      сряда, 01.10.25
          МВнР: Недвусмислените резултати потвърждават европейското бъдеще на Молдова

          Снимка: БГНЕС
          „Недвусмислените резултати от парламентарните избори в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, което България твърдо и последователно подкрепя“, заявиха от Министерството на външните работи в позиция, публикувана в платформата X.

          От ведомството припомниха, че ангажиментът на молдовското общество към Европейския съюз и демократичните ценности е бил ясно изразен както във вчерашния вот, така и в референдума за ЕС през октомври 2024 г.

          „Това ще позволи на Молдова да заеме достойно и гордо място в нашето европейско семейство“, подчертаха още от МВнР.

          2. Гьобелс направо е смешен в сравнение с днешните му европейски последователи. Учениците отдавна са надминали Учителя си. Днес под „свобода на словото“ явно се разбира свобода на откровената лъжа и измама.

          5. Поредната ,,жертва“ благодарение на която ще проживеят още време ,,градинарите“ от Европа !

          7. Браво! Няма само ние да се наслаждаваме на разрухата и ограбването наложено ни в европейската кочина. Нека и молдовците вкусят от евроатлантическите ценности 🏆

          11. Още не излезли официалните резултати, нашето “ външно“ / разбирай дословно/ приема фалшификациите!

          14. Eвропа , ако вече не е, то бързи темпове се превъща в бунище щом не забеляза очевадните фалшификации по време на изборите и политическите репресии преди тях. ЕС вече не е бленуваното обединението, което беше при създаването си и от зона за свободна търговия се превърна в автократия и военна организация

          16. Каквито в Молдова,такива и във външно..да възхвалявяш лъжата и манипулациите,освен да си жалък друг не може да си

          21. Със забранени партии. Има гагаузка автономия, чийто лидер е в затвора. Гагаузите идват от България и са християни,които говорят турски. Вижте и как са гласували в тараклии.

            • Севдалин Бойчев Нашата партийна клика не се интересува от тези неща ! Важното е да си срещу Русия, другото няма значение ! Това е истинската картинка в момента в България

