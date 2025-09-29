Катастрофа с ученици в Хамбург: Двадесет ранени при удар между два автобуса

Двадесет души, сред които и деца, бяха ранени при катастрофа между два автобуса в Хамбург, съобщи противопожарната служба, цитирана от DPA. Четирима души са тежко пострадали, а още 16 са с по-леки наранявания, уточняват от службата в официално изявление.

Деветима от пострадалите са откарани в болница, сред тях четири деца с леки травми и бременна жена, чиято контузия е по-сериозна. На останалите пострадали е оказана медицинска помощ на място.

Причината за катастрофата все още се изяснява.

Според местни медии, в единия от автобусите е пътувал клас ученици от начално училище.

Първоначалната информация сочи, че инцидентът е станал, след като единият автобус е намалил скоростта, а в него се е ударил вторият, който се е движел отзад. Задният автобус е със сериозни щети, включително счупено панорамно стъкло.