Корупционният скандал преди концерта на Роби Уилямс: Още подробности по случая

След сигнала на Института за пътна безопасност, според който служители на Автомобилна администрация са опитали да изнудят за подкуп шофьори на камиони с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков изнесе повече информация.

По думите му, при Нови Хан инспектор на ДАИ е спрял тирове, превозващи продукция, и е поискал 700 евро в брой. Тъй като шофьорите не разполагали със сумата, инспекторът ги принудил да отидат пеша до отдалечен банкомат, за да изтеглят парите.

„При Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена“, написа Трайков в социалните мрежи.

Случаят вече е докладван на полицията, която е започнала проверка.