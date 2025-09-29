НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Миньори в Босна са в гладна стачка пети ден заради забавени заплати

          Снимка: Sved Oliver / Shutterstock
          Камелия Григорова
          Миньори от мината за кафяви въглища в Зеница, Централна Босна и Херцеговина, вече пети ден гладуват в знак на протест срещу неизплатените им заплати за юли и август, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

          Стачкуващите настояват за спешно и трайно решение, което да гарантира навременно изплащане на възнагражденията им.

          Компанията „Електропривреда БиХ“, която управлява мината, заяви, че ще изплати заплатите за юли до петък, но не даде яснота за августовските възнаграждения. Миньорите отхвърлиха предложението и поискаха днес да бъде проведена спешна среща за намиране на изход от кризата.

          Подобни протести в Зеница не са прецедент – през март миналата година близо 300 миньори от седем мини в Босна протестираха в Сараево именно в подкрепа на колегите си, които отново не бяха получили заплатите си.

