Нетаняху подкрепя 20-точковия план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че подкрепя плана от 20 точки, предложен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за прекратяване на войната в Газа.
Нетаняху подчерта, че Израел ще „запази отговорността си за сигурността“ в Газа съгласно подкрепения от САЩ план и че страната ще „довърши работата“ по унищожаването на Хамас, ако палестинската групировка отхвърли сделката.
Премиерът добави, че ако Хамас отхвърли плана или формално го приеме, но после се противопостави, Израел ще предприеме действие самостоятелно:
Ключови позиции в изявлението:
Нетаняху подкрепя 20-точковия план, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
Планът според Нетаняху постига военните цели на Израел: връщане на заложници, демонтаж на военните възможности на Хамас и край на политическото му управление.
Газа ще бъде демилитаризирана, а бъдещето ѝ ще бъде под управление на мирна, гражданска администрация, която не включва Хамас или Палестинската власт.
Израел ще запази отговорността за сигурността в обозримо бъдеще; в случай на отказ от страна на Хамас, Израел ще действува сам.
