      сряда, 01.10.25
          Европа Политика

          Москва отрече обвиненията за намеса в изборите в Молдова

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Русия отхвърли обвиненията, че се е опитала да се намеси в парламентарните избори в Молдова, след като управляващата проевропейска партия спечели голямо мнозинство в неделя.

          „Властите на страната цинично обвиниха Русия, а не Европейския съюз, в намеса в политическите процеси в Молдова, подхранвайки инсинуации за несъществуваща ‘руска заплаха’,“ заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

          Москва традиционно критикува прозападния курс на Кишинев и често отрича твърденията за хибридно влияние в региона.

          Общество

          Ибиса и Форментера пострадаха от най-влажния ден от 1952 г. насам, но избегнаха сериозни щети

          Красимир Попов
          Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти. Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
          Политика

          Мелони призова флотилията с хуманитарна помощ за Газа да спре, за да не застраши плана на Тръмп

          Красимир Попов
          Италианският премиер Джорджа Мелони, близък идеологически съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, призова флотилията Global Sumud да прекрати опита си да пробие израелската...
          Политика

          Тирана ще е домакин на инвестиционен форум ЕС–Западни Балкани

          Красимир Попов
          Инвестиционният форум ЕС–Западни Балкани, организиран от Албания, ще се проведе на 13–14 октомври в Тирана с цел привличане на частни инвеститори и укрепване на...

          67 КОМЕНТАРА

          1. Тия по-зле от Румънските избори,8 забранени партии,забрана на Приднестровието да гласува, забранени канали, телевизии,фалшификации,горене на бюлетини и външна намеса от Франция.

          4. Москва едва ли се е намесила но съм убеден, че Европа е решила да не допуска румънския вариант на избори и е реагирала „адекватно“ от първия път

          6. Petar Iliev Petrov
            Защо си толкоз проZt… Сляп ли, малоумен евролиберолизогъзодавец!
            И продължаваш да п@рдиш… Спри се бе!

          7. Олигофренията наистина е тотална!
            „Победителят“ обвинява набедения за негов враг в това, че … му е помогнал да победи?
            🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
            🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
            Е, трябва да истина да си природно надарен ОЛИГОФРЕН, за да твърдиш подобно нещо.
            🍷

          13. Каква намеса с две изборни секции в Русия,със забранени в 61 минута партии и прибрани партийни лидери с изфабрикувани обвинения, с липса на достатъчно бюлетини в неудобните райони…Спрете с вицовете за малоумни.

              • Petar Iliev Petrov Епитетите и определенията, към жена ви! Това,че опитвате да налагате личното си мнение с груб език не означава, че сте прав, а само че сте страхлив,дарлинг .
                Лека вечер.

            • Krasimira Nikolova , 100 млн. далара е похарчила Русия за купуване на изборите, бомбени заплахи в посолствата, стотици сайтове с лъжлива пропаганда, както винаги. „Забранените“ проруски партии – едната взе 24,3% и е втора, и има още две малки проруски с около 6%! Забранени, а получават близо 40 места? Да не говорим, че платили на поповете да направят хиляди сайтове с лъжлива руска пропаганда, доста пари и там са отишли. Напразно. Путин, след Сирия,Азербайджан, Казахстан, Армения, и в Молдова се посра.😂

              • Robert Dimitrov Вие ли разпределяйте парите и организирахте всичко това?😲
                Може би и в България сте баш организатора?🧐

          15. Хайде сега с дни стадото ще бъде облъчвано с поредните……демократични 🤣 избори в някакъв руско- мамалигарски регион мислещ се за държава. И най вече с назначените от Брюксел пионки,тип: нашите слугинчета.

            • Mihail Ivanov Хайде сега Z-трол – спяща клетка, дето не може да събере и 60 приятели в мрежата, се посъбуди и почна да плюе. Колко ти плащат? 🤔

              • Мария Савова Нещо ти обидих руските господари ли ? Ако така те болеше и за България 😡

              • Vanesa Stoyanova Ivanova , ако обичаше България, нямаше да поддържаш европейските джендъри, които са срам и позор! Посети Париж, Лондон и Москва и ще се увериш! Метро станциите на столиците , двете пълни с просяци и наркомани, мръсотия,а Московската е чистота и произведение на изкуството!

              • Антон Лозанов Хапчетата ли бе РУСОРОБ ? Само това ли знаеш тролчо ? Не ви ли актуализираха копейки к у х и ?

              • Мария Савова В Русия има най – много джендъри .. Питай Филип Киркоров 🤣В Москва повече няма да стъпя – супер мизерия .. България е в Европа а аз утре ще обядвам в Барселона после ще ходя на покупки в Милано .. и руснаците искат ама Путя не ги пуска 🤣🤣🤣

              • Мария Савова тази опорка с „метростанциите“ я чувам често напоследък? Ама да знаеш, е 1ви клас ни учеха, че не може да сравняваш круши и чушки! Даже другарката питаше всеки път, като си решиш задачата и получиш 45, “ какво е 45? Круши ли “ ?

              • Louie Stevenson , каквото и да сравняваш , факт е че хората имат съвест , пазят и почитат историята си и живеят при добри условия , без разбити пътища и тротоари, без мигранти по градините на палатки!

              • Мария Савова Бабет, гледай си котката и не се ври у мрежата. Не ги разбираш политиките, ама да се произнесеш и ти, да се види, че все още не си от другата страна на тревата. То бива старчески компекси за внимание, но имай мярка. 😉

              • Ира Николова , а ти си само за индиански резерват , европейското общество е висока летвата за теб!

              • Мария Савова То голяма гордост да се снимаш пред фототапет, русоробска радост! 🤣🤣🤣

            • Ще кажа на всички противници на Русия,абе при положение че никога не сте ходили до Москва или други Руски градове ,не познавате хората там не четете Руски класици не познавате историята не сте наясно с политиката на насаждане на омраза към Русия ,как изобщо може да мразите и да имате такова отношение.На какво основание ,просто не мога да разбера.Като лично обидени сте а и който има друго мнение и отношение е враг.Думи нямам….абе Българска работа….

            • Николай Шиндарски – А някой да се сеща за нещо, в което Москва, Русия и Путин не са обвинени?! Трябва някой да е толкова глупав, щото да не вижда кой се намесва в изборите, напр. в Румъния, Молдова, България, Украйна…, резултатите го показват!

            • Николай Шиндарски а някой да се сети едно нещо за което да не са обвинявали Русия 🤣🤣🤣

