Медведев с нов успех над Зверев, класира се за полуфиналите в Пекин

Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТР 500 в Пекин, след като надделя над Александър Зверев с убедителното 6-3, 6-3.

Това бе 14-а победа на руснака срещу този съперник, като общият баланс вече е 14-7 в негова полза. Медведев е в серия от пет поредни успеха, а последната победа на Зверев датира от преди две години.

В първия сет световният №18 проби за 3-1, след което спаси подаването си от 0/40 и затвърди предимството си – момент, който се оказа решителен. Във втората част Медведев направи пробив за 4-3, което пречупи Зверев. Германецът допусна още един пробив в края, с което мачът приключи без интрига.

На полуфиналите Медведев ще срещне Лърнър Тиен.