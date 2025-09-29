НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Европа Политика

          Москва след изборите в Молдова: Вече фактически е невъзможно…

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Оценки за проведените предсрочни парламентарни избори в Молдова ще могат да се дават по-късно, след като самите политически сили в страната изразят позициите си. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос за отношението на Русия към вота.

          „Доколкото ни е известно, някои политически сили заявяват своето несъгласие. Те говорят за възможни нарушения на изборите… Оценки трябва да се дават после – след като разберем как самите политически сили ще обозначат своите позиции по тези въпроси“, каза Песков.

          Приднестровският въпрос

          По думите му, урегулирането на конфликта в Приднестровието е почти невъзможно при сегашното ръководство на Молдова, което, според него, фактически изключва диалог с Русия:

          „Имайки предвид сегашното ръководство на Молдова, разбира се, сега за това (урегулирането – бел.ред.) е много трудно и почти невъзможно да се говори“, коментира Песков.

          Зеленски: Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова Зеленски: Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова

          Проблеми с гласуването в Русия и Приднестровието

          Говорителят на Кремъл подчерта, че молдовските граждани са били лишени от възможността да гласуват в Русия.

          Освен това властите в Кишинев отвориха за жителите на Приднестровието едва 12 секции – три пъти по-малко от обичайното. От 270 хиляди граждани на Молдова, живеещи там, до урните са стигнали малко над 12 хиляди души.

          Министерството на външните работи на ПМР обвини властите в Молдова, че са създавали препятствия за гласуването, включително чрез изкуствени задръствания на мостовете над Днестър, физически заграждения и масови индивидуални проверки на граждани и автомобили.

          Резултати и обвинения във фалшификации

          Изборите се проведоха на 28 септември, като депутатите бяха избирани за четиригодишен мандат. След преброяване на 99,91% от протоколите, в парламента влизат пет политически сили.

          Управляващата партия „Действие и солидарност“ (ПДС) по предварителни данни губи девет места и получава 54 депутатски мандата, а опозицията – 47. Победата на ПДС е осигурена основно от гласовете в чужбина.

          Владимир Симеонов: Репресии в Молдова преди изборите – кой стои зад тях? Владимир Симеонов: Репресии в Молдова преди изборите – кой стои зад тях?

          Бившият президент и един от лидерите на обединената опозиция – Патриотичния блок, Игор Додон заяви, че вотът в чужбина е бил фалшифициран, като подчерта, че вътре в страната опозицията е спечелила изборите. Той обяви, че ще защитава тази победа чрез мирен протест на 29 септември в центъра на Кишинев, като призова всички опозиционни партии да се присъединят.

          Остра критика от Москва

          Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано заяви, че според самите молдовци тази изборна кампания е била „най-недемократичната за всички 34 години независимост на републиката“.

          Политика

          ЕВРОПА СЪС ЗАПЛАХА: Вече не сме в мир с Русия

          Никола Павлов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Европа се намира в нова реалност в отношенията си с Русия – нито във война, нито в мир. „Нека...
          Политика

          ЕС, Франция и Великобритания приветстваха плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

          Красимир Попов -
          Португалският ръководител на Европейския съвет Антонио Коща призова в понеделник международната общност да се възползва от новата възможност за мир, след като президентът на...
          Политика

          Москва отрече обвиненията за намеса в изборите в Молдова

          Красимир Попов -
          Русия отхвърли обвиненията, че се е опитала да се намеси в парламентарните избори в Молдова, след като управляващата проевропейска партия спечели голямо мнозинство в...

          46 КОМЕНТАРА

          3. За дивия запад тая малка държавичка Молдавия,която в същността си е руска,изведнъж придоби такава значимост,когато осъзнаха че не могат да я изпуснат и придобие източна ориентация.Освен това им трябва като плацдарм за нападение на Приднестровието.Това е съкровения план на нато ,да предизвика по този начин Русия и да започне СВО-2 ,ПРИ ДОСТА НЕИЗГОДНИ УСЛОВИЯ,възможно е да бъде въвлечена Румъния.Зеленски едва ли е в неведение за тази възможност,като в болната му кратуна зрее надежда за спасение от очертаващия се разгром в Донбас

          4. Чак до такива груби ганьовски фалшификации не са стигнали,затова са ползвали по-рафинирани средства и прийоми,пипнали са тук и там,на много места ,където може да се промени резултата за да не е толкова очебийно.И накрая ,когато западните лакеи виждат че в страната всьо таки губят изборите,тогава изваждат решителния коз от западна Европа,достатъчно гласове ,за да излязат с едни гърди напред на самия финал.Това е като търгаш мошеник да натисне незабелязано везната,опозицията беше поставена в мат .

          5. Западат си построи схемата за печелене на избори в бившите социалистически страни. Фашифициране, купуване на гласове, на базата на националните ни същности. Ако се промъкне все пак някой, план В е , непризнаването на изборите. Всичко това е по причина, абсолютната неглижираност и формалност на изборите през соца, печелене на 99.9% от управляващите комунистически партии. Пропукването на западните “ демократични“ правителства ще дойде от Франция, Германия, Италия и т.н. страни. Ние ще дочакаме промени след тях.

          7. „По думите му, урегулирането на конфликта в Приднестровието е почти невъзможно при сегашното ръководство на Молдова, което, според него, фактически изключва диалог с Русия:“
            – Русия да си води диалог за отцепването се парчета от самата нея, а Молдова е друга държава и сама решава проблемите си, а ако проблемите й са привнесени отвън, това става с хирургическа намеса, метастазите се изрязват и изхвърлят навън, например в Блатная, откъдето са заразени, а на освободената територия ще дойдат други европейци.

