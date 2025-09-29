Лацио най-сетне показа добро лице със Сари

Лацио записа втори успех след завръщането на Маурицио Сари на треньорския пост – 3:0 в гостуването на Дженоа. С победата римският гранд събра 6 точки от пет кръга в Серия А, прекъсвайки и поредицата си от две загуби. Дженоа на наказания Патрик Виейра има само 2 т. в актива си.

Още в четвъртата минута „орлите“ поведоха в Генуа. Матео Канчелиери бе изведен зад отбраната на „грифоните“ и отбеляза в далечния ъгъл за 1:0. Това е и първи гол за Канчелиери в Лацио.

Резултатът набъбна до 2:0 след около половин час игра. Тогава централният нападател Валентин Кастеянос се разписа. Аржентинецът материализира бърза атака на лациалите, завършила с пас на Адам Марушич към него.

В 57-ата минута бе отсъдена дузпа за генуезци за игра с ръка на Алесио Романьоли. Съдията Джовани Айролди се консултира с ВАР и отмени наказателния удар.

Третото попадение на римския гранд дойде през втората част. Звездата на тима Матия Дзакани се разписа от няколко метра разстояние. Канчелиери отклони центриране от фал на Лука Пелегрини, а от упор Дзакани направи 3:0. Съдията Джовани Айролди дълго разглежда гола с ВАР, викнат за втори път, но в крайна сметка го зачете, придържайки се към първоначалното си решение.

„Орлите“ имаха и други шансове за попадение, но с пропуски се отчетоха Канчелиери, Булайе Диа и Кастеянос.