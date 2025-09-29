НА ЖИВО
          Нетаняху подкрепя 20-точковия план на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник, че подкрепя плана от 20 точки, предложен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за прекратяване на войната в Газа.

          „Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, който постига нашите военни цели. Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще демонтира военните способности на „Хамас“, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел,“ — каза Нетаняху на съвместна пресконференция с текущия президент на Америка Доналд Тръмп в Белия дом.

          Нетаняху подчерта, че Израел ще „запази отговорността си за сигурността“ в Газа съгласно подкрепения от САЩ план и че страната ще „довърши работата“ по унищожаването на Хамас, ако палестинската групировка отхвърли сделката.

          „Хамас ще бъде разоръжен. Газа ще бъде демилитаризирана. Израел ще запази отговорността за сигурността, включително периметъра за сигурност, в обозримо бъдеще. И накрая, Газа ще има мирна, гражданска администрация, която не се управлява нито от „Хамас“, нито от Палестинската власт,“ — заяви Нетаняху.

          Премиерът добави, че ако Хамас отхвърли плана или формално го приеме, но после се противопостави, Израел ще предприеме действие самостоятелно:

          „Ако Хамас отхвърли вашия план, г-н президент, или ако уж го приеме и след това направи всичко възможно, за да му се противопостави, тогава Израел ще довърши работата сам. Това може да се направи по лесния начин или може да се направи по трудния начин, но ще бъде направено,“ — предупреди Нетаняху.

          Ключови позиции в изявлението:

          • Нетаняху подкрепя 20-точковия план, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
          • Планът според Нетаняху постига военните цели на Израел: връщане на заложници, демонтаж на военните възможности на Хамас и край на политическото му управление.
          • Газа ще бъде демилитаризирана, а бъдещето ѝ ще бъде под управление на мирна, гражданска администрация, която не включва Хамас или Палестинската власт.
          • Израел ще запази отговорността за сигурността в обозримо бъдеще; в случай на отказ от страна на Хамас, Израел ще действува сам.

