Министърът на труда ще посрещне световния шампион Ружди Ружди на летище „Васил Левски“

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне утре, 30 септември 2025 г., на летище „Васил Левски“ световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди.
- Реклама -
На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м – с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. Това е шестата световна титла за българския параолимпиец. Той е двукратен параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро (2016) и Париж (2024), както и сребърен медалист от Токио (2021). В актива си има и шест европейски титли.
Българският отбор се прибира от Световното първенство за параолимпийци в Делхи на 30.09.2025 г. в 14:45 ч., с полет от Истанбул. Посрещането ще бъде на терминал 2, зона „Пристигащи“.
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне утре, 30 септември 2025 г., на летище „Васил Левски“ световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди.
- Реклама -
На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м – с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. Това е шестата световна титла за българския параолимпиец. Той е двукратен параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро (2016) и Париж (2024), както и сребърен медалист от Токио (2021). В актива си има и шест европейски титли.
Българският отбор се прибира от Световното първенство за параолимпийци в Делхи на 30.09.2025 г. в 14:45 ч., с полет от Истанбул. Посрещането ще бъде на терминал 2, зона „Пристигащи“.
Не си правете делфина с големите ни спортисти, които дават всичко от себе си за да прославят България, а спрете да я ограбване и започнете да се получавате от тях.
ЩЕ ГО ПОСРЕЩНЕ ДА МУ ИСКА ПАРИ НА ЗАЕМ !
Върни парите от Елитбанк!
А защо не министъра на спорта? Само питам
Mariadaneva Daneva, той от канцеларията не излиза.
ПОСЛАНИЕ НА ПУТИН КЪМ БЕДНИЯ ЧОВЕК!
Путин: Има план за създаване на Хаос в Европа! Ние провалихме плана на СЗО! Вашите медии няма да кажат истината! Истината за плана за намеление на населението с 3 милиарда човека! Това е истината! Днес НАТО атакува Европа с 100 000 мигранти, това не са мигранти, а обучени войници! Целта е да има хаос!
Другото е умишлената инфлация! Храните ще скочат с над 1000 процента! Използват Русия и моето име за да създават репресии над вас малките! Заклевам се да водя тази война за вас бедните! За вас немощните!
Вашите политици слугуват на глобалистите! На САЩ! Тях не ги интересува вашия живот! Тях не ги интересува Украйна! Те искат НОВ СВЕТОВЕН РЕД и дигитално робство! Поклон пред малкия човек! Русия се Бори За Вашата свобода!
Radi Grozeva защо бъркаш политиката в спорта трее те блокират
БКП -срам. При тиквата