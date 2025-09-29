НА ЖИВО
          НачалоСвятПравосъдие

          Министерството на правосъдието на САЩ разпореди: Започва разследване на „Отворено общество“ на Джордж Сорос

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Високопоставен представител на американското Министерство на правосъдието е разпоредил на повече от шест федерални прокуратури да подготвят планове за разследване на организацията „Отворено общество“, финансирана от милиардера и дарител на Демократическата партия Джордж Сорос, съобщи New York Times.

          Директивата

          В понеделник прокурор от кабинета на заместник-генералния прокурор Тод Бланш е изпратил указания до прокуратурите в Калифорния, Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго, Детройт, Мериленд и други щати.

          Акаш Сингх – служител, отговарящ за комуникацията с федералните прокурори – е инструктирал екипите да разгледат широк спектър от потенциални обвинения, включително:

          • рекет;
          • палеж;
          • телекомуникационна измама;
          • материална подкрепа за тероризъм.
          Тръмп поиска повдигане на обвинения срещу Джордж Сорос

          Като основание за проверките се посочва доклад на консервативната организация Capital Research Center. Прокуратурите трябва да преценят дали изнесените в него данни са достатъчни за образуване на наказателни дела и да представят плановете си за разследване „в най-скоро време“.

          Политически контекст

          Ходът идва в разгара на засилена кампания на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу негови опоненти. През уикенда държавният глава призова главния прокурор Пам Бонди да предприеме действия срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс.

          Миналата седмица вече бяха повдигнати обвинения срещу Коми във Вирджиния, а паралелно тече разследване и срещу Джеймс, която води дело срещу бизнесите на Тръмп за стотици милиони долари.

          Позицията на „Отворено общество“

          В официална декларация до медиите фондацията на Сорос категорично отхвърли обвиненията:

          „Отворено общество категорично осъжда тероризма и не финансира терористични дейности. Нашите дейности са мирни и законни, а от нашите бенефициенти се очаква да спазват принципите на човешките права и закона.“

          От организацията подчертават, че това са политически мотивирани атаки, чиято цел е да заглушат гласа на критиците и да подкопаят свободата на словото, гарантирана от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

          „Когато властта се използва за отнемане правата на едни хора, под риск са правата на всички“, се казва още в позицията.

          Парламентът ще обсъжда създаване на комисия за дейността на Джордж Сорос

          Фондацията на Сорос

          „Отворено общество“ е основана преди десетилетия, за да финансира демократични инициативи по света, особено в бившите комунистически страни. През 90-те години започва активна дейност и в САЩ, като подпомага организации за човешки права, равенство и демокрация.

          Критиците ѝ, сред които и Тръмп, твърдят, че структурата е „сенчеста мрежа“, която подкрепя граждански безредици и насилие.

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни" да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни", за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...
          Икономика

          Nike изненада с ръст в продажбите, въпреки натиска от митата в САЩ

          Красимир Попов -
          Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че...

