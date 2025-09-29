НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Кризата в Плевен: Удвоил се е добивът на вода от кладенците „Долна Митрополия“

          4
          43
          Снимка БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Водните количества, извличани от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“, вече са удвоени – от 120 на 240 литра в секунда, благодарение на спешните мерки, предприети от държавата за справяне с кризата в Плевенска област. Това стана ясно по време на посещението на премиера Росен Желязков в региона.

          „Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата“, заяви министър-председателят.

          - Реклама -

          Очакванията са, че до две седмици дебитът ще достигне 320 литра в секунда, а след пълното въвеждане на допълнителен тръбопровод – до 420 литра в секунда. В резултат в Плевен ще постъпват около 40 литра повече вода в секунда, а работещите помпени станции вече са увеличени от 5 на 15.

          В експлоатация е пуснат и рехабилитираният „Ясенки канал“, който отвежда вода от река Дъбнишка бара и допълва кладенците с още 200 литра в секунда.

          Желязков подчерта, че остава сериозният проблем със загубите на вода, които на места достигат до 80%, и призова за целенасочена работа за тяхното намаляване.

          Велико Търново без режим на водата

          Междувременно от Велико Търново вицепремиерът Атанас Зафиров и министрите Иван Иванов и Манол Генов увериха, че режим на водоподаването няма да се въвежда.

          Язовир „Йовковци“, който захранва общини от Великотърновска и част от Габровска област, е запълнен на 52% от полезния си обем – около 48 млн. куб. м

          „Информацията за въвеждане на режим от 1 октомври е спекулация“, коментира министър Иванов.

          Водните количества, извличани от шахтовите кладенци „Долна Митрополия“, вече са удвоени – от 120 на 240 литра в секунда, благодарение на спешните мерки, предприети от държавата за справяне с кризата в Плевенска област. Това стана ясно по време на посещението на премиера Росен Желязков в региона.

          „Само до преди няколко дни тук вода не е текла и по този канал не е имало нищо. Сега очакваме още повишаване на количествата“, заяви министър-председателят.

          - Реклама -

          Очакванията са, че до две седмици дебитът ще достигне 320 литра в секунда, а след пълното въвеждане на допълнителен тръбопровод – до 420 литра в секунда. В резултат в Плевен ще постъпват около 40 литра повече вода в секунда, а работещите помпени станции вече са увеличени от 5 на 15.

          В експлоатация е пуснат и рехабилитираният „Ясенки канал“, който отвежда вода от река Дъбнишка бара и допълва кладенците с още 200 литра в секунда.

          Желязков подчерта, че остава сериозният проблем със загубите на вода, които на места достигат до 80%, и призова за целенасочена работа за тяхното намаляване.

          Велико Търново без режим на водата

          Междувременно от Велико Търново вицепремиерът Атанас Зафиров и министрите Иван Иванов и Манол Генов увериха, че режим на водоподаването няма да се въвежда.

          Язовир „Йовковци“, който захранва общини от Великотърновска и част от Габровска област, е запълнен на 52% от полезния си обем – около 48 млн. куб. м

          „Информацията за въвеждане на режим от 1 октомври е спекулация“, коментира министър Иванов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура настоя за условна присъда за прокурора от Софийска районна прокуратура Константин Сулев, който е подсъдим по обвинения за действия срещу бившия...
          Общество

          Започва новата учебна година в Софийския университет

          Никола Павлов -
          На 1 октомври 2025 г. от 10:00 часа в Аулата на Ректората ще бъде официално открита новата учебна година на Софийския университет „Св. Климент...
          Общество

          30 септември 2025 г. – Почитаме Свети Григорий Просветител

          Новинарски Екип -
          На 30 септември отбелязваме паметта на свети свещеномъченик Григорий, наречен „Просветител на Армения“, и на света мъченица Рипсимия.

          4 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions