      вторник, 30.09.25
          ОБРАТ! Партията на Додик се регистрира за изборите в Република Сръбска

          Снимка: БГНЕС
          Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) обяви, че ще се включи в предсрочните президентски избори в Република Сръбска, насрочени за 23 ноември. Новината бе съобщена днес от лидера на партията Милорад Додик.

          „СНСД ще се регистрира още днес за изборите на 23 ноември“, заяви Додик, известен със своите проруски позиции.

          Осъдителна присъда и отстраняване от длъжност

          На 1 август Апелативният съд на Босна и Херцеговина потвърди присъда срещу Додик – една година затвор и шест години забрана за заемане на публични длъжности. На 6 август Централната избирателна комисия анулира мандата му, а на 28 август насрочи предсрочни избори.

          Самият Додик призова за бойкот на изборите.

          Делото срещу Додик е свързано с неспазване на решенията на международния представител в БиХ Кристиан Шмид.

          Кризата в Босна: Вицепрезидентът на Република Сръбска е поел поста на Додик? Кризата в Босна: Вицепрезидентът на Република Сръбска е поел поста на Додик?

          Международен натиск и санкции

          Бившият президент на Република Сръбска и хора от неговото обкръжение, включително членове на семейството му, са подложени на санкции от САЩ, Великобритания, Германия и други европейски държави.

          Политическа линия

          Додик е считан за най-близкия съюзник на сръбския президент Александър Вучич. Често отправя остри критики към ЕС и НАТО, докато същевременно поддържа активни контакти с Русия и държавите от БРИКС.

          Той е редовен гост в Москва и многократно е демонстрирал близките си отношения с руския президент Владимир Путин.

          Милорад Додик: „Бъдещето на сърбите не е в Босна и Херцеговина“ Милорад Додик: „Бъдещето на сърбите не е в Босна и Херцеговина“

