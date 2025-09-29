Констатираха теч на гориво в един от новите F-16

На двуместен самолет F-16 Block 70, доставен за българските ВВС, е установен теч на гориво от вътрешен отсек за резервоари,

По думите му до края на септември в България ще пристигне представител на производителя „Локхийд Мартин“, за да отстрани неизправността.

Техническият проблем е бил констатиран от инженерно-техническия състав на авиобаза Граф Игнатиево съвместно с американски специалисти. Изготвен е доклад и са направени заявки за допълнителни консумативи и материали.

Запрянов уточни, че двата вече доставени самолета не участват в бойно дежурство. До края на 2025 г. България трябва да получи общо осем изтребителя F-16 Block 70, а до 2027 г. – още осем по втория договор.