Кърваво убийство в Пещера: Жена е намушкана в дома си

Ужасяващо престъпление разтърси град Пещера. 62-годишна жена е била убита с нож в собствения си дом в квартал „Пирин“, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 27 септември около обяд от филиала за спешна помощ. На място пристигнали екипи на криминалисти, инспектори и служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик, които констатирали следи от насилие.

Тялото на жертвата е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина на МБАЛ–Пазарджик.

Извършителят – стар познайник на полицията

След бързи оперативно-издирвателни действия е установен извършителят – 48-годишен мъж от същия квартал, известен на органите на реда с криминални прояви.

При обиск са намерени ножът, с който е извършено убийството, както и откраднатите от жертвата мобилен телефон и пари.

Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.