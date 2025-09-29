НА ЖИВО
          Коларова: Радев ще се сблъска със зависимости, ако тръгне да става политически лидер

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Президентът Румен Радев все по-често е сочен като възможен лидер на алтернативен политически проект, който може да промени политическия пейзаж у нас. Това стана ясно от коментарите на политолозите проф. Румяна Коларова и Слави Василев пред Нова телевизия.

          Проф. Коларова подчерта, че зад втората кампания на държавния глава е стояла „олигархична мрежа“:

          „Напълно съм убедена, че във финансирането ѝ имаше такава подкрепа. Първата му кампания бе прекрасна, изнесена на раменете на Стефан Данаилов. Но в момента, в който Румен Радев тръгне да става политически лидер, ще излязат всички тези зависимости, за които не говорим, защото сега е президент.“

          Слави Василев също заяви, че българското общество очаква промяна и именно фигурата на Радев може да се превърне в алтернатива на сегашното управление:

          „Управляват ни мутри и дерибеи, които предизвикват криза след криза. Ако не е Радев да предложи политически проект, Борисов и дерибеите ще продължават да управляват. Той има потенциал да стане първа политическа сила.“

          По думите му в парламента вече има формации като „Величие“, МЕЧ и „Възраждане“, но липсата на силна алтернатива е „циментирала“ Борисов на първо място.

          Арестът на Благомир Коцев – политическа репресия?

          Дискусията засегна и горещата тема с ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Според проф. Коларова случаят е показателен за сблъсък на местни икономически интереси:

          „Тук не става дума за олигарси, а за клиентела. Напълно съм убедена, че Коцев може да е достоен човек, но като кмет не може да се справи.“

          Слави Василев обаче видя в случилото се пример за завладяната държава:

          „Задържането на Коцев е акт на политическа репресия на най-високо ниво. Това е сигнал към всички останали – ако не слушате, ще последва същото. Радев ще работи с всеки, който не е бил в прегръдката на Борисов и Пеевски.“

