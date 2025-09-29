НА ЖИВО
          НачалоСпортВолейбол

          НА ЖИВО: Световните вицешампиони тръгнаха от Манила

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният отбор по волейбол, който завърши на второ място на Световното първенство за мъже във Филипините, отпътува от Манила в 16:43 ч. българско време със самолет на Турските авиолинии.

          След прекачване в Истанбул отборът ни ще се прибере с правителствения самолет.

          Следете НА ЖИВО полета на отбора тук.

          Столичната община и Българската федерация по волейбол организират официална церемония на площад „Св. Александър Невски“, която ще започне в 17:30 часа. Феновете ще могат лично да приветстват отбора, който след 55 години повтори най-доброто постижение в историята на българския волейбол – сребро от Мондиал.

          България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто

