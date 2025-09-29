НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Министърът на труда ще посрещне световния шампион Ружди Ружди на летище „Васил Левски"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне утре, 30 септември 2025 г., на летище „Васил Левски“ световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди.

          На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м – с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. Това е шестата световна титла за българския параолимпиец. Той е двукратен параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро (2016) и Париж (2024), както и сребърен медалист от Токио (2021). В актива си има и шест европейски титли.

          „Постиженията на параолимпийците са ценни за страната ни, колкото всеки друг голям спортен успех. Те са поредното доказателство, че хората с увреждания имат своите способности, с които могат да бъдат полезни на себе си и на обществото и трябва да бъдат подкрепяни за тяхното развитие, а успехите им популяризирани,“ подчерта министър Гуцанов.

          Българският отбор се прибира от Световното първенство за параолимпийци в Делхи на 30.09.2025 г. в 14:45 ч., с полет от Истанбул. Посрещането ще бъде на терминал 2, зона „Пристигащи“.

          8 КОМЕНТАРА

          1. Не си правете делфина с големите ни спортисти, които дават всичко от себе си за да прославят България, а спрете да я ограбване и започнете да се получавате от тях.

          5. ПОСЛАНИЕ НА ПУТИН КЪМ БЕДНИЯ ЧОВЕК!
            Путин: Има план за създаване на Хаос в Европа! Ние провалихме плана на СЗО! Вашите медии няма да кажат истината! Истината за плана за намеление на населението с 3 милиарда човека! Това е истината! Днес НАТО атакува Европа с 100 000 мигранти, това не са мигранти, а обучени войници! Целта е да има хаос!
            Другото е умишлената инфлация! Храните ще скочат с над 1000 процента! Използват Русия и моето име за да създават репресии над вас малките! Заклевам се да водя тази война за вас бедните! За вас немощните!
            Вашите политици слугуват на глобалистите! На САЩ! Тях не ги интересува вашия живот! Тях не ги интересува Украйна! Те искат НОВ СВЕТОВЕН РЕД и дигитално робство! Поклон пред малкия човек! Русия се Бори За Вашата свобода!

