Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано

„Едрата корупция у нас минава незабелязано.“

Това каза членът на БСП Крум Зарков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Зарков припомни, че у нас фалират банки и се крадат пари от магистрали в чували и това не прави впечатление на никого.

Гостът коментира и безсилието на правителството да реши важните проблеми на обществото.

„Обществото ни вече не очаква нищо от политици и институции и всеки се оправя сам, както може“, заяви още гостът.

Членът на БСП обясни, че е нормално хората да не вярват на политиците, защото за това има много причини. Даде пример за това как Борисов твърди, че управлява с правителство на малцинството, а всеки може да види, че кабинетът се крепи на над 130 гласа.