ОБРАТ! Партията на Додик се регистрира за изборите в Република Сръбска

Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) обяви, че ще се включи в предсрочните президентски избори в Република Сръбска, насрочени за 23 ноември. Новината бе съобщена днес от лидера на партията Милорад Додик.
Осъдителна присъда и отстраняване от длъжност
На 1 август Апелативният съд на Босна и Херцеговина потвърди присъда срещу Додик – една година затвор и шест години забрана за заемане на публични длъжности. На 6 август Централната избирателна комисия анулира мандата му, а на 28 август насрочи предсрочни избори.
Самият Додик призова за бойкот на изборите.
Делото срещу Додик е свързано с неспазване на решенията на международния представител в БиХ Кристиан Шмид.
Международен натиск и санкции
Бившият президент на Република Сръбска и хора от неговото обкръжение, включително членове на семейството му, са подложени на санкции от САЩ, Великобритания, Германия и други европейски държави.
Политическа линия
Додик е считан за най-близкия съюзник на сръбския президент Александър Вучич. Често отправя остри критики към ЕС и НАТО, докато същевременно поддържа активни контакти с Русия и държавите от БРИКС.
Той е редовен гост в Москва и многократно е демонстрирал близките си отношения с руския президент Владимир Путин.
