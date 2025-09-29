Кметът на Плевен за предприетите срещу водната криза мерки

Това заяви кметът на Плевен д-р Валентин Христов в предаването „Денят започва“ по БНТ.
- Реклама -
С кратките мерки, които предприехме, всъщност ние спомагаме на ВиК дружеството с техника и с работници, участвахме в почистването на канала от Дъбнишката бара, добави още той.
По думите му проектите за водните цикли на градовете не се правят от общините.
Според данни на ВиК през 2011 г. загубите в град Плевен са били 52%. Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене, допълни кметът на Плевен.
Това заяви кметът на Плевен д-р Валентин Христов в предаването „Денят започва“ по БНТ.
- Реклама -
С кратките мерки, които предприехме, всъщност ние спомагаме на ВиК дружеството с техника и с работници, участвахме в почистването на канала от Дъбнишката бара, добави още той.
По думите му проектите за водните цикли на градовете не се правят от общините.
Според данни на ВиК през 2011 г. загубите в град Плевен са били 52%. Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене, допълни кметът на Плевен.
От тиквенско крадене е нормално да няма вода
имам-прягел който-може да стабди гр плевен с вода
Licho Danailov Дано да е малко по – грамотен…
Това трябваше да го е направил, още преди година.