          11. Тези избори са били абсолютен фарс,абсолютно незачитане на принципите за демократичното гласуване. Молдова трябва да е следващата държава от Соц,лагера, която ще я включат във конфликта срещу Русия.

            • Пламен Александров с ти с бандеровския мръсен флаг да не би да пи@аеш кокала ??? Палячо продажен духай на фронта !!!

          14. Даже и да има фалшификации, всичко става с одобрението на народа.
            В България 70% не си вдигнаха задниците да гласуват. Значи не им пука кой ще ги управлява.
            През 2005 г в Украйна бяха фалшифицирани изборите.
            Народът излезе и имаше 3 тур.
            Вчера в Молдова гласуваха 52%. Ако бяха 30 като у нас щяха да важат фалшификации.

          15. Щом не им отърва- изборите са купени или фалшифицирани. А социологическите проучвания защо дават приблизително същите резултати? И на анкетираните ли им дават по 50 лв. за да кажат, че ще гласуват за дадена партия?

            • Елена Пенчева …. ми то и при нас е така.., социологически проучвания „подготвят “ електората за да изглежда, че няма „купен/нагласен “ вот…!! 😎🤔😏

          16. вече може да не се казва фалшифицирани или манипулирани или купени а просто Европейски елитарни! след време просто с директиви ще се назначават управници-а референдуми и избори ще се забранят като опасни за стабилността на елита?!

            • Georgi Milev Даже и да има фалшификации, всичко става с одобрението на народа.
              В България 70% не си вдигнаха задниците да гласуват. Значи не им пука кой ще ги управлява.
              През 2005 г в Украйна бяха фалшифицирани изборите.
              Народът излезе и имаше 3 тур.
              Вчера в Молдова гласуваха 52%. Ако бяха 30 като у нас щяха да важат фалшификации.

              • Nikolay Petrov
                В България няма една независима партия от васалния проРуски олигархичен мутровират!

              • Nikolay Petrov а прочистиха ли избирателните списъци с мъртви души от над 2 милиона? А корпоративния вот? А увеличените институции и администрации,полиция и т.н.Всичко предварително е договорено,а имената и подписите при вота на гласуването им трябват,за да си поделят субсидията ,която им се дава и да теглят заеми,с които да ни загробват,а те да си пълнят б.сметки! Не обвинявайте народа ! Защо не виждате какво става и как подменят вота на избирателите? Или просто получавате грантове,да плюете народа и изопачаване информацията?

              • Nikolay Petrov
                Така е, има 15-20% зомбита които вярват на партии пробутани им от статуквото. Но няма независима партия от васалния проРуски олигархичен мутровират. Тогава за какво да ги оторизирам, да ме ограбват ли?

              • Василка Христева Кой да прочисти списъците? Кой да ги застави да го направят? Нито Урсула, нито Путин ще ги заставят.
                Кой ни е виновен?
                Това което става, става със съгласието на народа.
                Ако 70 гласуват никакви фалшификации няма да важат.
                Защо пишете че плюя народа? Кой му е забранил да издига кандидати и да ходи на избори?
                Не обвинявам народа. Напомням неоспорим факт : НА НАРОДЪТ НЕ МУ ПУКА КОЙ ЩЕ ГО УПРАВЛЯВА. НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗБОРИ И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ.
                Ако70% гласуваха, на всички участъци щеше да има членове на СИК от различни партии, наблюдатели. Много по-малко фалшификации щяха да минат. Купените гласове щяха да бъдат пак толкова като бройка, но незначително малко като процент.
                Сега само се мрънка.
                Лек ден.

              • Nikolay Petrov вие толкова ли сте неук,че намесвате в прочистването на списъците Русия и Урсула? Ами някой,който управлява на високо ниво България,трябва да разпореди на Грао ,на ЦИК,както и на информационно обслужване да ги прочистят! Само че оня пенсионер,поставен от Борисов ясно заявява,че докато той е в ИО,няма да позволи друга партия освен ГЕРБ и Борисов,да бъдат победени! Това го говори пред медиите и няма кой да се намеси? Такова самочувствие ,сила и гавра с бг избирателите! Защо да гласува бг народа и за кого,когато всичко е разпределено и уговорено според волята на Борисов,Пеевски? Всички партии са подбрани от тях в парламента,за да прокарват интересите си!

              • Василка Христева Ок. Безнадежна сте.
                Не намесвам Путин и ЕС.
                Пиша че никой от вън няма никой да дойде да ни оправи бакиите.
                Лек ден.

              • Nikolay Petrov аз пък казвам,че минаха 36 год и допуснахме бандитите и мафията ни да превземат България и принудиха народа ни да емигрира,защото го оставиха без работа умишлено! Продадоха ни всички заедно със земята и природните ни и нац.ресурси! Няма държава,мафията се разпорежда,оплетена като свински черва! Народа ни е беден,обезверен,съсипан,а населението застаряващо! Джендари и соросоиди промиват главите на подрастващите и растат не образовани,подражаващи на мутрите и мутресите,за бързо забогатяване! Извини ме,ако не съм се изразила правилно! Просто се дразня,като се упреква все бг народа ни,а той се бори за насъщния си,защото го доведоха до просяшка тояга, а нищо стойностно не му предлагат! Мафиотско бандитска територия! Хубав ден и на вас!

              • Василка Христева
                Не. „Моите“ бяха на власт 1991-2 и 1997-2001, но това не означава, че те не изпълняваха, операция ГОЛГОТА. Просто късно започнах да прозирам системата, и когато я прозрях, пуснах „ИГРА НА ИМПЕРИЯ“ щом я изтриха, вече бях сигурен. По отношение, че народа няма вина, не спорете с мен, защото бившата ми обиди мечтите за по добър живот на децата, и това бе последната капка, за развода ми. Народа ни бе дебилен, сега още повече.

