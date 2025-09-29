НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          МВнР: Българка е задържана за мошеничество в Русия

          11
          174
          Снимка: МВнР
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

          - Реклама -

          Според предварителната информация, получена в Посолството на България в Москва, арестът е извършен по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерациямошеничество, извършено чрез измама или злоупотреба с доверие.

          От външното ни министерство уточняват, че посолството следи развитието на случая и поддържа контакт както с компетентните руски институции, така и с близките на задържаната.

          3 години колония: Русия осъди българка за „публично оправдаване на тероризма“ 3 години колония: Русия осъди българка за „публично оправдаване на тероризма“

          Какво представлява престъплението

          • Чл. 159 от НК на РФ урежда престъплението „мошеничество“ – придобиване на чуждо имущество или права върху него чрез измама или злоупотреба с доверие.
          • Това е едно от най-често прилаганите престъпления в руското право, особено при финансови измами, схеми с кредити, сделки или злоупотреба със служебно положение.

          Ал. 3 (текстът, за който е задържана българската гражданка)

          • Тя визира измама в особено значителни размери или нанесла значителна вреда на гражданин.
          • „Значителна вреда“ в руското право обикновено се приема, когато щетите надвишават 250 000 рубли (около 2 500 евро).

          Наказания

          По чл. 159, ал. 3 НК РФ са предвидени:

          • глоба до 500 000 рубли (около 5 000 евро) или в размер на дохода на подсъдимия за период до 3 години;
          • ограничаване на свободата до 5 години;
          • принудителен труд до 5 години;
          • лишаване от свобода до 6 години с евентуална глоба до 80 000 рубли.
          Мирчев за случая с осъдената в Русия българка: Къде е МВнР? Мирчев за случая с осъдената в Русия българка: Къде е МВнР?

          Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

          - Реклама -

          Според предварителната информация, получена в Посолството на България в Москва, арестът е извършен по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерациямошеничество, извършено чрез измама или злоупотреба с доверие.

          От външното ни министерство уточняват, че посолството следи развитието на случая и поддържа контакт както с компетентните руски институции, така и с близките на задържаната.

          3 години колония: Русия осъди българка за „публично оправдаване на тероризма“ 3 години колония: Русия осъди българка за „публично оправдаване на тероризма“

          Какво представлява престъплението

          • Чл. 159 от НК на РФ урежда престъплението „мошеничество“ – придобиване на чуждо имущество или права върху него чрез измама или злоупотреба с доверие.
          • Това е едно от най-често прилаганите престъпления в руското право, особено при финансови измами, схеми с кредити, сделки или злоупотреба със служебно положение.

          Ал. 3 (текстът, за който е задържана българската гражданка)

          • Тя визира измама в особено значителни размери или нанесла значителна вреда на гражданин.
          • „Значителна вреда“ в руското право обикновено се приема, когато щетите надвишават 250 000 рубли (около 2 500 евро).

          Наказания

          По чл. 159, ал. 3 НК РФ са предвидени:

          • глоба до 500 000 рубли (около 5 000 евро) или в размер на дохода на подсъдимия за период до 3 години;
          • ограничаване на свободата до 5 години;
          • принудителен труд до 5 години;
          • лишаване от свобода до 6 години с евентуална глоба до 80 000 рубли.
          Мирчев за случая с осъдената в Русия българка: Къде е МВнР? Мирчев за случая с осъдената в Русия българка: Къде е МВнР?

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Първа версия за двата трупа, открити на кораб в Бургас

          Антония Лазарова -
          Плавателният съд е пристигнал от Южна Америка, превозвайки около 5 000 тона меден концентрат, и преди това е спирал в Турция за частичен разтовар.
          Общество

          ЕК: Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова до 2029 г.

          Никола Павлов -
          До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка...
          Общество

          Скандалът с подкупи от шофьори на Роби Уилямс стигна до европейските медии

          Новинарски Екип -
          Скандалът със служители на „Автомобилна администрация“, които изнудвали шофьори от екипа на Роби Уилямс за пари, привлече вниманието на водещи европейски медии

          11 КОМЕНТАРА

          1. Българки са арестувани по политически обвинения и съдени за дискредитиране на руската армия. За коментар против войната в социалните мрежи.

          6. Понеже другаде по света българите и най вече онези по тъмните са ангелчета и не се занимават с дрога, проституция,измами…….🤣
            Известни сме по света …..

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions