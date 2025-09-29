НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая

          6
          372
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          След сигнала на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков изнесе повече информация.

          - Реклама -

          По думите му, при Нови Хан инспектор на ДАИ е спрял тирове, превозващи продукция, и е поискал 700 евро в брой. Тъй като шофьорите не разполагали със сумата, инспекторът ги принудил да отидат пеша до отдалечен банкомат, за да изтеглят парите.

          „При Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена“, написа Трайков в социалните мрежи.

          Случаят вече е докладван на полицията, която е започнала проверка.

          След сигнала на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков изнесе повече информация.

          - Реклама -

          По думите му, при Нови Хан инспектор на ДАИ е спрял тирове, превозващи продукция, и е поискал 700 евро в брой. Тъй като шофьорите не разполагали със сумата, инспекторът ги принудил да отидат пеша до отдалечен банкомат, за да изтеглят парите.

          „При Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена“, написа Трайков в социалните мрежи.

          Случаят вече е докладван на полицията, която е започнала проверка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Започва новата учебна година в Софийския университет

          Никола Павлов -
          На 1 октомври 2025 г. от 10:00 часа в Аулата на Ректората ще бъде официално открита новата учебна година на Софийския университет „Св. Климент...
          Общество

          30 септември 2025 г. – Почитаме Свети Григорий Просветител

          Новинарски Екип -
          На 30 септември отбелязваме паметта на свети свещеномъченик Григорий, наречен „Просветител на Армения“, и на света мъченица Рипсимия.
          Култура

          В чест на великия актьор: Валидираха марка с образа на Георги Калоянчев

          Никола Павлов -
          По случай 100 години от рождението на Георги Калоянчев министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин...

          6 КОМЕНТАРА

          2. Е, к’во, било е хевропейска тестова акция. Примерно, колко сме склонни да кихнем, когато сме наплашени, и закони Няма.

          3. След три дни поради липса на доказателства ще бъдат освободени. Това е държавата с главно Д и Б

          4. Браво на инспекторите! Щом са дошли в България, ще си плащат! Това не им е еврогейския съюз, където хранят и поят безплатно всякакви талибани!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions