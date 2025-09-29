НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Политика

          Кметът на Плевен за предприетите срещу водната криза мерки

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          До момента това, което направихме, е съгласно мерките, които ни дадоха от МРРБ, съгласно с правителството. Те са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Това, което общината прави, е да работи по средносрочните мерки, т.е. тя приоритизира своите проекти, които са към МРРБ и ги подаде към Министерство на финансите и МРРБ за одобрение, които са свързани с ВиК инфраструктурата, с подмяната на ВИК мрежата, която е много остаряла и това води до драстични загуби на вода в града, близо 75-78%.

          Това заяви кметът на Плевен д-р Валентин Христов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

          С кратките мерки, които предприехме, всъщност ние спомагаме на ВиК дружеството с техника и с работници, участвахме в почистването на канала от Дъбнишката бара, добави още той.

          По думите му проектите за водните цикли на градовете не се правят от общините.

          „Водните цикли на градовете не се извършват от общините. Те се финансират от държавата. Там участва и ВиК дружеството. ВиК дружествата могат да участват и в оперативни програми, където се подменят тръбите за чистата вода и канализацията. Плевен е изпуснал два водни цикъла. Последният воден цикъл е 2016 г. Това е от предишните ръководства. Тогава не е направен. Той е бил само частичен. Сменени са мрежи в две села в общината – Ясен и Буковлък, и ремонт на пречиствателната станция в Божурица. След това нищо не е правено“, обясни д-р Христов.

          Според данни на ВиК през 2011 г. загубите в град Плевен са били 52%. Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене, допълни кметът на Плевен.

