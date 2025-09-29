Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България

България подготвя проект за изграждане на най-голямата база на НАТО в страната, заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова в интервю за „Известия“.

По думите ѝ, инициативата е част от междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в отбраната, одобрено от Министерския съвет на 13 август.

„Страните-членки на Алианса не крият намерението си да продължат милитаризацията на източния фланг. В случая с България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО, но и закупуването на ново въоръжение, създаването на „коридори за военна мобилност“ и други инициативи“, посочи Митрофанова.

Според руската дипломатка, проектът предвижда съвместно строителство и използване на военни съоръжения в района на Кабиле, където ще бъде разположена многонационална бойна група на НАТО, ръководена от Италия. Планира се мащабно развитие на инфраструктурата – нови казарми, пътища и логистични обекти.

Митрофанова допълни, че българските власти вече са заявявали готовност да увеличат натовския контингент от 1200 на 5000 военнослужещи.

Преди дни и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира, че този проект е доказателство за задълбочаващо се военно присъствие на НАТО в региона.