Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано

Това каза членът на БСП Крум Зарков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Зарков припомни, че у нас фалират банки и се крадат пари от магистрали в чували и това не прави впечатление на никого.
Гостът коментира и безсилието на правителството да реши важните проблеми на обществото.
Членът на БСП обясни, че е нормално хората да не вярват на политиците, защото за това има много причини. Даде пример за това как Борисов твърди, че управлява с правителство на малцинството, а всеки може да види, че кабинетът се крепи на над 130 гласа.
Това каза членът на БСП Крум Зарков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Зарков припомни, че у нас фалират банки и се крадат пари от магистрали в чували и това не прави впечатление на никого.
Гостът коментира и безсилието на правителството да реши важните проблеми на обществото.
Членът на БСП обясни, че е нормално хората да не вярват на политиците, защото за това има много причини. Даде пример за това как Борисов твърди, че управлява с правителство на малцинството, а всеки може да види, че кабинетът се крепи на над 130 гласа.
Смешник !
Престъпници,бивши другари,знае се всичко.
Браво. От къде идва тя. От ДС НА БКП
Каза милионерът от комунистическата номенклатура 🤣🤣🤣 Аре си**ир ве !!!
Georgi Stoyanov Простака си е простак при всяко едно положение.🤣🤣🤣
Скъпи, ти много се изложи и вече не чуваме какви ги дрънкаш. Ветропоказател!
Маргарита Иванова Кьосева този да върви при Пеевски
Йоло кани хунвейбините от Афганистан да дойдат и да ни освободят от българско и западно робство. Те изгониха американските войски които бяха окупирали 20 години Афганистан. Заграбиха огромни количества въоръжения от танкове и ракетите. А ние не можем да изгоним тука едни мафиоти от ГЕРБ и Продължава ме Промяната които грабят и уничтожават България и народа. Днешните младежи в Афганистан са потомци на велики деди които са българите. Българите са създадени в Афганистан, в град Бълхар , велика държава, повече от 3 хиляди години преди новата ера. От град Бълхар тръгва армия начело с цар Кардан, която превзема половин Индия, северната част. Създава 2 държави Бълхария и Будила които съществуват до 8 век преди новата ера. Даваме на Индия азбука, култура, цивилизация и четерте съсловия които съществуват и днес. Пророк който създава духовно и цивилизационно учение преди 7 век преди новата ера е близък със Тангризма. И сега много Пакистанци вярват в Тангра и някои говорят български език. Насила са приели исляма но ако им кажеш че си българин, се радват и казват че сме братя. Те прогониха могъщите американци и за тях е дребна работа да прогонят 5 бази на САЩ и да вкарат български политици в затвора. Те могат да изгонят и ЕС от България. Да не забравяме негрите от Буркина Фасо и техния капитан който преди 4 години изгони френски и американски войски и фирми и си върна златото. Възражда страната и създава нов жизнен стандарт на народа. Той не е като Бойко Борисов да се произведе от Капитан в Генерал Полковник. Нека Буркина Фасо ни бъде за прекрасен пример за Борба а не да се разхождаме като стадо овце по улиците на София под диктата на партийните циркаджии и да блеем ОСТАВКА и ИСКАМЕ СИ ЛЕВА, вместо да си го вземем с тояга и Калашников. И Недялко Недялков да МОЛИ премиера, хотелиера с водопади Росен Желязков за оставка. Ясно е че партиите които управляват са мафиоти, но и партийните опозиции станаха за смях и на уличните кучета. И ЛУДИТЕ разбират че без тояги не могат да се РАЗТУРЯТ незаконните парламента и правителството и за това сме длъжни за да спасим живота и България да се закълнем пред Българската библия. ПОБЕДАТА ни чака на площада.
Отговори Честно!Аферата“Боташ“,Едра корупция ли е??????!!!!!!!!Искам Честен Отговор!!!!!!!!!!!!!???????
Точно така , самата истина.Герберодепесарската шайка краде и мами бандитски народа и страната ни.#Долу правителството крадливо#
Emiliya Borisova Лельо, по-спокойно я карай ….некой инфаркт ще си докараш 🙂 За Боташ крякаш ли така ?
Georgi Stoyanov Само простоците от герберодепесарската шайка се изразяват така , като лидера си.Дано не крякнеш.
Georgi Stoyanov Кряка за турски поток и за бракуваните самолети на ТУ ТУУ
Metodi Mihailov ко ревеш ся, нали турски поток обслужва Путин, а ти харесваш Путин…съвсем се побъркахте вече 🙂
Е, ама и ти се изказа!
Кога и в България ще забранят соросовите марионетки?
Svetlana Dimova И общото между Крум Занков и Сорос, е?!
Ekaterina Subeva КРАДЕНЕ на държавни пари! може би не знаеш че финансирането на милиардера с НПОта е от държавите в които е бил