НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Келог: Няма вече свещени места за украинските удари

          132
          773
          Снимка: REUTERS / Carlos Barria / File Photo
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Американският президент Доналд Тръмп официално е одобрил използването на американско въоръжение от Украйна за нанасяне на удари по територията на Русия. Това съобщи специалният пратеник на САЩ за Украйна генерал Кийт Келог, цитиран от американски медии.

          „След като прочетох думите на президента, както и изказванията на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, отговорът е да – Украйна има възможност да използва далекобойни оръжия“, заяви Келог.

          - Реклама -

          По думите му „няма вече свещени места“, когато става въпрос за целите, които украинските сили могат да поразяват. На въпрос дали Киев има официално разрешение за използването на американски оръжия за подобни удари, той уточни:

          „Понякога имат такова разрешение, понякога – не. Но всички трябва да следват инструкциите на президента. Той е върховен главнокомандващ и трябва да бъде слушан.“

          Келог допълни, че украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Тръмп предоставяне на ракети „Томахоук“ с обхват до 2500 км по време на тяхна среща.

          Американският президент Доналд Тръмп официално е одобрил използването на американско въоръжение от Украйна за нанасяне на удари по територията на Русия. Това съобщи специалният пратеник на САЩ за Украйна генерал Кийт Келог, цитиран от американски медии.

          „След като прочетох думите на президента, както и изказванията на вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, отговорът е да – Украйна има възможност да използва далекобойни оръжия“, заяви Келог.

          - Реклама -

          По думите му „няма вече свещени места“, когато става въпрос за целите, които украинските сили могат да поразяват. На въпрос дали Киев има официално разрешение за използването на американски оръжия за подобни удари, той уточни:

          „Понякога имат такова разрешение, понякога – не. Но всички трябва да следват инструкциите на президента. Той е върховен главнокомандващ и трябва да бъде слушан.“

          Келог допълни, че украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Тръмп предоставяне на ракети „Томахоук“ с обхват до 2500 км по време на тяхна среща.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Политика

          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Красимир Попов -
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ. Така страната е изправена пред пагубно спиране...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...

          132 КОМЕНТАРА

          « По-стари

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions