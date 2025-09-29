Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая

След сигнала на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков изнесе повече информация.
По думите му, при Нови Хан инспектор на ДАИ е спрял тирове, превозващи продукция, и е поискал 700 евро в брой. Тъй като шофьорите не разполагали със сумата, инспекторът ги принудил да отидат пеша до отдалечен банкомат, за да изтеглят парите.
Случаят вече е докладван на полицията, която е започнала проверка.
Аз пък нямам такова усещане за корупция…баш ми е
Е, к’во, било е хевропейска тестова акция. Примерно, колко сме склонни да кихнем, когато сме наплашени, и закони Няма.
След три дни поради липса на доказателства ще бъдат освободени. Това е държавата с главно Д и Б
Браво на инспекторите! Щом са дошли в България, ще си плащат! Това не им е еврогейския съюз, където хранят и поят безплатно всякакви талибани!
Данчо Полицая Така де! Работа работа работа работа работа работа