място в раздела „Връщане и реституция“.
Инициативата цели да обедини усилията на полицията, съдебната система, пазара на изкуство, държавите членки и гражданското общество в борбата срещу престъпните мрежи за трафик на културни ценности.
