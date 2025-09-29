НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лацио най-сетне показа добро лице със Сари

          „Орлите“ имаха и други шансове за попадение, но с пропуски се отчетоха Канчелиери, Булайе Диа и Кастеянос

          0
          14
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лацио записа втори успех след завръщането на Маурицио Сари на треньорския пост – 3:0 в гостуването на Дженоа. С победата римският гранд събра 6 точки от пет кръга в Серия А, прекъсвайки и поредицата си от две загуби. Дженоа на наказания Патрик Виейра има само 2 т. в актива си.

          - Реклама -

          Още в четвъртата минута „орлите“ поведоха в Генуа. Матео Канчелиери бе изведен зад отбраната на „грифоните“ и отбеляза в далечния ъгъл за 1:0. Това е и първи гол за Канчелиери в Лацио.

          Резултатът набъбна до 2:0 след около половин час игра. Тогава централният нападател Валентин Кастеянос се разписа. Аржентинецът материализира бърза атака на лациалите, завършила с пас на Адам Марушич към него.

          В 57-ата минута бе отсъдена дузпа за генуезци за игра с ръка на Алесио Романьоли. Съдията Джовани Айролди се консултира с ВАР и отмени наказателния удар.

          Третото попадение на римския гранд дойде през втората част. Звездата на тима Матия Дзакани се разписа от няколко метра разстояние. Канчелиери отклони центриране от фал на Лука Пелегрини, а от упор Дзакани направи 3:0. Съдията Джовани Айролди дълго разглежда гола с ВАР, викнат за втори път, но в крайна сметка го зачете, придържайки се към първоначалното си решение.

          „Орлите“ имаха и други шансове за попадение, но с пропуски се отчетоха Канчелиери, Булайе Диа и Кастеянос.

          Лацио записа втори успех след завръщането на Маурицио Сари на треньорския пост – 3:0 в гостуването на Дженоа. С победата римският гранд събра 6 точки от пет кръга в Серия А, прекъсвайки и поредицата си от две загуби. Дженоа на наказания Патрик Виейра има само 2 т. в актива си.

          - Реклама -

          Още в четвъртата минута „орлите“ поведоха в Генуа. Матео Канчелиери бе изведен зад отбраната на „грифоните“ и отбеляза в далечния ъгъл за 1:0. Това е и първи гол за Канчелиери в Лацио.

          Резултатът набъбна до 2:0 след около половин час игра. Тогава централният нападател Валентин Кастеянос се разписа. Аржентинецът материализира бърза атака на лациалите, завършила с пас на Адам Марушич към него.

          В 57-ата минута бе отсъдена дузпа за генуезци за игра с ръка на Алесио Романьоли. Съдията Джовани Айролди се консултира с ВАР и отмени наказателния удар.

          Третото попадение на римския гранд дойде през втората част. Звездата на тима Матия Дзакани се разписа от няколко метра разстояние. Канчелиери отклони центриране от фал на Лука Пелегрини, а от упор Дзакани направи 3:0. Съдията Джовани Айролди дълго разглежда гола с ВАР, викнат за втори път, но в крайна сметка го зачете, придържайки се към първоначалното си решение.

          „Орлите“ имаха и други шансове за попадение, но с пропуски се отчетоха Канчелиери, Булайе Диа и Кастеянос.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Алекс Грозданов: Чувствам се като едно 15-годишно дете, отборната игра е ключът към успеха

          Николай Минчев -
          Капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол Алекс Грозданов говори пред медиите след завръщането на отбора от Световното първенство във Филипините, където завоювахме среброто....
          Волейбол

          Алекс и Симеон Николови: Много се гордеем от постигнатото, това е само началото в националния отбор

          Николай Минчев -
          Реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол Александър Николов говори пред медиите след триумфалното завръщане на вицешампионите ни от първенството във Филипините. Малко...
          Волейбол

          Волейболните герои вече са на родна земя (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Националният отбор по волейбол, който завърши на второ място на Световното първенство, кацна у нас. Героите бяха посрещнати с червен килим и почетен гвардейски строй. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions