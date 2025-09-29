НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Медведев предупреди: При сблъсък между Европа и Русия има риск от ядрена ескалация

          90
          282
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Европа не може да си позволи война с Москва, а подобен конфликт може да прерасне в използване на оръжия за масово поразяване.

          В публикация в „Телеграм“ Медведев подчерта, че Русия няма нужда от такава война, включително с „студената стара Европа“.

          „Те просто не могат да си позволят война с Русия,“ заяви той и добави: „възможността за фатален инцидент винаги съществува.“

          Според него един евентуален сблъсък крие „абсолютно реален риск да ескалира във война с използване на оръжия за масово поразяване“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ: Корупцията и слабата съдебна система спират инвестициите в България

          Красимир Попов -
          Присъединяването на България към еврозоната ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори, но страната продължава да се сблъсква с недостиг на...
          Политика

          САЩ: Корупцията остава основно предизвикателство за бизнес средата в Румъния

          Красимир Попов -
          Американски инвеститори продължават да изтъкват корупцията в румънското правителство и бизнес среда като сериозен проблем, сочи новият доклад на Държавния департамент на САЩ за...
          Война

          Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

          Марияна Стойчева -
          Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията...

          90 КОМЕНТАРА

          5. Ахмед Доган и той плашеше с етническия мир. Явно по школите на КГБ само страховете ви са в акъла

            • Боян Д. , добре изпитана тактика на мафиоти и диктатори – да всяват страх. Те друго не могат да предложат.

          8. Да водиш война с Русия е като да се бориш с прасе, и двамата ще се окаляте, ама на прасето ще му хареса!
            Пъ кой разбрал, разбрал…

          13. Европа като маша на САЩ ако воюва с Русия , най-голямата ядрена сила ще изчезне а „елитите“ и няма да ги спасят и бункерите в които ще се укрият !

            • Сашо Алексов , пак ли почвате да ни заплашвате бе, руски еничари? Ако да си еврокопейка във Валенсия не те устройва, бегай при руснаците. Ти ще ни плашиш, кой на кого бил „маша“, кой сте щели да убиете, кой нямало да оцелее.

          16. Запада накара Украйна да си предаде ядрените оръжия на Русия,сега строи бази.Украйна с ядрените ракети беше готова база.Войната е замислена преди много години може и.

          21. Урсулите са психо болни хора.
            Няма как да победят Русия.
            Нима трябва да измрат 100-ма милиона за да го разберат?

          22. Молете се Путин да не го обяви за негов наследник. Жална им майка и на ес и на украйна

          24. Тия като видят зор и започват да дрънкат с ядреното оръжие. Не им стига акъла и възможностите за повече.

          25. До използване на ядрено оръжие не ми се вярва .
            Да ударят ядрени ценрали да.
            НАТО ЕС са полудяли

          27. Познах, 😂 то не че беше трудно. Заместник диктатора е по ядрените заплахи.
            Бесни са, заради разрешението, което получи Украйна да удря по Москва 😂.

            • Росен Радославов Украйна получи няколко такива разрешения но те не промениха нищо на фронтовата линия.
              Опасното е ,че Русия неможе да толерира вече подобни спекулации и този път недвусмислено предупреди за ответен удар .
              А готова ли е гъстонаселената Европа за подобна ситуация ?
              Оставям да си отговорите вие и детенцето на вашата снимка !

              • Антон Георгиев не се занимавай с този не виждаш ли че е заченат по-нестандартния начин в някоя кабина на турски тир

              • Антон Георгиев
                Отговорих си, когато украинска армия навлезе до Курск. Според руската конституция, ако чужда армия навлезе на руска територия е задължително използването на ядрено оръжие.
                И какво стана 😂?

            • Angel Filchev
              До сега ни ,, защитаваше “ НАТО на думи и му плащахме за това…Сега се оказа , че не смее да заплаши Русия, защото си примериха силите в Украйна и НАТО лекинко се понаака…!

              • Angel Filchev
                Блажени са вярващите…! Някой от седрсаро, герберо пъпъдъбистите вярват на тези глупости с добро финансиране и вярна служба, други са в плен на пропагандата им и искрено вярват в могъществото на Империята на ЗЛОТО, САЩ и Англия де, че силата е в тук , но за радост на човечеството и на света , това не е така. За сега само КОВАРСТВОТО е на тяхна страна , на страната на сатанягите, фашагите и геьовете…!

          34. Глупаци – убийци! Предизвиквате война ли? Ядрена? Започвате световна война? ВИНАТА Е САМО ВАША! На никого друг, само ваша! Вие я търсите и провокирате! Никой друг! Никого не може да обвините!

          38. Путин е виновен за този цирк има достатъчно оръжия да изпепели цял свят и армия какво ги бави?

          40. Планетата Земя ще се отръска от най вредният си вид – Човека, като куче от бълхи. 🔥😎

          41. И Жан-Пол Сартр е казал „Войните се водят от богатите, за да умират бедните“ /днес даже печелят от това трилионерите/ НО! дали „лидерите“ на задлъжняла европа искат така да намалят социалните разходи да има повече за тях?!

          42. Това е ноторна истина и всякакви опити на войнолюбците да се преструват на изненадани или възмутени, само показва колко дълбоко са ангажирани с лъжата.

            И, „преструват“ е коректната дума, защото осъзнаването прозира през реториката им на ястреби… Което прави поведението им дваж по-укорително, всъщност. Едновременно лъжат украинците за ангажимента, който са готови да поемат, едновременно лъжат популациите си относно риска, присъщ на тяхното безкомпромисно застъпничество за продължаващо кръвопролитие…
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария
            #войнолюбци

            • Георги Чанков ноторна истина би било, ако руснаците имаха реална възможност да употребят такова оръжие.

            • Георги Чанков Абсолютно сте прав . Преструването им си личи . Очевидно някъде в дълбочина осъзнават в какво завличат човечеството .

              • Антон Георгиев, в говора им има ясно разпознаваема решителност никога да не видят последствията на ентусиазираното си застъпничество за продължаваща война.

                Това са хора, които ще са първите наредени на Терминал 2 ако – недай си боже – успеят да докарат войната тук. Ще се преместят някъде далеч от контактната линия, където ще продължат да подпомагат пропагандното усилие със същия ентусиазъм, а умирането ще оставят на Ганя… щото Ганя е беден и прост и за друго не става.
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

              • Ivan Nikolov Той, Запада пристъпва като лисица .
                Прави ,, демокрация “ и заедно с това база на НАТО . …. Какво има в тази база ли ? Не са овошки ……
                Ха сега си отговори сам на погоре зададеният въпрос .

            • Георги Чанков Каквато и пропаганда, да правите идва края на терора в московията и края на един луд диктатор.

              • Да „правим“? Защо адресирате това към мен? Каква пропаганда съм правил? И как го виждате „края“, за който говорите?

                Говорете по-ясно, Щерю Мандражиев, нищо не ви се разбира.
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

            • Dimitar Valkov Ядрена държава не може да изчезне..Русия има оръжия да изпепели цял свят и достатъчно армия а и Китай и С.Корея са зад нея..Само бавноразвиващ може да мисли, че Русия ще изчезне..

