Кризата в Плевен: Удвоил се е добивът на вода от кладенците „Долна Митрополия“

Водните количества, извличани от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“, вече са удвоени – от 120 на 240 литра в секунда, благодарение на спешните мерки, предприети от държавата за справяне с кризата в Плевенска област. Това стана ясно по време на посещението на премиера Росен Желязков в региона.

„Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата", заяви министър-председателят.

Очакванията са, че до две седмици дебитът ще достигне 320 литра в секунда, а след пълното въвеждане на допълнителен тръбопровод – до 420 литра в секунда. В резултат в Плевен ще постъпват около 40 литра повече вода в секунда, а работещите помпени станции вече са увеличени от 5 на 15.

В експлоатация е пуснат и рехабилитираният „Ясенки канал“, който отвежда вода от река Дъбнишка бара и допълва кладенците с още 200 литра в секунда.

Желязков подчерта, че остава сериозният проблем със загубите на вода, които на места достигат до 80%, и призова за целенасочена работа за тяхното намаляване.

Велико Търново без режим на водата

Междувременно от Велико Търново вицепремиерът Атанас Зафиров и министрите Иван Иванов и Манол Генов увериха, че режим на водоподаването няма да се въвежда.

Язовир „Йовковци“, който захранва общини от Великотърновска и част от Габровска област, е запълнен на 52% от полезния си обем – около 48 млн. куб. м