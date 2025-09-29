НА ЖИВО
          Медведев с нов успех над Зверев, класира се за полуфиналите в Пекин

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТР 500 в Пекин, след като надделя над Александър Зверев с убедителното 6-3, 6-3.

          Това бе 14-а победа на руснака срещу този съперник, като общият баланс вече е 14-7 в негова полза. Медведев е в серия от пет поредни успеха, а последната победа на Зверев датира от преди две години.

          В първия сет световният №18 проби за 3-1, след което спаси подаването си от 0/40 и затвърди предимството си – момент, който се оказа решителен. Във втората част Медведев направи пробив за 4-3, което пречупи Зверев. Германецът допусна още един пробив в края, с което мачът приключи без интрига.

          На полуфиналите Медведев ще срещне Лърнър Тиен.

