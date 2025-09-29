НА ЖИВО
          Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България

          България подготвя проект за изграждане на най-голямата база на НАТО в страната, заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова в интервю за „Известия“.

          По думите ѝ, инициативата е част от междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в отбраната, одобрено от Министерския съвет на 13 август.

          „Страните-членки на Алианса не крият намерението си да продължат милитаризацията на източния фланг. В случая с България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО, но и закупуването на ново въоръжение, създаването на „коридори за военна мобилност“ и други инициативи“, посочи Митрофанова.

          Според руската дипломатка, проектът предвижда съвместно строителство и използване на военни съоръжения в района на Кабиле, където ще бъде разположена многонационална бойна група на НАТО, ръководена от Италия. Планира се мащабно развитие на инфраструктурата – нови казарми, пътища и логистични обекти.

          Митрофанова допълни, че българските власти вече са заявявали готовност да увеличат натовския контингент от 1200 на 5000 военнослужещи.

          Преди дни и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира, че този проект е доказателство за задълбочаващо се военно присъствие на НАТО в региона.

          316 КОМЕНТАРА

          2. Време е да се намеси Русия НАТО нямат работа в България да си строят в Америка най много да ни вкарат в война и да направят България военен плацдарм

          12. Румяна Георгиева Петрова като създавате условия за масова емиграция, така ще е.

          16. Ами Турция е по проста и ги гони от там а ние сме гьотферени/п….си/ и си ги викаме без пари.

          20. Малко е …Стрино кагебейска ,когато империята на злото и масовия УБИЕЦ путин със съюзниците си ким ,аятоласите в Иран ,лукашенко е близо до границите ни , МАЛКО Е ТОВА , което се предвижда да се направи от НАТО !!

          23. Да благодарим на г-жа Митрофанова за информацията ! Това нашият Роско щеше да научи по- късно !
            Но като гледам как вървят нещата, НАТО готви да ни превърне във втора Украйна !
            Абе някой трябва да напомни на днешните наши русофоби , на които им избива пяна на устата като чуят думата “ Русия” какво е казал навремето цар Борис III на Хитлер :
            “ Ако изпратя българска войска на източния фронт, тя ще се присъедини към руснаците начело с духовата музика !”

            • Марчо Михов В скоро време ще свирят на нова „свирка“малоумниците чели само „Винету“, а не и Историята Българска.

          27. Да не си мислите, че ще ви чакаме вас простите руски матрьошки! Заминавай си за гнусната Русия и повече не идвай тук.

          29. Русия приключва с Украйна и НАТО подготвят нови държави за война с Русия ,не разбрахте ли че запада воюва с източноевропейските страни ,далеч от собствените си територии ,за това бързаха да ни приберат във военния блок ,ставаме гореща цел за руските ракети !

          34. А така! И да е най-голямата в света ако може! Лошо няма! Поне ще сме сигурни, че никога повече няма да видим руски морди в България!

            • Ogniyan Nikolov Не знам на какво се радваш и не знаеш какво ни чака. Четири бази на НАТО вече има, тази ще е пета. България стана полигон на НАТО. Лятото България гореше. Не ни помогнаха за огъня, а ако стане война, ще си даде живота за твой интерес. ГЛУПОСТИ ПИШЕТЕ

              • Katina Georgieva Не ни трябва живота им, самото им присъствие е гаранция за нашия живот! Помислете преди вие да пишете глупости! Стана тя! НАТО да ни гаси пожарите, докато ние се опитваме по плажовете у нас и в чужбина и не си мърдане пръста поне да приберем малоумници те, които всяка година ни палят!

          36. Супер! Това е много добре. Така орките никога няма могат да стъпят в България

