Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България

България подготвя проект за изграждане на най-голямата база на НАТО в страната, заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова в интервю за „Известия“.
По думите ѝ, инициативата е част от междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в отбраната, одобрено от Министерския съвет на 13 август.
Според руската дипломатка, проектът предвижда съвместно строителство и използване на военни съоръжения в района на Кабиле, където ще бъде разположена многонационална бойна група на НАТО, ръководена от Италия. Планира се мащабно развитие на инфраструктурата – нови казарми, пътища и логистични обекти.
Митрофанова допълни, че българските власти вече са заявявали готовност да увеличат натовския контингент от 1200 на 5000 военнослужещи.
Преди дни и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира, че този проект е доказателство за задълбочаващо се военно присъствие на НАТО в региона.
Я да изчезваш некролог
Време е да се намеси Русия НАТО нямат работа в България да си строят в Америка най много да ни вкарат в война и да направят България военен плацдарм
Рашистите вън
😂
Браво на НАТО!
😂
ДАЙ, БОЖЕ! ЧЕ ИНАЧЕ НЯМА ОТТЪРВАНЕ ОТ ВАС!
🤣
Тя каза и ний шаранчета.
Ами да ….от там ще ви трепим!
🤣
А защо не?
Много трол! Едва ли българи могат да са против интереса на собствената си страна?
Чемодан, вокзал, Москва!
България и Русия вечна дружба.
Румяна Георгиева Петрова като създавате условия за масова емиграция, така ще е.
Тьотя, кога человек глуп, ето надолго!
Искат зорлян да вкарат българите в тяхната война, гадовете😡
Браво! България е НАТО и НАТО е България!
🤣
Ами Турция е по проста и ги гони от там а ние сме гьотферени/п….си/ и си ги викаме без пари.
Тая трябва да бъде изгонена от България завинаги
😂🤣
Браво бълхари , мълчете още
Чудя се, какво им е смешно на смешниците когато се дава разумно мнение?!
Малко е …Стрино кагебейска ,когато империята на злото и масовия УБИЕЦ путин със съюзниците си ким ,аятоласите в Иран ,лукашенко е близо до границите ни , МАЛКО Е ТОВА , което се предвижда да се направи от НАТО !!
Срещу хитлеристка Руссия още 5 бази 👍
Kross Kambyrov , до девето коляно всички бандеровци трябва да бъдат ликвидирани .
Jordan Jordanov Скоро ватенките ще хванат Бандера за хуя 😂😂😂
Скорост москале
Jordan Jordanov няма такава държава аз уже 32 год. не живея там
Jordan Jordanov покажи ми карта Русия
Jordan Jordanov Да точно за такива манговци като теб правят сапунче 👍
Jordan Jordanov вече се е насрал 😂😂😂
Kross Kambyrov , сигурно вярвате и в победата на укро-нацистите .
Jordan Jordanov да ватенките най после си намериха майстора
Kross Kambyrov , в чие лице ?
Jordan Jordanov Украинците нямат нищо общо с ватенките Рус няма такава нация това са скандинавско племе Кацапи докато укр. Са братя на траките
Kross Kambyrov , не ме вълнува ко от къде е и за какво е . След 500 г. робство дали съм българин ? Но не очаквах украинците да са толко прости и да станат маша на брюкселските чантаджии и байдъновото управление .
Jordan Jordanov и аз съм против ЕС разсипаха ни 👍
Но тогава е била част от Русия.
Kross Kambyrov , аз приключих с тая държава , не вярвах че на 55 г. ще тръгна да се изнасям но е факт. Тук никога нищо няма да е наред .
Jordan Jordanov Е успех 👍Аз пък напреднах с годините на 70 съм и живота ме скърца от всякъде та се чудя какъв е смисълът да си жив .Мисля няма никакъв смисъл
Завижда!
Да благодарим на г-жа Митрофанова за информацията ! Това нашият Роско щеше да научи по- късно !
Но като гледам как вървят нещата, НАТО готви да ни превърне във втора Украйна !
Абе някой трябва да напомни на днешните наши русофоби , на които им избива пяна на устата като чуят думата “ Русия” какво е казал навремето цар Борис III на Хитлер :
“ Ако изпратя българска войска на източния фронт, тя ще се присъедини към руснаците начело с духовата музика !”
Бравоо!
Че те ще станат повече „щикове“от нашата армия бе, предатели политици!
Марчо Михов В скоро време ще свирят на нова „свирка“малоумниците чели само „Винету“, а не и Историята Българска.
Грешни решения на управляващите!
Да не си мислите, че ще ви чакаме вас простите руски матрьошки! Заминавай си за гнусната Русия и повече не идвай тук.
Не България,а Гроб
Русия приключва с Украйна и НАТО подготвят нови държави за война с Русия ,не разбрахте ли че запада воюва с източноевропейските страни ,далеч от собствените си територии ,за това бързаха да ни приберат във военния блок ,ставаме гореща цел за руските ракети !
Супер
Много скоро ще стане Руска със се канджурките в нея😜
Ваня Вълчева И,свещенна простота !
Така е, за да се пазим от сволач като теб! И от терористи, фашисти на руzZслямска държава.
Пустиняци
А така! И да е най-голямата в света ако може! Лошо няма! Поне ще сме сигурни, че никога повече няма да видим руски морди в България!
Ogniyan Nikolov Какво е това м о р д и
Венета Костадинчева Животински мутри госпожо!😅😂🤣
Ogniyan Nikolov Не знам на какво се радваш и не знаеш какво ни чака. Четири бази на НАТО вече има, тази ще е пета. България стана полигон на НАТО. Лятото България гореше. Не ни помогнаха за огъня, а ако стане война, ще си даде живота за твой интерес. ГЛУПОСТИ ПИШЕТЕ
Katina Georgieva Не ни трябва живота им, самото им присъствие е гаранция за нашия живот! Помислете преди вие да пишете глупости! Стана тя! НАТО да ни гаси пожарите, докато ние се опитваме по плажовете у нас и в чужбина и не си мърдане пръста поне да приберем малоумници те, които всяка година ни палят!
Не е на свинята работа 😡
Супер! Това е много добре. Така орките никога няма могат да стъпят в България