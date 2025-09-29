Любимата на Александър Николов: Плача от гордост

Любимата на волейболиста Александър Николов – Юлита Димитрова, трогна социалните мрежи с послание, посветено на успеха му на Световното първенство по волейбол.
В публикацията си тя описва цената на усилията, които младият национал е платил, за да стигне до големия финал:
Тя признава, че е плакала от гордост, гледайки борбата на Николов, и подчертава, че пътят му вече е вдъхновение за мнозина:
Посланието завършва с пожелание Николов да играе със „свободата в душата и огъня в сърцето“ – като пример за следващите поколения.
Александър Николов и Юлита Димитрова са заедно от няколко години, а тя неотлъчно подкрепя младата звезда на българския волейбол по пътя му към върховете.
