Оценки за проведените предсрочни парламентарни избори в Молдова ще могат да се дават по-късно, след като самите политически сили в страната изразят позициите си. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос за отношението на Русия към вота.
Приднестровският въпрос
По думите му, урегулирането на конфликта в Приднестровието е почти невъзможно при сегашното ръководство на Молдова, което, според него, фактически изключва диалог с Русия:
Проблеми с гласуването в Русия и Приднестровието
Говорителят на Кремъл подчерта, че молдовските граждани са били лишени от възможността да гласуват в Русия.
Освен това властите в Кишинев отвориха за жителите на Приднестровието едва 12 секции – три пъти по-малко от обичайното. От 270 хиляди граждани на Молдова, живеещи там, до урните са стигнали малко над 12 хиляди души.
Министерството на външните работи на ПМР обвини властите в Молдова, че са създавали препятствия за гласуването, включително чрез изкуствени задръствания на мостовете над Днестър, физически заграждения и масови индивидуални проверки на граждани и автомобили.
Резултати и обвинения във фалшификации
Изборите се проведоха на 28 септември, като депутатите бяха избирани за четиригодишен мандат. След преброяване на 99,91% от протоколите, в парламента влизат пет политически сили.
Управляващата партия „Действие и солидарност“ (ПДС) по предварителни данни губи девет места и получава 54 депутатски мандата, а опозицията – 47. Победата на ПДС е осигурена основно от гласовете в чужбина.
Бившият президент и един от лидерите на обединената опозиция – Патриотичния блок, Игор Додон заяви, че вотът в чужбина е бил фалшифициран, като подчерта, че вътре в страната опозицията е спечелила изборите. Той обяви, че ще защитава тази победа чрез мирен протест на 29 септември в центъра на Кишинев, като призова всички опозиционни партии да се присъединят.
Остра критика от Москва
Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано заяви, че според самите молдовци тази изборна кампания е била „най-недемократичната за всички 34 години независимост на републиката“.
„По думите му, урегулирането на конфликта в Приднестровието е почти невъзможно при сегашното ръководство на Молдова, което, според него, фактически изключва диалог с Русия:"
