      вторник, 30.09.25
          ЮНЕСКО откри виртуален музей с откраднати артефакти, за да привлече вниманието към незаконния трафик

          Снимка: thenews.com.pk
          Красимир Попов
          Културната агенция на ООН ЮНЕСКО стартира виртуален музей, в който са изложени стотици откраднати артефакти, с цел да се повиши осведомеността за трафика на културни ценности.

          Сред близо 250 експоната на новата интерактивна платформа са ритуална маска от Замбия, медальон от древния сирийски град Палмира и картина на шведския художник Андерс Зорн. Това е само малка част от приблизително 57 000 предмета, за които Интерпол съобщава, че са в обращение и са част от престъпна търговия.

          „Инициативата ще информира колкото се може повече хора за търговия, която нанася вреда на спомените, разкъсва веригите на поколенията и пречи на науката,“ заяви генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азулай, определяйки новия музей като „уникален“.

          Онлайн пространството е проектирано от известния архитект Дибедо Франсис Кере от Буркина Фасо. То позволява на посетителите да разгледат артефактите и да проследят техния произход и предназначение чрез истории, свидетелства и снимки.

          „Всеки откраднат предмет отнася със себе си част от идентичността, паметта и знанията на общностите, от които произхожда,“ подчерта Сунна Алтнодер, ръководител на отдела на ЮНЕСКО за борба с незаконния трафик.

          Колекцията ще се разширява с нови 3D модели на артефакти. В дългосрочен план ЮНЕСКО се надява музеят да бъде закрит – защото предметите ще бъдат върнати в страните и общностите, от които произхождат, и ще намерят място в раздела „Връщане и реституция“.

          Инициативата цели да обедини усилията на полицията, съдебната система, пазара на изкуство, държавите членки и гражданското общество в борбата срещу престъпните мрежи за трафик на културни ценности.

