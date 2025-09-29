Красимир Вълчев: Учениците в област Разград не владеят достатъчно български език

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети област Разград, където подчерта, че най-сериозният проблем в региона е недостатъчното владеене на български език сред децата. По думите му ниското ниво на езикова компетентност възпрепятства цялостното обучение по всички предмети.

„Усилията трябва да бъдат насочени основно към ранното включване на децата в предучилищна възраст и изграждането на стабилна езикова среда,“ заяви Вълчев. - Реклама -

Министърът участва в координационна среща по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на деца в образователната система. От началото на годината в областта са извършени 758 обхода от 38 съвместни екипа, благодарение на които 38 деца вече са върнати в класните стаи – равностойно на два учебни класа.

Вълчев отбеляза, че там, където областните управители активно участват, резултатите са значително по-успешни. Той призова за по-голяма ангажираност и от страна на кметовете и директорите на детски градини и училища.

На срещата бяха обсъдени и други ключови теми – въвеждането на нови технологии и изкуствен интелект в образованието, проблемите с транспорта на учениците с училищни автобуси, както и необходимостта от повишаване на езиковата и професионална подготовка на учителите.

По-късно през деня министър Вълчев ще посети училища в община Разград и ще участва в работна среща с директори и преподаватели от региона.