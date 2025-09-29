НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Политика

          Недялков: Лъжите на властта убиват

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и издател Недялко Недялков публикува остра позиция във „Фейсбук“, в която атакува твърденията, че председателят на парламента Росен Желязков е провел „кратък разговор“ с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп и се е снимал с него. Според Недялков това е поредната манипулация, която трябва да бъде поставена в по-широк контекст на „системните лъжи на властта“.

          Сравнения с други политически и обществени „лъжи“

          В публикацията си Недялков прави паралели между случая с Желязков и други според него манипулативни твърдения:

          „ЛЪЖАТА, че Росен Желязков е провел „кратък разговор“ с Тръмп и се е снимал с него е като лъжите, че парламентарните избори в България бяха честни, а не фалшифицирани в полза на ГЕРБ и ДПС; че ваксините за ковид лекуват ковид, а не са менте, напълнило джоба на Урсула фон дер Лайен и други корумпирани еврочиновници; че изолацията, локдауните и маските свалят ръста на епидемията…“

          „Това е НАЙ-УНИЗИТЕЛНИЯТ СКАНДАЛ! Желязков се е снимал с восъчната фигура на Тръмп“ (СНИМКИ) „Това е НАЙ-УНИЗИТЕЛНИЯТ СКАНДАЛ! Желязков се е снимал с восъчната фигура на Тръмп“ (СНИМКИ)

          Той посочва още примери, включително:

          • обещаната доставка на изтребителите F-16 през 2023 г.;
          • официалните данни за инфлацията и конвергенцията във връзка с приемането в еврозоната;
          • твърденията, че цените няма да се променят след 1 януари;
          • отказът от референдум за запазване на лева като противоконституционен;
          • „грижата на властта“ за спорта;
          • определянето на патриотите като „путинисти и копейки“;
          • действията на институции и регулатори с изтекли мандати.

          Най-страшната лъжа

          Недялков подчертава, че има една особено опасна манипулация:

          „Сред тях и най-страшната: подлостта, инатът да ни вкарат в гибелна война срещу Русия, нашия освободител, комуто дължим възкресението на българската държавност след 5-вековно турско иго. Да превръщат България във фронтова държава, а семействата ни – в пушечно месо“.

          Критика към медии и институции

          Журналистът насочва критиките си и към определени личности и медии, които според него обслужват властта:

          „Нормално е пропагандисти на властта като Борислав Цеков да наричат в правителствените медии „квартални пияници“ всички, които разобличават правителствените фейкове, а правителственият парцал „24 часа“ да пише, че восъчният Тръмп е „руска измислица“.“

          С кого е провел разговор „по редица въпроси“ Желязков – С Тръмп или с восъчната му фигура? С кого е провел разговор „по редица въпроси“ Желязков – С Тръмп или с восъчната му фигура?

          Той поставя под въпрос легитимността на управлението в ключови институции:

          „Нормално е узурпатори като Емил Кошлуков и Боби Сарафов незаконно да обитават началническите кабинети в БНТ и Главна прокуратура; нормалното е ВСС и половината регулатори да управляват далеч, далеч извън мандатите си…“

          Заключението на Недялков

          В края на публикацията си издателят акцентира, че подобни действия и инсинуации не са дребнави закачки, а представляват реална опасност:

          „Инсинуацията на Росен Желязков не е безобидно меме. Лъжите на властта убиват.“

