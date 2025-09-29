НА ЖИВО: Световните вицешампиони тръгнаха от Манила

Столичната община и Българската федерация по волейбол организират официална церемония на площад „Св. Александър Невски“, която ще започне в 17:30 часа. Феновете ще могат лично да приветстват отбора, който след 55 години повтори най-доброто постижение в историята на българския волейбол – сребро от Мондиал.
Националният отбор по волейбол, който завърши на второ място на Световното първенство за мъже във Филипините, отпътува от Манила в 16:43 ч. българско време със самолет на Турските авиолинии.
След прекачване в Истанбул отборът ни ще се прибере с правителствения самолет.
А правителственият самолет не можа ли да отиде и да ги вземе от Манила или той на дълги дестинации може да разнася по екскурзии само богоизбраните ни политици?