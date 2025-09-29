Недялков: Лъжите на властта убиват

Журналистът и издател Недялко Недялков публикува остра позиция във „Фейсбук“, в която атакува твърденията, че председателят на парламента Росен Желязков е провел „кратък разговор“ с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп и се е снимал с него. Според Недялков това е поредната манипулация, която трябва да бъде поставена в по-широк контекст на „системните лъжи на властта“.
Сравнения с други политически и обществени „лъжи“
В публикацията си Недялков прави паралели между случая с Желязков и други според него манипулативни твърдения:
Той посочва още примери, включително:
обещаната доставка на изтребителите F-16 през 2023 г.;
официалните данни за инфлацията и конвергенцията във връзка с приемането в еврозоната;
твърденията, че цените няма да се променят след 1 януари;
отказът от референдум за запазване на лева като противоконституционен;
„грижата на властта“ за спорта;
определянето на патриотите като „путинисти и копейки“;
действията на институции и регулатори с изтекли мандати.
Най-страшната лъжа
Недялков подчертава, че има една особено опасна манипулация:
Критика към медии и институции
Журналистът насочва критиките си и към определени личности и медии, които според него обслужват властта:
Той поставя под въпрос легитимността на управлението в ключови институции:
Заключението на Недялков
В края на публикацията си издателят акцентира, че подобни действия и инсинуации не са дребнави закачки, а представляват реална опасност:
Ама това л@йно журналист ли е!!!! Удивен съм!
Само вашите и Кремълските са ОПАШАТИ, ОПАСНИ ЛЪЖИ!
НЕ ОБВИНЯВАЙТЕ! ВАШАТА ВИНА Е ПРЕД ОЧИТЕ НА ВСИЧКИ!
Лена Атанасова ЗАЩО воина ли искаш.
Вечеслав Кюлюмов войната я иска жужето Путлер
Браво! Истината е болезнена.
Опитът на Нидялку и подобни нему индивиди да се правят на борци със статуквото е най-страшната измама.