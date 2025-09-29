Недялков: Лъжите на властта убиват

Журналистът и издател Недялко Недялков публикува остра позиция във „Фейсбук“, в която атакува твърденията, че председателят на парламента Росен Желязков е провел „кратък разговор“ с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп и се е снимал с него. Според Недялков това е поредната манипулация, която трябва да бъде поставена в по-широк контекст на „системните лъжи на властта“.

Сравнения с други политически и обществени „лъжи“

В публикацията си Недялков прави паралели между случая с Желязков и други според него манипулативни твърдения:

„ЛЪЖАТА, че Росен Желязков е провел „кратък разговор“ с Тръмп и се е снимал с него е като лъжите, че парламентарните избори в България бяха честни, а не фалшифицирани в полза на ГЕРБ и ДПС; че ваксините за ковид лекуват ковид, а не са менте, напълнило джоба на Урсула фон дер Лайен и други корумпирани еврочиновници; че изолацията, локдауните и маските свалят ръста на епидемията…“

Той посочва още примери, включително:

обещаната доставка на изтребителите F-16 през 2023 г.;

и конвергенцията във връзка с приемането в еврозоната; твърденията, че цените няма да се променят след 1 януари ;

като противоконституционен;

; определянето на патриотите като „путинисти и копейки“ ;

; действията на институции и регулатори с изтекли мандати.

Най-страшната лъжа

Недялков подчертава, че има една особено опасна манипулация:

„Сред тях и най-страшната: подлостта, инатът да ни вкарат в гибелна война срещу Русия, нашия освободител, комуто дължим възкресението на българската държавност след 5-вековно турско иго. Да превръщат България във фронтова държава, а семействата ни – в пушечно месо“.

Критика към медии и институции

Журналистът насочва критиките си и към определени личности и медии, които според него обслужват властта:

„Нормално е пропагандисти на властта като Борислав Цеков да наричат в правителствените медии „квартални пияници“ всички, които разобличават правителствените фейкове, а правителственият парцал „24 часа“ да пише, че восъчният Тръмп е „руска измислица“.“

Той поставя под въпрос легитимността на управлението в ключови институции:

„Нормално е узурпатори като Емил Кошлуков и Боби Сарафов незаконно да обитават началническите кабинети в БНТ и Главна прокуратура; нормалното е ВСС и половината регулатори да управляват далеч, далеч извън мандатите си…“

Заключението на Недялков

В края на публикацията си издателят акцентира, че подобни действия и инсинуации не са дребнави закачки, а представляват реална опасност: