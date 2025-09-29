Любимата на Александър Николов: Плача от гордост

Любимата на волейболиста Александър Николов – Юлита Димитрова, трогна социалните мрежи с послание, посветено на успеха му на Световното първенство по волейбол.

- Реклама -

В публикацията си тя описва цената на усилията, които младият национал е платил, за да стигне до големия финал:

„Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист — виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше, всички мигове, в които си оставал за още една тренировка. Всяка твоя крачка е сторена с любов към мечтата — не за слава, а за истината в теб самия“, пише Юлита.

Тя признава, че е плакала от гордост, гледайки борбата на Николов, и подчертава, че пътят му вече е вдъхновение за мнозина:

„Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди“.

Посланието завършва с пожелание Николов да играе със „свободата в душата и огъня в сърцето“ – като пример за следващите поколения.

Александър Николов и Юлита Димитрова са заедно от няколко години, а тя неотлъчно подкрепя младата звезда на българския волейбол по пътя му към върховете.