НА ЖИВО: Световните вицешампиони тръгнаха от Манила

Националният отбор по волейбол, който завърши на второ място на Световното първенство за мъже във Филипините, отпътува от Манила в 16:43 ч. българско време със самолет на Турските авиолинии.

- Реклама -

След прекачване в Истанбул отборът ни ще се прибере с правителствения самолет.

Следете НА ЖИВО полета на отбора тук.

Столичната община и Българската федерация по волейбол организират официална церемония на площад „Св. Александър Невски“, която ще започне в 17:30 часа. Феновете ще могат лично да приветстват отбора, който след 55 години повтори най-доброто постижение в историята на българския волейбол – сребро от Мондиал.