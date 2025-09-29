НА ЖИВО
          Обсъждат по-строги санкции за родители и заведения при нарушаване на вечерния час от непълнолетни

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Обмислят се промени в законодателството, с които да се въведат по-строги санкции за родители и заведения, когато непълнолетни на възраст между 14 и 18 години се намират на публични места без придружител след 22:00 часа. В момента глобите са между 300 и 500 лв. при първо нарушение и между 500 и 1000 лв. при повторно. Според предложените нови текстове, санкциите може да достигнат до 10 000 лв.

          Темата беше обсъдена в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS от Яна Алексиева от „Асоциация Родители“ и Емил Коларов – председател на Сдружението на заведенията в България.

          Яна Алексиева подчерта, че за младежите няма достатъчно достъпни възможности за хобита, творчество и спорт, поради което често се събират в молове и заведения. Според нея, увеличаването на глобите няма да реши проблема. Тя призова за комплексен подход и повече подкрепящи мерки, като попита: „Дали това е единствената мярка, която може да се приложи?“

          От своя страна, Емил Коларов изрази мнение, че възпитанието е отговорност основно на семейството и училището, а не на заведенията. Той постави под въпрос ефективността на санкциите, като подчерта, че в повечето случаи рестрикциите са насочени към бизнеса, а не толкова към родителите.

