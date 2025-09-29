НА ЖИВО
          България

          Констатираха теч на гориво в един от новите F-16

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          На двуместен самолет F-16 Block 70, доставен за българските ВВС, е установен теч на гориво от вътрешен отсек за резервоари,

          По думите му до края на септември в България ще пристигне представител на производителя „Локхийд Мартин“, за да отстрани неизправността.

          Техническият проблем е бил констатиран от инженерно-техническия състав на авиобаза Граф Игнатиево съвместно с американски специалисти. Изготвен е доклад и са направени заявки за допълнителни консумативи и материали.

          Запрянов уточни, че двата вече доставени самолета не участват в бойно дежурство. До края на 2025 г. България трябва да получи общо осем изтребителя F-16 Block 70, а до 2027 г. – още осем по втория договор.

          250 КОМЕНТАРА

          2. Сега ще ги ползваме за паметник на съвременната глупост!!
            Можем и портрети да окачим .

          8. Бандитски си откупи криминалния задник с тоя грабеж, но медиите ни вопъл ни стон въпреки,че са наясно….

          12. Вместо да ги изхвърлят ги пробутват на такива като нас който не мислят и не разсъждават,нямаме нужда от такива хора но няма един премахнат или санкциониран и да му търси някой сметка..

          13. На гол тумбак чифте…ефки. 😁😁😁
            Боко даде едни милиарди за тези стари самолети зада си запази живота.

          17. Много благодарим на мафия та в Бълхария ,благодарим Тикво проста за самолетите,който неработят

          24. Преди малко по телевизията в 19:00 часа по емисията на Нова телевизия казаха че американците за компенсация щели да закупят мигове от руснаците защото те може ли да правят само хвърчила а не е истински самолети като руснаците. 🤣🤣🤣

