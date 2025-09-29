Мащабно прекъсване на електрозахранването в Белгород след украинска атака

Руският град Белгород остана без ток след масирана украинска въздушна атака, съобщават местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

По данни на очевидци, хиляди домакинства са потънали в мрак, жилищни блокове са останали без осветление, а хора са били блокирани в асансьори. Според първоначалната информация прекъсването е причинено от ракетен удар по местна топлоелектрическа централа.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков публикува видеообръщение в „Телеграм“, в което определи ситуацията като тежка:

„Има значителни прекъсвания на електроподаването. Опасността от нови въздушни удари не е отминала, затова призовавам всички жители да се укрият.“

Той съобщи още, че най-малко двама души са ранени, а болниците в града работят на аварийни генератори.

Паралелно с това руското министерство на отбраната обяви, че в неделя са били свалени общо 14 украински дрона – 13 над Белгородска област и един над Курска.

„На 28 септември в периода от 13:30 до 23:00 ч. московско време дежурните средства за ПВО унищожиха 14 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип,“ се посочва в изявление на ведомството, цитирано от ТАСС.

Белгород, с население над 300 000 души, често е сред целите на украински удари. Киев заявява, че атаките са насочени срещу руска военна логистика, използвана за операции срещу Украйна.