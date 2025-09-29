Министърът на труда ще посрещне световния шампион Ружди Ружди на летище „Васил Левски“

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне утре, 30 септември 2025 г., на летище „Васил Левски“ световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди.

- Реклама -

На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м – с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. Това е шестата световна титла за българския параолимпиец. Той е двукратен параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро (2016) и Париж (2024), както и сребърен медалист от Токио (2021). В актива си има и шест европейски титли.

„Постиженията на параолимпийците са ценни за страната ни, колкото всеки друг голям спортен успех. Те са поредното доказателство, че хората с увреждания имат своите способности, с които могат да бъдат полезни на себе си и на обществото и трябва да бъдат подкрепяни за тяхното развитие, а успехите им популяризирани,“ подчерта министър Гуцанов.

Българският отбор се прибира от Световното първенство за параолимпийци в Делхи на 30.09.2025 г. в 14:45 ч., с полет от Истанбул. Посрещането ще бъде на терминал 2, зона „Пристигащи“.