Медведев предупреди: При сблъсък между Европа и Русия има риск от ядрена ескалация

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Европа не може да си позволи война с Москва, а подобен конфликт може да прерасне в използване на оръжия за масово поразяване.

В публикация в „Телеграм“ Медведев подчерта, че Русия няма нужда от такава война, включително с „студената стара Европа“.

„Те просто не могат да си позволят война с Русия,“ заяви той и добави: „възможността за фатален инцидент винаги съществува.“

Според него един евентуален сблъсък крие „абсолютно реален риск да ескалира във война с използване на оръжия за масово поразяване“.