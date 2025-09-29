МВнР: Недвусмислените резултати потвърждават европейското бъдеще на Молдова

„Недвусмислените резултати от парламентарните избори в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, което България твърдо и последователно подкрепя“, заявиха от Министерството на външните работи в позиция, публикувана в платформата X.

- Реклама -

От ведомството припомниха, че ангажиментът на молдовското общество към Европейския съюз и демократичните ценности е бил ясно изразен както във вчерашния вот, така и в референдума за ЕС през октомври 2024 г.

„Това ще позволи на Молдова да заеме достойно и гордо място в нашето европейско семейство“, подчертаха още от МВнР.