Мащабно прекъсване на електрозахранването в Белгород след украинска атака

Руският град Белгород остана без ток след масирана украинска въздушна атака, съобщават местните власти, цитирани от ДПА и БТА.
По данни на очевидци, хиляди домакинства са потънали в мрак, жилищни блокове са останали без осветление, а хора са били блокирани в асансьори. Според първоначалната информация прекъсването е причинено от ракетен удар по местна топлоелектрическа централа.
Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков публикува видеообръщение в „Телеграм“, в което определи ситуацията като тежка:
Той съобщи още, че най-малко двама души са ранени, а болниците в града работят на аварийни генератори.
Паралелно с това руското министерство на отбраната обяви, че в неделя са били свалени общо 14 украински дрона – 13 над Белгородска област и един над Курска.
Белгород, с население над 300 000 души, често е сред целите на украински удари. Киев заявява, че атаките са насочени срещу руска военна логистика, използвана за операции срещу Украйна.
Русофилистици, късайте рубашките 🙂
Знахар Хомеопатов евроробите цъфтят от радост към терористите Усрайна.,😄
Николай Николов, тоест мадатираша не е терорист, а?
Знахар Хомеопатов пиши грамотно не ти се разбира ,да не си на пътечки като зеленото човече.,😂
Николай Николов Mother Russia се произнася като мадараша, но забравих, че на копейките трябва да се пише бавно и много разбираемо, защото трудно схващат. Та толкова за майка ти раzия, която според теб не е терорист, а е алтруист, нали? Достатъчно изчерпателен и грамотен ли бях?
Терористична Усраина трябва изцяло да се прочисти! мир с терористи подпомагани от войнолюбци НЕ МОЖЕ да има
Валентин Лазаров укротерористи.
Украйна налага ефективни и ефикасни „санкции“ – този път в пламъци избухна заводът „Електродетал“ в Карачев. Предприятието е от стратегическо значение, тъй като разработва и произвежда правоъгълни електрически съединители, използвани както във военната, така и в гражданската индустрия. Тези компоненти намират широко приложение в енергийния сектор, системите за противовъздушна отбрана, електронната война, корабостроенето и авиацията. Заводът снабдява с части над 1500 предприятия, работещи за руския военно-промишлен комплекс.
🔱🇺🇦⚔
Валентин Лазаров , не се нуждаем от фалшива информация от копийки !
Валентин Лазаров Каквото повикало, това се обадило! В началото на войната Украйна не разполагаше със средства за точни удари в дълбочина. Наличните Точка У и приспособените за удари по наземни цели ракети от С-200 нямаха достатъчен обхват. С всеки изминал ден възможностите на украинците се повишават, при това главно с ракети и дронове собствено производство.
Фалшива новина .Къде кога аз съм там и няма подобно нещо .Спрете с рускита пропаганда бе цървули !
Очаква се адекватен отговор в пъти по тежък .