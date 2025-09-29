Келог: Няма вече свещени места за украинските удари

Американският президент Доналд Тръмп официално е одобрил използването на американско въоръжение от Украйна за нанасяне на удари по територията на Русия. Това съобщи специалният пратеник на САЩ за Украйна генерал Кийт Келог, цитиран от американски медии.
По думите му „няма вече свещени места“, когато става въпрос за целите, които украинските сили могат да поразяват. На въпрос дали Киев има официално разрешение за използването на американски оръжия за подобни удари, той уточни:
Келог допълни, че украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Тръмп предоставяне на ракети „Томахоук“ с обхват до 2500 км по време на тяхна среща.
President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says – but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.
