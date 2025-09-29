НА ЖИВО
          Напрежение: Бой между касиер и клиенти на бензиностанция в Стара Загора

          Скандал между касиер и клиенти на бензиностанция в Стара Загора прерасна в сбиване, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 28 септември след сигнал на 19-годишен младеж. Между 27-годишен служител и трима клиенти на 32, 31 и 24 години е възникнал спор, който е прераснал във физическа саморазправа.

          Касиерът е получил медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. Клиентите твърдят, че именно 32-годишният от тях е бил ударен пръв от служителя.

          По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

