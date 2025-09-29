Констатираха теч на гориво в един от новите F-16

На двуместен самолет F-16 Block 70, доставен за българските ВВС, е установен теч на гориво от вътрешен отсек за резервоари,
- Реклама -
По думите му до края на септември в България ще пристигне представител на производителя „Локхийд Мартин“, за да отстрани неизправността.
Техническият проблем е бил констатиран от инженерно-техническия състав на авиобаза Граф Игнатиево съвместно с американски специалисти. Изготвен е доклад и са направени заявки за допълнителни консумативи и материали.
Запрянов уточни, че двата вече доставени самолета не участват в бойно дежурство. До края на 2025 г. България трябва да получи общо осем изтребителя F-16 Block 70, а до 2027 г. – още осем по втория договор.
На двуместен самолет F-16 Block 70, доставен за българските ВВС, е установен теч на гориво от вътрешен отсек за резервоари,
- Реклама -
По думите му до края на септември в България ще пристигне представител на производителя „Локхийд Мартин“, за да отстрани неизправността.
Техническият проблем е бил констатиран от инженерно-техническия състав на авиобаза Граф Игнатиево съвместно с американски специалисти. Изготвен е доклад и са направени заявки за допълнителни консумативи и материали.
Запрянов уточни, че двата вече доставени самолета не участват в бойно дежурство. До края на 2025 г. България трябва да получи общо осем изтребителя F-16 Block 70, а до 2027 г. – още осем по втория договор.
Ехеее важното е ,че го имаме ! Нищо ,че е за брак 🤣🤣🤣
Сега ще ги ползваме за паметник на съвременната глупост!!
Можем и портрети да окачим .
Кой взе комисиона там е отговора
Е те колкоса ,от два единия брак
Пак е пипал някой некъдърник…
Ма те с гориво ли са.. За кво им е.. Като не летят
Горивото видяха, а не видяха теча на пари а?
Бандитски си откупи криминалния задник с тоя грабеж, но медиите ни вопъл ни стон въпреки,че са наясно….
Тук много хора втора руска употреба.
И Бойко има теч
Рейката ли му протече!? 🙂
Вместо да ги изхвърлят ги пробутват на такива като нас който не мислят и не разсъждават,нямаме нужда от такива хора но няма един премахнат или санкциониран и да му търси някой сметка..
На гол тумбак чифте…ефки. 😁😁😁
Боко даде едни милиарди за тези стари самолети зада си запази живота.
Най-здравото нещо се оказаха комисионните и пералнята на Боко …..
А бе какви нови самолети Ви гонят всичките????? Това са самолети пета употреба
Пробити от ползване😂
Много благодарим на мафия та в Бълхария ,благодарим Тикво проста за самолетите,който неработят
Толкова са нови , че още не могат да ни ги доставят летейки.
Защото има теч в кухите продажни кратуни,на тези които ги поръчаха и платиха!😡
Този 40годишен резервоар може и да е леко прогнил и да твче
Хахахах пак няма да лети
„нов“
Че те изобщо летят ли?
Преди малко по телевизията в 19:00 часа по емисията на Нова телевизия казаха че американците за компенсация щели да закупят мигове от руснаците защото те може ли да правят само хвърчила а не е истински самолети като руснаците. 🤣🤣🤣
Ръждата тръгне ли няма спиране, както и жената.
Боко ги купи да му скрият досието.
Сматяй ,ако почнеха и да летят,досега щяха да се разпаднат
Бах ги и Икарусите!
Проблема е елементарен. Не сипваш гориво-няма теч.