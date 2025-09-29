МВнР: Българка е задържана за мошеничество в Русия

Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Според предварителната информация, получена в Посолството на България в Москва, арестът е извършен по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация – мошеничество, извършено чрез измама или злоупотреба с доверие.

От външното ни министерство уточняват, че посолството следи развитието на случая и поддържа контакт както с компетентните руски институции, така и с близките на задържаната.

Какво представлява престъплението

Чл. 159 от НК на РФ урежда престъплението „мошеничество“ – придобиване на чуждо имущество или права върху него чрез измама или злоупотреба с доверие .

. Това е едно от най-често прилаганите престъпления в руското право, особено при финансови измами, схеми с кредити, сделки или злоупотреба със служебно положение.

Ал. 3 (текстът, за който е задържана българската гражданка)

Тя визира измама в особено значителни размери или нанесла значителна вреда на гражданин .

. „Значителна вреда“ в руското право обикновено се приема, когато щетите надвишават 250 000 рубли (около 2 500 евро).

Наказания

По чл. 159, ал. 3 НК РФ са предвидени: