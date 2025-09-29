НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Концертът на Роби Уилямс белязан от корупционен скандал в София

          Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за тревожен случай на корупция, свързан с проверка на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, който се състоя на 28 септември на Националния стадион „Васил Левски“.

          В писмо до транспортния министър Гроздан Караджов от организацията описват ситуацията:

          „Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са спрели камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани“, съобщават от ИПБ.

          Според информация на БНР, в края на миналата седмица двама служители на ИААА са били арестувани при операция на СДВР. Те са поискали подкуп от четирима водачи, чиито камиони били спрени при влизането в София.

          Към момента не е ясно каква е била сумата на искания подкуп. Шофьорите са подали сигнал до СДВР, а в събота служителите са били задържани.

          Очаква се по-късно днес полицията и прокуратурата да дадат повече подробности за случая.

