      вторник, 30.09.25
          Катастрофа с ученици в Хамбург: Двадесет ранени при удар между два автобуса

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Двадесет души, сред които и деца, бяха ранени при катастрофа между два автобуса в Хамбург, съобщи противопожарната служба, цитирана от DPA. Четирима души са тежко пострадали, а още 16 са с по-леки наранявания, уточняват от службата в официално изявление.

          Деветима от пострадалите са откарани в болница, сред тях четири деца с леки травми и бременна жена, чиято контузия е по-сериозна. На останалите пострадали е оказана медицинска помощ на място.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          Причината за катастрофата все още се изяснява.

          Според местни медии, в единия от автобусите е пътувал клас ученици от начално училище.

          Първоначалната информация сочи, че инцидентът е станал, след като единият автобус е намалил скоростта, а в него се е ударил вторият, който се е движел отзад. Задният автобус е със сериозни щети, включително счупено панорамно стъкло.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева -
          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени...
          Политика

          Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

          Никола Павлов -
          Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков. Резултати от работата на Лавров в ООНКремъл оценява...
          Правосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          Новинарски Екип -
          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

