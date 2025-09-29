Красимир Вълчев: Учениците в област Разград не владеят достатъчно български език

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети област Разград, където подчерта, че най-сериозният проблем в региона е недостатъчното владеене на български език сред децата. По думите му ниското ниво на езикова компетентност възпрепятства цялостното обучение по всички предмети.
Министърът участва в координационна среща по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на деца в образователната система. От началото на годината в областта са извършени 758 обхода от 38 съвместни екипа, благодарение на които 38 деца вече са върнати в класните стаи – равностойно на два учебни класа.
Вълчев отбеляза, че там, където областните управители активно участват, резултатите са значително по-успешни. Той призова за по-голяма ангажираност и от страна на кметовете и директорите на детски градини и училища.
На срещата бяха обсъдени и други ключови теми – въвеждането на нови технологии и изкуствен интелект в образованието, проблемите с транспорта на учениците с училищни автобуси, както и необходимостта от повишаване на езиковата и професионална подготовка на учителите.
По-късно през деня министър Вълчев ще посети училища в община Разград и ще участва в работна среща с директори и преподаватели от региона.
К. Крис, помагай! ♥️
Emi Hubavenska То това си е загубена кауза, няма как да научиш човек, който казва: Защо пък аз трябва да науча български, защо те не научат моя език?
Това са едни щрауси, забили глава под пясъка, затворили се в тяхната общност, без никакво желание за развитие, без да искат да научат нещо ново. Хора, на които каквото и да им кажеш на техния език е достоверно, защото видиш ли политиците не лъжат, щом говорят на турски, а цял живот им се набива в главите заплахи от рода, че ДПС ги защитава и ако не гласуват за тях и няма ДПС ще ги изселят от България.
Но за съжаление няма задължителен тест по български преди да гласуваш, да почнеш работа, да откриеш фирма, да сключиш нова сделка. Просто валят едни подписи и тикчера, без да знаят какво пише по горе.
Но все пак така е по-лесно и по-удобно за контролиране.
Бих разширил зоната….с още 27 области.
Да провери област Шумен! А, може и Шуменския университет да провери. Там се говори друг език. Ако не знаете столицата на Делиормана е Шумен.
Не думай
Решението е оставане в първи клас,докато научат да говорят и четат на български език!Колкото години им трябва толкова ще остават,спокойно и без стрес да си учат!
Охоо,здрасти….Само там ли, я се огледай по-добре!
Те сигурно не владеят добре нито български, нито турски
А.в.търговищте………как.може.доцет.доктор.ад.ерсин.да.осакати.проценти.на.пенсоонери.със.100телк..и.колко.пенсии.спря.значи.тяе.доктор…..адругите.доктори.са.нищо.преди.телка…къде.са.нсбоб…до….
Кога.щте.е.на.власт
Руски мишок
Не им се учи! И учителите ги остават да преминават напред. Ходят на училище за да вземат родителите помощи докато учат. Много не се явяват и в самото училище. Както и директорите барабар със секретарките или заместниците си. Това от първа ръка. Да не говорим за надписани часове за заплати, без да има занятия , а и база в професионалните училища. ЕС отпуска средства , но те потъват не по предназначение. Министерството знае , но нехае.
Благодарение на всички управляващи
през последните 35 години,хората се изселиха от България и тук останаха само
най-негодните екземпляри,разни незнаещи
и майчиния си език.
Я да провери имената на децата отличници и печелещи олимпиади.
Какъв „мишок“ е този „Министър“! Че то и той ,ако се яви на Матурите ще изкара най- много “ Добър/4/!!!
Ама взимат дипломи!продажни Гробаджии!!!!
В цялата страна е така 95/ са малцинство какво искате мама и тати без образование или 2 клас.
Ха ха ха ха
И само там ли?
Този сега ли откри тази истина? Това е от години и не само в Разград. Защо не посети Търговище, Попово, Кърджали, Силистра и много други населени места кедето населението е избирател на ДПС НОВО НАЧАЛО. Дори с ПЕЕВСКИ заедно може да отидете. В тези населени места не се говори на български изобщо, а по отношение на владеенето му от учениците нека повтарят докато не го научат за да разберат всички, че ако искат да са част от населението на БГ трябва да владеят езика
Daskalite poluchavat ednakvi zaplati kato tezi deto detsata znayat.
как да учиш след като не разбираш какво ти обясняват, да стоят в началния курс докато го научат
Те и децата вече знаят,Че Българският език вече не е важен както Лева.Скоро вашите приятели от ЕС комисията ще налагат българският език ,няма да бъде задължителен да се учи.НО за сметка на това знаят по- вече Европейски езици.от ТЕБ.
Айде сега гайле?
То във всички махали не говорят български!
Какво говори това за теб и образователната система?
Ivailo Filchev какво говори това за държавата и малцинствата, които смят че не е необходимо да знаят езина на държавата, в която живеят
Sonia Nikolova е нали това казвам?!
Ivailo Filchev държавната политика е проблема, факта че снижиха образованието заради въпросните малцинства и до пети клас си минаваш без никакви знания, първо това да променят, никакво минаване на първи клас докато не научат езика. различните нпо-та превзели образователната система са проблема
Sonia Nikolova а той кой е, бре? Нали той е държавата по тия въпроси?!
Ivailo Filchev една птичка пролет не прави, както виждаш се опитва да прави реформи и ще го изядат за един предмет, който не задължителен дори. европейската политика е да затъпява местните (все пак тъпите се управляват по лесно), за да може малцинствата да минават (почват веднага да крещят за дискриминация). всякакви нпо-та като рак са обхванали цялата образователна система пренаписват история изхвърлят български писатели защото видишли сме наранявали емигрантите, след като не има харесва са свободни да напуснат страна. обясняват ни как ще наранят крахката детска психика ако имат оценки (как толкова много поколения назад не бяхме с наранена психика), да ги връщат и да не минават първи клас преди да са проговорили езика или да им направят отделни класове по пример на западна европа и да не пречат на учебния процес и да снижават нивото на останалите. трябва да има точни критерии за определяне на деца със специални образователни потребности (соп), а не ако родителите искат да признаят, че има проблем тогавада се води със соп и да спрат да ги смесват с тези, които нямат проблеми очевидно имат нужда от повече внимание и различен подход, за да развият максимално възможностите си
И сега какво ще предприемете, на много места е така, демокрация! Каквото посяхте, това ще жънете! Съсипахте я тая България, а сега какво?! “ Късно е либе за китка“?!!
И само там ли!?
Открихте топлата вода ли?!
Добро утро….
Каквито са ви учебните програми и учителите,такива са резултатите.
Имах си аз….